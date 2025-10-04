Pohovor
Pocit má dvojaký. Ale ve výsledku ne příliš dobrý.
„Budeme se na vás informovat u předchozího zaměstnavatele,“ řekla mu paní, která jinak působila celkem sympaticky.
„Nic moc hezkého vám o mně asi nepoví. Nerozešli jsme se v dobrým.“
Učil tenkrát na základní škole speciální. Sedm let dobrých, pak ale nastoupila nová řídící a věděl hned, že s ní asi coby podřízený nebude schopný profesně vyjít. Ani lidsky.
„Navíc jsi chlap a ty ona tady příliš nechce.“ To mu řekla jedna kolegyně. Zpočátku tomu nevěřil, pak ale musel. Řídící šla po něm. Začala mu vytýkat všechno možné. Nejprve ústně a potom i písemně.
„Ví, co dělá. Tři výtky a jdeš,“ řekl mu zase jiný kolega ve výslužbě, který už měl podepsanou výpověď a běžela mu lhůta, než za sebou zavře dveře.
„Proč mi to neřekne rovnou, že chce, abych zmizel?“
„Znáš ženský.“
„Asi ne.“
„V tom případě ti radím – dej výpověď.“
„Dobře.“
Takhle jednoduché to sice nebylo, ale vrací se k tomu v té lipové aleji ve zkratce. Něco, co má v sobě dávno uzavřené, se zase otevřelo a cítí se z toho trochu mizerně. Dá tomu pět minut a pustí to od sebe. Naučil se. Za chvilku si zaplave v bazéně a bude v pohodě.
Proč vlastně na ten pohovor šel, ptá se sám sebe. Po letech práce z domova hledá uplatnění i vně světa, aby se realizoval někde. Taky potřebuje peníze. Kontakt s lidmi. Zdálo se mu, že je vhodná chvíle. Musel mluvit o sobě. Čelit otázkám, které byly chvílemi i nepříjemné. Ale ustál to. Držel to. Jen neměl zcela pocit, že je v pravý čas na pravém místě.
„Možná tím jak jste citlivý a píšete, byste měl zkusit spíše fyzickou práci. Tady to budete mít další zátěž na vnitřek. Nevím, jestli to zvládnete.“
„To já taky ne. Musel bych si to vyzkoušet.“
„Problém je, že zkoušení směrem k naším postiženým dětem je někdy svízel. Ke každému hned přilnou a my jim pak vysvětlujeme, proč dotyčný z jejich školy, z jejich světa zmizel.“
„To chápu, ale pochopte vy mě. Jsem z oboru mnoho let. Nevím, jak mi to půjde, zda sem zapadnu a tak dále.“
„Co tedy navrhujete?“
„Abychom si po víkendu zavolali a oboustranně se rozhodli, zda tomu dáme šanci nebo ne. Nechci si zde osobně hned zavírat dveře, ale je to i na vás, jaký postoj k tomu zaujmete.“
„Tak dobře. Je fakt, že dát dvě noci tomu, aby člověk zjistil, zda v něčem ano či ne, je rozumné. Mám to vyzkoušené v mnoha směrech.“
„Já také.“
S tím se rozloučili. Odešel zpocený a lehce vykolejený, ale v lipové aleji se hodí docela rychle do pohody. Nasává vzduch, myslí na ty, kteří ho kdy měli rádi. Aby se necítil tak sám, jako se někdy cítí. Po deseti minutách vstane z lavičky a jde dál směrem k městu, které si oblíbil. Přemýšlí, zda raději nevlézt do lesa, chce ale spíše mezi lidi. Ne se upozadit. Co má sakra dělat? Kudy se vydat? Jen to ustát a dát. Zavolá mu v tu chvíli kamarád.
„Nevěřil bys, co se mi stalo. Vběhla mi pod kola laň. Auto na maděru, teda jen plechařina, do toho laň v příkopu, která trpěla. Hned jsem volal lesní správu, aby přijela a tu laň zastřelila. Síla. Ty vole, on mi ten myslivec řekl, jestli to není v CHKO, to že by nešlo udělat. Tak jsem na něj houknul, že jestli nepřijedou, dám avízo policii a ta si je srovná. Nakonec do půl hoďky přijel týpek s malou pistolí. Musel střelit tu laň dvakrát. Debil.“
„A ty jsi v pořádku?“
„Jo, jen jsem vytočený z toho systému a z lidí.“
„Věřím.“
„Oprava auta mě vyjde asi na třicet tisíc.“
„Páni.“
„Ale čert vem prachy. Hlavně tu laň že zbavil rádoby myslivec utrpení. Hrozný pohled na ni. Divil se, že ji tak řeším, kretén vymatlaný.“
„To víš, oni by řešili auto, škody, pojišťovny. Jsi jiný.“
„Jo a je to na palici.“
„Povídej mi o tom, kámo. Vím o tom svý taky. Tak se drž a zase někdy.“
„Počkej, skočíme spolu někdy do sauny? Mohl bych to vzít směr Jičín.“
„Ale jo, proč ne, domluvíme se. Já teď jen řeším práci a další, tak jen co si to trochu sedne.“
„V pohodě. Měj se.“
„Ty taky.“
Je toho na něj hodně, ale přicházejí hezké chvíle a ty si zaplať Bůh někdy užije svým vlastním a tichým způsobem. Není na něj vidět, ale on snad ví, kdo je. Chce tu být nejen pro sebe, ale i pro druhé. Ovšem jen pro některé. Pro egoistické skety už ne. Ty posílá vnitřně dost nekompromisně do prdele. Už musí, už nemá na výběr.
Vleze do aquače, slečna u kasy se na něj mile usměje, pozdraví se s jedním starším pánem, kterého potkává pravidelně v sauně, pokecá u skříňky s dalším, který je přibližně v jeho letech. Maličkosti, které k němu v tom prostoru přijdou, aby ho podržely a dodaly mu trochu kuráže. Zaplave si, zpotí se v páře, sleduje jedním okem děti s rodiči v dětském bazéně. Zase mu svět přijde hezčí a normálnější, hravý a příjemnější. Stráví tam téměř dvě hodiny a pak si dá cappuccino z automatu. Sedí a dívá se do prostoru bazénu za sklem. Vše beze zvuku jako v němém filmu. Má to něco do sebe.
Vzpomene si na druhého kamaráda, který tou dobou sedí určitě u piva ve své hospodě. Jeho krevní skupina. Ne ve všem, ale v něčem podstatném ano. Libor je dobrá, ovšem zlomená duše, která se příliš pod tlakem okolností a nejspíš i svého vnitřního nastavení obětovala. Píše, skládá muziku. Vnímá vše více zeširoka. Někdy řekne něco, že mu to doslova zabrnká do nitra. Je to jako trefa do černého, jako ladička, která naslouchá. Jednou mu Libor citoval něco fakt naléhavého a silného z jeho oblíbeného autora. Nechápal, že to zná. Saroyana – Tracyho tygra. Sypal ze sebe úryvek textu, který známá kapela z té knížky zhudebnila. Libor ho tím dostal, ale nedal to na sobě znát. Tak se to holt zase dělá mezi „chlapama.“
Najde Libora u jeho stolu coby štamgasta, kde pravidelně kouká na fotbal. Hned pozná, že ho vidí Libor rád.
„Jedno si s tebou dám.“
„Já piju třetí, ale dnes to je na sílu. Mám rýmu a už třikrát jsem saunu vynechal.“
„To budeš mít své partě hodně co vysvětlovat.“
„To si piš, že jo, kamaráde. Takovou absenci u mě ti kluci zlatí neznaj.“
Pro Libora je sauna něco jako „záchytka,“ očista. Místo, kde načerpá sílu, kde není sám. Stará se o dvaadevadesáti letou babičku. Má dominantní mámu a docela prima, ale nemocného tátu. Dříve hodně sportoval, hrál za dorost ve fotbale první ligu. Pak ale vnímal tu řevnivost, nepřátelství, parta, kterou měl rád, mizela nebo se změnila. A on v tom nechtěl být, nechtěl v tom setrvat. Utekl a utíká.
„Co táta, přijde dneska?“ Zeptá se Libora.
„No jasně. Ten nikdy nevynechá. Dá si své tři čtyři plzně zpravidla.“
A taky jo. Za chvíli sedí u stolu s nimi. Trochu mu připomíná otce, kterého má a nemá. On ho má, ale moc toho pro něj neudělá. Žije jinak. Všechno bylo a zůstalo od rozvodu jeho rodičů jinak. Snaží se to špatné v sobě „vygumovat.“
Je mu ve společnosti Libora a jeho otce chvíli fajn. Mají si o čem povídat. Má ovšem těžkou hlavu z toho, co dál. Pracovní pohovor mu s odstupem pár hodin dává na srozuměnou, že se bude muset v lecčems rozhodovat, zorientovat. Dá si ty dvě noci k přemýšlení a uvidí co a jak.
Jan Jurek
Výlet do bývalého bydliště
Přijede do města, kde kdysi bydlel a pracoval. Velká průmyslová aglomerace. Město, kde chodil mj. na učiliště. Ta vysoká budova ho při příjezdu z dálky „vítá.“ Už v něm nevyvolává ale tak negativní emoce.
Jan Jurek
Letní lázeň
Ačkoliv panovalo vedro, vyrazil si na kole. Po hodinách strávených u počítače potřeboval luft v hlavě, odreagovat se, načerpat trochu síly a energie ze slunce a z lidí, které potká případně.
Jan Jurek
První prázdninový den
Jsou to sladké a často zcela neočekávané chvíle, kdy se smutek a bolest přetaví v nepatrně krásný a čistý moment. Byl to poslední den ve školním roce a ve vzduchu byla cítit radost. Na lidech pozoroval úsměv.
Jan Jurek
Tři spolužáci z výšky
Po delší době se vypravil do svého studentského města, kde strávil pět let na vysoké. Schází se tam pravidelně rok co rok se svými dvěma spolužáky.
Jan Jurek
Po - saunové odpolko
Sauna je prima věc. Chodí tam pravidelně. Celoročně. Odreaguje se. Pobaví se. Vnímá přísun energie. Někdy ho to obrazně řečeno zhltne, jindy dojme, jindy se hecne a jde pak na pivo s kámošem.
