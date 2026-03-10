Zdánlivě bezvýznamné momenty
Poslední měsíce to bylo náročné a cítil se z mnoha důvodů dezorientovaně. Musel přitvrdit trochu k sobě i okolí, aby neměl každý tu moc ho vykolejit, srazit, ublížit. Učí se sám sebe chránit, říkat ne, a jít si někdy i trochu „bezohledně“ za svým. Nebo po svým, neobětovat se, nedělat něco, co nechce, pořád ale tu a tam šlápne vedle a pak je to další ranec, který ze sebe musí honem shodit. Učí se být zase sám a nezávislý. Soulad je pro něj důležitý. Ale po řadě věcí, které se v jeho životě staly, už k sobě málokoho pouští. A když to udělá, drží si odstup, nevykládá karty, není hned empatický a vstřícný, kdo mu to kdy vrátí a jak, zdali?
Pozoroval lidi v lipové aleji a bylo to hezký, vidět je spokojený, někteří byli v páru zaláskovaní, jinde viděl dva kamarády, jak frčeli na kole, doslova uháněli … taky tak kdysi jezdil, z čiré radosti a potřeby, z energie, která v něm byla a musela ven někudy. Už zpomalil, ale někdy ho chytne adrenalin a dá si i co se týče rychlosti do těla jako ve svých deseti. Někdy jede z kopce, předkloní se přes řídítka a zkouší nebrzdit. Užije si pár vteřin dětství v dospělosti, s niž není životním stylem ztotožněný. Možná díky anorexii v minulosti, možná díky tomu, že nechce jít některým dospělým věcem naproti. Jakoby se mu příčily, jakoby k němu nepatřily, jakoby jeho příběh měl být jiný od ostatních a že ho někdo pomlouvá a soudí, ať si. Už to více nebo méně pouští. Nevysvětluje, jen se stáhne a odmlčí.
Z lavičky v lipové aleji se přesune na atletické hřiště. Je nově zrekonstruované. Už tam jsou první tréninkové skupiny. Neví proč, ale má rád obecně sportoviště. Bývá tam klid, lidi se tam k sobě chovají hezky, soutěží v rámci fair play. A on kdysi ve škole rád poměřoval síly s druhými vrstevníky, někdy mu stačilo pouze překonávat sám sebe. Mít radost z bytí. Až se oteplí, dá si tam pár koleček na ovále taky. Je to veřejně přístupný. Nakopne se, trochu se sladí se svým vnitřkem nebo se prostě jen zpotí, aby si pak dal s chutí pivo a na vše těžké na chvíli zapomněl. Na všechny bolesti a rány, které se hojí pomaleji, na všechny chyby a omyly z naivity. Na všechny podrazy v práci.
Skočil si do obchodu koupit dva banány. U kasy před ním stála zhruba sedmiletá dívka a v ruce držela bonbóny PEZ, které byly i za jeho dětství. I si vybavil, jak si je kupoval coby kluk cestou do školy. Sledoval tu dívku, jak v druhé ruce svírala minci a nervózně pozorovala dění před sebou, jako někdo, kdo se bojí nastoupit na jezdící schody. Možná si takto kupovala sama něco poprvé, napadlo ho. Ona to zvládne, říkal si, i by jí rád sdělil něco povzbudivého, vnímal z ní tu čistou bezelstnou energii. I pro něj to byl moment pohlazení, kdy sám vyklidněný mohl jít té dívce naproti, kdyby se u kasy stalo něco, s čím by si nevěděla rady. Zničehonic se na něj otočila, měla takový ustaraný výraz. Usmál se na ni a dal ji najevo – to bude v pohodě, neboj. Ona pak úsměv opětovala a vzápětí na ni přišla řada. Zaplatila mincí a pokladní jí ještě vrátila. Úprkem pak zmizela celá rozesmátá z obchodu. Jakoby složila jednu další životní zkoušku. Bylo fajn to sledovat, tu maličkost, ten jeden „dramatický moment“ v životě dívky, který si možná ona sama vybaví po letech, nebo na něj zapomene, protože pro ni už nebude důležitý. Každopádně jemu to udělalo dobře, má rád takové neočekávané momenty s trochou lidskosti. Řeklo by se obyčejné pidi maličkosti, ale copak na nich život někdy nestojí. Jemu někdy ano a rád jim chodí, když může a je připravený, naproti.
Vyšel z prodejny, před ní seděl na lavičce bezdomovec, dal mu drobné mince a šel si i s kolem vedle sebe a s banánem v ruce po svých. Možná by mohl zamířit do krytého aqua centra a zaplavat si. Rád chodí do teplé páry. Vešel do vestibulu a z automatu si koupil kapučíno. Sedl si a díval se skrz prosklenou stěnu do prostoru bazénu. Další mikrosvět, který rád tu a tam pozoruje, ale stačí mu to k žití, neměl by hnout zadkem, máknout na něčem, posunout se? Tu a tam ho něco nakopne a pak se zase vrátí na zem, jakoby se už bál letět. Jakoby předem počítal s možným pádem.
Kolem čtvrté se vypravil na kole zpět. Jednak se výrazné ochladilo, jednak chtěl dojet za světla, nešlapat ještě na dřeň. Doma si dal sprchu, udělal si krupicovou kaši a pustil si k ní TV. Dávali zrovna film podle jeho scénáře. Rád se na něj podíval po dlouhé době. Udělalo se mu při jeho sledování dobře a viděl v něm něco, co dříve ne. V detailech, v úsměvech, v gestech, v krátkých a malých mini momentech. Možná právě v nich je něco podstatné, tiché a nedořečené.
Jan Jurek
Lesní brigáda
Po vystudování vysoké školy nevěděl moc, co se sebou. Učit se mu jít nechtělo, navíc byl v rozpoložení, kdy se mu představa, že bude stát před třiceti žáky na prvním stupni v budově základní školy, příliš nezamlouvala.
Jan Jurek
Ohlédnutí se zpět
Byl po dlouhé době v Praze a rozhodl se, že se podívá ke střední pedagogické škole, kterou kdysi od druhého ročníku studoval dálkově. Vzpomínky jsou všelijaké. Tehdy čelil onemocnění zvanému Mentální anorexie. Druhá hospitalizace.
Jan Jurek
Rozepře s kamarádem
Hledět si svého, nikdy by nevěřil, jak náročné to je pro člověka, který se vždy ohlížel na někoho. Ale učí se to. Nemá ani jinou možnost. Přišel i díky svému přístupu téměř o všechno, spadl na dno a odrazil se z něho.
Jan Jurek
Jiný den
Ráno vstal, dal si sprchu, pustil hned rádio a uvařil si něco k obědu. Cítil, že se potřebuje nakopnout, rozptýlit trochu. Po ránu zpravidla usedá k počítači a píše něco, nebo si hledá práci od stolu. Ten den to tak nebylo.
Jan Jurek
Slib beze svědků
„Vezmi si mě.“ „Co prosím? Zbláznil ses?“ „Ne! Jen jsem se do tebe zamiloval. Znovu a neskutečně. Mám za to, že ty to máš stejně.“ „To ano, ale já už jednou vdaná byla a podruhé se vdávat nechci, Petře.“
|Další články autora
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další
Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte....
Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry
Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také...
Miss Czech Republic 2026 představila top 10 finalistek. Kdo jsou krásky, které bojují o korunku?
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....
V Č. Budějovicích je nové vyhlídkové molo na soutoku Malše a Vltavy
V Českých Budějovicích mohou lidé využívat nové vyhlídkové molo na soutoku Malše a Vltavy. Jde o...
V Č. Budějovicích je nové vyhlídkové molo na soutoku Malše a Vltavy
V Českých Budějovicích mohou lidé využívat nové vyhlídkové molo na soutoku Malše a Vltavy. Jde o...
Při výcviku v Doupově zemřel voják, podle policie může jít o sebevraždu
V Doupovských horách zemřel v pondělí jeden z příslušníků žatecké posádky. Případem se zabývá...
Hledání obřích vajec, chození s Jidášem či foukání skla. Poradíme vám, co letos dělat na Velikonoce
Velikonoční prodloužený víkend se blíží a spolu s ním také spousta tvořivých akcí. Přinášíme vám...
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...
- Počet článků 225
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 442x