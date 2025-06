A bylo to dramatické až do poslední chvíle

Tedy, ne že by někdo čekal, že to vláda neustojí, to nikoliv, ale drámo spočívalo v tom, zda vláda bude stát jenom po kolena, nebo až po pás v bahně nepřesvědčivých odpovědí a tvrzení.

Tedy, ne že by někdo čekal, že to vláda neustojí, to nikoliv, ale drámo spočívalo v tom, zda vláda bude stát jenom po kolena, nebo až po pás v bahně nepřesvědčivých odpovědí a tvrzení. Přitom je zřejmé, že nejhůř se odpovídá na nejjednodušší otázky. Čím jednodušší dotaz, tím mlhavější a obsáhlejší odpověď. Aspoň ze strany vládní koalice.

a) Jak je možné, že byl Tomáš Jiřikovský předčasně propuštěn z vězení za neobvyklých podmínek??? (v systému Ministerstva spravedlnosti Infosoud vůbec není zaznamenáno, že by některý ze soudů o jeho propuštění rozhodoval.)

b) Soud opakovaně rozhodl o smazání dat ze zabavené elektroniky, které se neprovedlo. Kdyby se smazání provedlo, nemuselo se dnes nic řešit.

c) Když se nic nesmazalo, jak je možné, že se před vrácení elektroniky důkladně neprověřilo co elektronika obsahuje, když bylo zřejmé, že obsahuje přístupová hesla.

d) Stanjura tvrdí, že se o smlouvě dozvěděl pozdě, až po podpisu. To je zajímavé. I tehdy se to dalo určitě zastavit. Chápu, že většina smluv obsahuje doložku sankcí při nedodržení smlouvy, ale u SMLOUVY DAROVACÍ?? Odmítnu-li dar, smlouva nesmlouva, nic se neděje. Přeci nemohu být potrestán za to, když něco nechci!!!(ovšem nechtít miliardu, tomu se opravdu těžko odolává, že).

e) Legalizace a prodej bitcoinů je možný, ale jen pokud uvedené prostředky jsou soudem zabaveny jako výnos z trestné činnosti. V takovém případě stát může prodat cokoliv zabaveného, auta, nemovitosti i kryptoměnu. Jak je možné, že se na to zapomnělo???

f) Opravdu o tom daru nikdo jiný nevěděl, třeba ministerský předseda??? Jaká by to musela být částka, aby se o to zajímal???

No nic, ODS tuto trapárnu vyšetří, vysvětlí, zdůvodní a s čistým štítem pokvačí neochvějně k volebním urnám.