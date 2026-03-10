Zdánlivě bezvýznamné momenty

Po dlouhé zimě přišel slunný teplejší den. Nemeškal a hned vyrazil na kole. Ani ne za hodinu se ocitl ve svém oblíbeném městě. Sedl si na lavičku a chvíli jen tak sledoval dění kolem. Přál si jediné, být trochu v pohodě.

Poslední měsíce to bylo náročné a cítil se z mnoha důvodů dezorientovaně. Musel přitvrdit trochu k sobě i okolí, aby neměl každý tu moc ho vykolejit, srazit, ublížit. Učí se sám sebe chránit, říkat ne, a jít si někdy i trochu „bezohledně“ za svým. Nebo po svým, neobětovat se, nedělat něco, co nechce, pořád ale tu a tam šlápne vedle a pak je to další ranec, který ze sebe musí honem shodit. Učí se být zase sám a nezávislý. Soulad je pro něj důležitý. Ale po řadě věcí, které se v jeho životě staly, už k sobě málokoho pouští. A když to udělá, drží si odstup, nevykládá karty, není hned empatický a vstřícný, kdo mu to kdy vrátí a jak, zdali?

Pozoroval lidi v lipové aleji a bylo to hezký, vidět je spokojený, někteří byli v páru zaláskovaní, jinde viděl dva kamarády, jak frčeli na kole, doslova uháněli … taky tak kdysi jezdil, z čiré radosti a potřeby, z energie, která v něm byla a musela ven někudy. Už zpomalil, ale někdy ho chytne adrenalin a dá si i co se týče rychlosti do těla jako ve svých deseti. Někdy jede z kopce, předkloní se přes řídítka a zkouší nebrzdit. Užije si pár vteřin dětství v dospělosti, s niž není životním stylem ztotožněný. Možná díky anorexii v minulosti, možná díky tomu, že nechce jít některým dospělým věcem naproti. Jakoby se mu příčily, jakoby k němu nepatřily, jakoby jeho příběh měl být jiný od ostatních a že ho někdo pomlouvá a soudí, ať si. Už to více nebo méně pouští. Nevysvětluje, jen se stáhne a odmlčí.

Z lavičky v lipové aleji se přesune na atletické hřiště. Je nově zrekonstruované. Už tam jsou první tréninkové skupiny. Neví proč, ale má rád obecně sportoviště. Bývá tam klid, lidi se tam k sobě chovají hezky, soutěží v rámci fair play. A on kdysi ve škole rád poměřoval síly s druhými vrstevníky, někdy mu stačilo pouze překonávat sám sebe. Mít radost z bytí. Až se oteplí, dá si tam pár koleček na ovále taky. Je to veřejně přístupný. Nakopne se, trochu se sladí se svým vnitřkem nebo se prostě jen zpotí, aby si pak dal s chutí pivo a na vše těžké na chvíli zapomněl. Na všechny bolesti a rány, které se hojí pomaleji, na všechny chyby a omyly z naivity. Na všechny podrazy v práci.

Skočil si do obchodu koupit dva banány. U kasy před ním stála zhruba sedmiletá dívka a v ruce držela bonbóny PEZ, které byly i za jeho dětství. I si vybavil, jak si je kupoval coby kluk cestou do školy. Sledoval tu dívku, jak v druhé ruce svírala minci a nervózně pozorovala dění před sebou, jako někdo, kdo se bojí nastoupit na jezdící schody. Možná si takto kupovala sama něco poprvé, napadlo ho. Ona to zvládne, říkal si, i by jí rád sdělil něco povzbudivého, vnímal z ní tu čistou bezelstnou energii. I pro něj to byl moment pohlazení, kdy sám vyklidněný mohl jít té dívce naproti, kdyby se u kasy stalo něco, s čím by si nevěděla rady. Zničehonic se na něj otočila, měla takový ustaraný výraz. Usmál se na ni a dal ji najevo – to bude v pohodě, neboj. Ona pak úsměv opětovala a vzápětí na ni přišla řada. Zaplatila mincí a pokladní jí ještě vrátila. Úprkem pak zmizela celá rozesmátá z obchodu. Jakoby složila jednu další životní zkoušku. Bylo fajn to sledovat, tu maličkost, ten jeden „dramatický moment“ v životě dívky, který si možná ona sama vybaví po letech, nebo na něj zapomene, protože pro ni už nebude důležitý. Každopádně jemu to udělalo dobře, má rád takové neočekávané momenty s trochou lidskosti. Řeklo by se obyčejné pidi maličkosti, ale copak na nich život někdy nestojí. Jemu někdy ano a rád jim chodí, když může a je připravený, naproti.

Vyšel z prodejny, před ní seděl na lavičce bezdomovec, dal mu drobné mince a šel si i s kolem vedle sebe a s banánem v ruce po svých. Možná by mohl zamířit do krytého aqua centra a zaplavat si. Rád chodí do teplé páry. Vešel do vestibulu a z automatu si koupil kapučíno. Sedl si a díval se skrz prosklenou stěnu do prostoru bazénu. Další mikrosvět, který rád tu a tam pozoruje, ale stačí mu to k žití, neměl by hnout zadkem, máknout na něčem, posunout se? Tu a tam ho něco nakopne a pak se zase vrátí na zem, jakoby se už bál letět. Jakoby předem počítal s možným pádem.

Kolem čtvrté se vypravil na kole zpět. Jednak se výrazné ochladilo, jednak chtěl dojet za světla, nešlapat ještě na dřeň. Doma si dal sprchu, udělal si krupicovou kaši a pustil si k ní TV. Dávali zrovna film podle jeho scénáře. Rád se na něj podíval po dlouhé době. Udělalo se mu při jeho sledování dobře a viděl v něm něco, co dříve ne. V detailech, v úsměvech, v gestech, v krátkých a malých mini momentech. Možná právě v nich je něco podstatné, tiché a nedořečené.

Autor: Jan Jurek | úterý 10.3.2026 21:19 | karma článku: 0 | přečteno: 17x

Jan Jurek

  • Počet článků 225
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 442x
Jsem původní profesí učitel. Příležitostně publikuji recenze v tištěných periodikách. Byl jsem třikrát oceněn v rámci celostátní scenáristické soutěže Filmové nadace Inogy Barrandov. Realizovaný celovečerní film dle mého scénáře Kluci z hor. Dále viz můj web www.jan-jurek.cz   

