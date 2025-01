Trump trousí proruské narativy a Musk vidí záchranu Německa u xenofobních populistů

Trump chce to nejlepší pro Ameriku, Putin pro Rusko, Zelenský pro Ukrajinu. Fiala úplně pro všechny výše jmenované. Pro nás má to úplně nejdůležitější! Evropské hodnoty, nejdražší elektřinu, obnovu Luhanska a dovolenou na Krymu!

Proto ho také mají všichni ti dobří a nezmanipulovaní Češi tak rádi! Vládě, pod jeho vedením rozhodně důvěřuje tři procenta lidí! Kromě těch inteligentních diskutérů tady, či na Novinkách bych předpokládal, že to jsou ještě někteří členové vládních stran platících příspěvky. Chtěl jsem napsat i jejich sponzorů, kterým z vděčnosti za podporu ve volbách přihrávají nějaké ty benefity, ovšem nevím, nevím. Řekl bych, že ti chytřejší z nich už zavčasu přepřahají nové koně.

Ovšem největší chaoz v hlavě bude mít asi vrchní dohlížitel Foltýn a jeho smečka angažovaných lovců proruských agentů, šiřitelů proruských lží a narativů a podobných dezolátů. Nejmocnější muž světa nějak nepochopil ty správné evropské hodnoty a nekontrolovaně pouští do veřejného prostoru názory, za které by zdejší mladí (i staří) strážci hranic prostého občana nejen odstřihli od komunikace ve virtuálního prostoru, ale hrozilo by mu i obvinění z trestního stíhání.

„Rusko již léta tvrdí, že NATO nemůže na Ukrajině zasahovat. Jako by to bylo vytesáno do kamene. A pak to Biden porušil a řekl, že ne, že by měli mít možnost vstoupit do NATO. Pak by Rusko mělo někoho přímo na prahu. Chápu jejich pocity z tohoto“. A jedním dechem si řekl o Kanadu, Panamský průplav a o Grónsko. Aby pak potvrdil, že jednou z prvních věcí v zahraniční politice kterou udělá bude „podání ruky Putinovi“. Snad se i s mými největšími odpůrci shodneme na tom, že to jednání o ukončení války na Ukrajině, které celou dobu avizuje, nezačne a neskončí jinak než podáním a potřásáním ruky. A věřte, že to bude potřásaní dlouhé, protože zájem médií bude obrovský. Větší než u Fica, Orbána nebo Nohavici. A budou si s ním podávat ruce další a další politici. I ti evropští a hodnotoví. Pokud ovšem budou mít ještě možnost. Protože tak nějak to nevychází ani v Rakousku, o Rumunsku ani nemluvě. Tam naštěstí zasáhly „demokratické síly“ a s pomocí ústavního soudu volby, které neskončily v souladu s demokratickými hodnotami, raději preventivně zrušili.

A co udělají naši politici? Dle toho, co předvádějí, tak Černochová oblékne nějaké nové vkusné tričko s jasným vzkazem, Bc. pronese rozhořčený projev v OSN, Němcová zahájí protestní hladovku a Rakušan, v rámci dobrých vztahů, pošle Putinovi pytel na mrtvoly. O našeho skvělého premiéra a prezidentčíka strach nemám. Fiala bude koordinátorem a signalistou v Luhansku, jak má od Uršuly slíbeno a prezident? Automatu na podpisy je jedno, jak ho naprogramují. Hlavně když hradní cestovka na zážitky funguje a ceny jsou mírné. Mimo to jsou oba mistry otoček a převleků, takže se s tou změnou kurzu, jako vždy čestně (!), určitě nějak vyrovnají.

Bohužel, katastrofy nepřicházejí osamoceně. Proruské narativy na nás vyskakují jako ti pověstní čertíci z krabičky tu i onde. Musk řádí, chce Britům zavřít premiéra a spojuje budoucnost Německa s populistickou, xenofobní a polofašistickou AFD. Meloniová obvinila Sorose a další boháče z ovlivňování politiky. Ukrajinská elitní brigáda vycvičená ve Francii zčásti dezertovala, zčásti se rozpustila a vypadá to, že byla spíše jen politickým marketingovým tahem. Ukrajinští bojovnící z první linie žádají o příměří za každou cenu. Zřejmě čipy z ukrajinských praček v ruských dronech a lískách fungují náramně a jim se nelíbí, že si z vlastních prostředků dokupují nutné vybavení. Člověk by si řekl, kam všechny ty obrovské prostředky posíláné na Ukrajinu mizí. V Rakousku… atd , atp. Bylo by to nadlouho. Vím, že je to ode mne takové nošení dříví do lesa. Vždyť jste si to mohli všechno přečíst nikoli někde (ó hrůzo!), na nějakých dezinformačních stránkách, ale i ve většině mainstreamových médií.

A přitom skepse a poraženectví jistě není na místě a všechno to nakonec dobře dopadne. Další, stoosmdesátápáté, sankce byly vyhlášeny, Bidenovy zbraně na Ukrajinu byly poslány a internetových bojovníků, kteří vědí naprosto přesně, že „válka muší bejt a tuhle vojnu vyhrajeme!“ vidím nejen ve virtuálním prostoru stále dost a dost. Přeju jim (i nám) hodně štěstí.