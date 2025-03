Soudy ve Francii správně ochránily evropskou demokracii!

Všichni správní Evropští demokraté se tetelí blahem. Ty naše jistě nevyjímaje. Z Francie došla další dobrá zpráva. Le Pen dostala flastr! Nepůjde sice do tepláků, ale kandidaturu jí zakázali. Kde je vůle, je i cesta.

Strategický komunikátor jistě řičí blahem, Baxa stříhá ušima a Vítek R. určitě nezahálí. Kdoví, jak dlouho ještě nechá svůj zakódovaný dárek od přátel Dozimetru dětem na hraní. Třeba by se mohl hodit.

Někdy si říkám, jestli se ta fialovomodrozelenooranžová squadra úplně nezbláznila, když slibuje svým voličům věci reálně naprosto nesplnitelné. Tedy obhajobu většiny v novém parlamentu a pokračování ve svém devastačním působení při vedení naší země na další volební období. Potvrzují to jak průzkumy, tak i většinové nálady ve společnosti, ale i komentáře nejen spřátelených politologů. Normální člověk by si musel myslet, že se buď úplně zbláznili, nebo vědomě lžou anebo kokain z Brna dorazil nejen do Prahy a přilehlého okolí v podstatně větším množství a lepší kvalitě. Když přitom všem ještě šturmují do zbraně, přichýlili nejhoršího ministra zahraničí ČR všech dob a otevřeně mluví o tom, že je třeba osekat kde co, jen abychom měli na nové kanóny a batohy pro naši mnohatisícovou, expediční armádu.

Ovšem začíná se tu, jak vidím, rýsovat taková novodobá, speciální forma té správné, proevropské liberální demokracie a logická, přirozená cesta, jak na ni dosáhnout. Nevím proč, jsem si vzpomněl na volbu našeho největšího dramatika, který se nejdříve obětoval k prezidentování „do svobodných voleb“. No a později, kvůli jedinému, rozhodujícímu hlasu, museli zavřít Sládka do lochu, aby se mohl „obětovat“ ještě třikrát. Na Kubiceho zprávu. Na nekonečné a vždy vhodně načasované Čapí Hnízdo… Mimochodem, myslím, že jeho čas se už kvapem blíží, nejen kvůli tomu, že čápi už přiletěli. A po čápech do Evropy už přiletěly i ty pověstné první vlaštovky. Nejprve tedy na jih, do Rumunska. To je logické. Soudy jsou spravedlivé a důkazy jistě nezpochybnitelné. Logické je i to Maďarsko a Slovensko. Je tam na jihu, přece jen tepleji. Sankce a hospodářský či mediální nátlak Evropských demokratů na Orbána a Fica jsou pro tu správnou, proevropskou demokracií takovým prvním krůčkem a varováním zbloudilým a jemné nasměrování na tu jedině správnou cestu. No a teď Francie a Le Pen…

Mimochodem, o soudech se hlasitě mluvilo a mluví nejenom v Německu, ale i u nás. Takže třeba Fiala, s podporou plukovníků a generálů na Hradě, BIS, Ústavního soudu, ČTV, Radiožurnáálu, Bakalonovin a dalších rozšířených internetových médií, kultůrní scény a té správné pracující i nepracující inteligence, nemluví tak úplně do větru. Protože ví to, co my nevíme. Mimo to, málokdo počítá s novou okolností. která může volby ovlivnit naprosto fatálně. Pětikoalice si totiž demokraticky odhlasovala další příliv hlasů ze zahraničí korespondenční volbou. Tam se skrývá cca půlmilionu potenciálních hlasů. Kolik z nich a v čí prospěch se nakonec zrealizuje, je prozatím otázka i když určité predikce už tady jsou? Nicméně CK Hrad Lipavský a spol. už na tom nějakou dobu usilovně pracují.

Tož nevím. V okolních státech už nám ukázali, že úspěch ve volbách ještě vlastně nic neznamená. Je třeba sestavit většinu. Jestli to bude většina pravá, levá, nebo nějaký chaotický mišmaš, z kterého se bude dělat soudným lidem špatně, je přece jedno. Hlavně to musí být většina PROEVROPSKÁ! To je grýndýl, bezemise, prachy na zbrojení, refugeswelcome, slávaukrajině, fujtrumpvancemusk, a hlavně - Putina do pytle a žádný russký plyn a naftu. (Když už, tak aspoň z ideologicky čistých tankerů a potrubí). Myslím, že se máme na co těšit.