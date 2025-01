STANministr chce na zbrojení zvednout daně aneb co na nás ještě vykoukne z DOZISTANu

Kdyby Rakušan ( a STAN) neměl Fialu, musel by si ho vymyslet. Protože nikdo jiný pro zvýšení jeho preferencí neudělal v poslední době tolik, jako on. Zatímco je kašpárek pro smích, Rakušan je, kauza nekauza, lídrem demokracie!

Správní demokraté mají svého nového lídra. Jak ukázaly některé nové předvolební průzkumy, STAN předstihl Fialovu ODS a začal šlapat Babišově ANO na paty. Ti inteligentnější politici i voliči dnešní tzv. pravice a liberárně demokratických hodnot zřejmě usoudili, že ODS se chystá spáchat řízenou eutanázii a každá snaha o záchranu se jeví v oblasti čiré teorie. Každý slušný a soudný člověk, neřkuli politik, si totiž uvědomuje, že současný vládní Titanic narazil na ledovec už před nějakou dobou a voda vniká do podpalubí, i když na palubě se ještě tancuje. Najatí muzikanti jim k tomu vyhrávají, ale ti chytřejší důstojníci a významnější pasažéři začínají raději pomalu obsazovat záchranné čluny, protože dobře vědí, že ne na každého se dostane. Samozřejmě, ještě se stále najde docela dost těch méně bystrých, kteří omámeni hlasitou líbivou hudbou věří nejen kapitánovi, ale i důstojnickému sboru, že je z toho nějak dostane a oni se, spolu s nimi budou hřát v záři reflektorů v bezpečném přístavu nějakého Nového světa.

Všehoschopný první důstojník Vykulele, vypustil nejeden kontrolní balónek, aby věděl, jak kdo zareaguje a co je pro koho ještě snesitelné. Ústy svého věrného ministra, z nově zřízeného ministerstva pro věci zbytečné, (které bylo spolu s místy politických náměstků zřízeno v rámci úspor), nám sdělil, jak moc miluje jeho STAN občany této země. Nezbytné náklady na obranu pomocí obranných stíhaček, které ještě nepřiletěly, velkokapacitních CASAštycích, které nutně potřebujeme k přepravě naší skvělé techniky a statisíců odhodlaných obránců evropských hodnot k přepravě do Beskyd a Javorníků, pontonových mostů pro tanky, které už z větší části shořely na Ukrajině, zaplatíme nejlépe ze zvýšených daní! To bude jistě další z malých kroků obyčejného člověka k velkému skoku na naší zářné cestě k vyrovnánému státnímu rozpočtu! Hosana!

Když si tak člověk vzpomene na ten spravedlivý hněv a rozhořčení slušných a pracovitých občanů nad Babišovým Čapím hnízdem a jeho 50. mega, (které vrátil a nikomu nechybí), na ty statisíce MI. CH. PR. Dů na Letné a hlasitému štěkotu a vytí zježených bdělých hlídacích psů demokracie, zůstává mu rozum stát nad podporou strany, která ukradla všem poctivým starostům nejen název, ale i část z jejich místních rozpočtů. Strany, která je spojena s mafiány prostřednictvím svých nejvyšších politiků. Všichni ti slušní, poctiví a nesmiřitelní ochránci demokracie se spokojili s tím, že stejný šifrovaný telefon, jako politici a agenti, spojení z kámošem jednoho z neprovařenějších mafiánů, měl ministr SPRAVEDLNOSTI čirou náhodou a předal ho svým malým dětem na hraní. Dávno odpustili Farskému jeho snahu o studium při zaměstnání místo zaměstnání poslance parlamentu ČR. Pan Polčák, za svou „nezištnou“ pomoc obcím kolem Vrbětic s pomocí zákona, který sám proloboval, mimo milionových palmáre ještě vysoudil omluvu a finanční odškodnění. O Rakušanově jmenování Redlova známého Mlejnka do čela civilní rozvědky či jeho veřejných lžích ohledně migračního paktu ani nemluvě.

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/hnuti-stan-kauzy-afery-farsky-polcak-dozimetr.A230925_091413_domaci_ikro/5#space-a

O „rovné páteři“ našeho skvělého pana ministra vnitra, nejen při posledních parlamentních volbách, by Piráti mohli vyprávět docela zajímavý příběh. O jeho nezištné loajalitě dnes už může být přesvědčen pouze současný kašpárek na „kapitánském můstku“. Který si stále ještě myslí, že se zapíše do historie jako nejlepší politik a premiér posledních sto pěti let.

Nuže přejme všem věřícím v tuto nejoblíbenější z těch nejdemokratičtějších stran, aby jim ten trám v oku jejich nějak moc nepřekážel, až zase budou vytahovat třísku z těch našich, očí dezolátských. Samozřejmě pouze těm, kteří ještě nesklouzli do kategorie „dezolátské filcky“. S těmi se naši moudří vykladači té správné demokracie zřejmě zdržovat nebudou. Pro ty bude snad nejlépe jim ty oči rovnou vydloubnout.

