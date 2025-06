A je jasno (po včerejším setkání ODS a STAN)

Tedy to, že se vážně nic nestalo. Že by STAN se následně cukl a vládu poslal do …demise. Nebylo to vůbec pravděpodobné.

Tedy to, že se vážně nic nestalo. Že by STAN se následně cukl a vládu poslal do …demise. Nebylo to vůbec pravděpodobné. V situaci, kdy vládnoucí špičky se zmítají v rozbouřené argumentační bouři, jak vysvětlit nevysvětlitelné a značně neobvyklé počínání nejen ministra spravedlnosti. Jedná se o všechno. Na zábradlí pomalu a jistě potápějící se vládní lodi se vší silou drží jednou rukou TOP 09 a KDU-ČSL. Piráti vracejí úder a rozšiřují otvor, kterým teče do vládního podpalubí voda. V této situaci STAN je na rozpacích. Zda loď opustit a vydat se na vlastní cestu rozbouřeným mořem na malé lodi s malou šancí, že dopluje. Nebo pokusit se ucpat obrovskou trhlinu v lodním vládním boku s tím, že to možná nějak dopadne. Nedopadne. Ale STAN zůstane a bude se snažit být užitečný. Nebo vděčný za některé své prohřešky. Takže si vyhrne rukávy a bude pomáhat. Nebo vyčkávat. Nebo míň pomáhat a více vyčkávat. Nebo víc pomáhat a míň vyčkávat. Inu takový je STAN. Nejhorší je, že na vládní loď se značnými šrámy plující do přístavu nečekají davy mávajících lidí hýkajících nadšením nad skromnými úspěchy této vlády. Žádné velké davy toužících po znovu vyplutí této bárky se nekonají. Chtělo by to nějakou novou loď, nezatíženou předchozími plavbami po rozbouřených moří našeho politického moře. Ta ale není. Nezbude nic jiného, než pozorně na podzim poslouchat co budou slibovat budoucí kapitáni. Poslouchat a uvěřit, že to tentokrát dopadne líp…. Hlavně uvěřit…