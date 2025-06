Vzduchem létají miliardy i podnikatelé, ale Myrka je zděšena z rusského ovlivňování voleb

Ministrům ani premiérovi nesmrdí miliarda od zločince, Rakušan vlastní šifrovací telefon „neznámého původu“, na Hradě sedí pilíře komunistické armády, okolo poletují Foltýnovy „svině“, Koudelka o ničem neví a Myrka má strach.

Strach o svobodu a regulérnost voleb, kvůli jejich ovlivnění Russkem. Tato vědma, kterou jsem kdysi spolu s ODS volil a sliboval si od toho demokratický vývoj a hospodářský růst minimálně na úroveň Rakouska, se zařadila do panoptika bezskrupulózních politiků, kteří vidí nepřítele a problém všude kolem, jenom ne u sebe. Těch, kteří se uzavřeli do své bubliny osvícených a nepostradatelných zachránců národa, naprosto odtržených od reality a neschopných jakékoli sebereflexe. Kteří vyměnili své původní tradiční, konzervativní hodnoty a zdravý rozum za pofiderní „hodnoty evropské“ a suverenitu naší země za podřízenost bruselským úředníkům a západním kartelům a monopolům. Těch, kteří zapomněli, že demokracie je pluralita názorů. Kteří jsou těmi jedinými na světě, kdož budou určovat, která strana je ta SPRÁVNÁ a která je „nedemokratická“ a nejlépe by bylo ji zakázat. Politiků, kteří oprášili staré, komunistické heslo z dob nejtvrdší totality: „Kdo není s námi, je proti nám!“ a našli si tak nové nepřátele. Těch, kteří soudí lidi za šíření „nesprávných názorů“. Kteří odstraňují nepohodlné sochy, přejmenovávají ulice, zamlčují a přepisují historii. Kteří se radují z usmrcení „nepřátelských“ vojenských i civilních obětí , včetně těch dětských a souzní s ospravedlňováním stovek tisíc dětských obětí v Iráku, či na území Gazy. Politici, kteří vidí největší nebezpečí v opozičních politických stranách a v „dezinformátorech a „dezolátech“, ale útoky nožem, či najížděním autem do davu berou jako nutné, minoritní doprovodné jevy při obohacování evropského prostoru jinými kulturami a věří v jeho prospěšnost. Mír a hospodářství zachráníme jedině tak, když zdvojnásobíme náklady na zbrojení a nakoupíme desetkrát předražené latríny a kuchyně. Pro obranu vlasti a civilního obyvatelstva je nejdůležitější nakoupit strategická éra a CASY dlouhého doletu. Nikoli sofistikované obranné systémy či kryty proti utoku ze vzduchu. Ve spravedlivém boji za klima a uhlíkovou neutralitu jsou schopni přivést evropské země na pokraj energetického kolapsu a zničení průmyslu...

Nemá smysl stále dokola opakovat všeobecně známé skutečnosti, z nichž LGBT či „nezávislost“ nejen veřejnoprávních médií jsou spíš nevýznamné a přehlédnutelné maličkosti. Jen bych chtěl říct, že když vidím, z čeho jsou zděšeni, kam se dostali a čeho jsou schopni politici, kteří stojí na té „SPRÁVNÉ STRANĚ“ a které jsem kdysi volil, mám i já jisté obavy a zděšení je i na mé straně.

PS. K ženám se snažím chovat s veškerou úctou a zdvořilostí, kterou si drtivá většina zaslouží, byť nechová sympatie ani k mým názorům, či ke mně samotnému. Je však určitý druh opačného pohlaví, který mne mé vrozené, či výchovou získané úcty k ženám i ke stáří zbavuje. Zvlášť po tom, co dotyčná paní senátorka, kterou jsme živili celou popřevratovou dobu v politických funkcích a za komančů „trpěla“ od ukončení studia na prdeli, někde za přepážkou, mrštila knihou na zem v přímém přenosu. Aby ukázala, jak si ty správné strany představují tu správnou, slušnou a demokratickou diskuzi. Možná to je také způsob, jak si dnešní vládní strany představují řešení současných palčivých problémů. Prostě je hodíme za hlavu a bude pokoj.