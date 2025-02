Silná Evropa? Šéf konference v Mnichově se na závěr před všemi rozplakal

„Dezinformační scéna“ nežije jinými tématy než osvícený mainstream. Mít v hlavě pouze 1 a 0 možná stačí k slušnému živobytí, ale k pochopení docela jednoduchých souvislostí, jak vidím, to může být někdy zoufale málo.

S chutí jsem si přečetl blog kolegy Josefa, který zde sofistikovaně rozebral pomýlenost, nás, dezolátů a osvětlil nám, pomýleným, jak se vlastně ten náš svět „doopravdy“ točí a jak s oblibou říkáme my, fotbalisti, KUDY BĚŽÍ ZAJÍC. No a v návaznosti na ten blog, plný faktů a ozdrojované pravdy, bych si dovolil, na tomto místě, s některými částmi těch zjevených pravd, poněkud nesouhlasit. Takže: „co to ten Pepa zase mele“, si řekne dříve člověk, který na tzv. „dezinformační weby“ alespoň občas zavítá a něco si tam přečte, než člověk osvícený, který čerpá především ze zdrojů blízkých té jedině správné pravdě a nezpochybnitelným „evropským hodnotám“. Dezinformační scéna totiž pociťuje důsledky osvíceného vládnutí mainstreamu dnes a denně na vlastní kůži a vnímat svět pouze přes „jedničky a nuly“ jí opravdu nestačí. Nicméně je třeba číst občas i weby maintreamové, protože není na závadu být v obraze, co si o nás, o dezolátech, myslí intoši, u kterých není pochyb, koho považují za jedničku a koho za nulu. Sice si myslí, že sežrali všechnu moudrost světa, (nebo tedy alespoň většinu z ní), ale potom se velice diví, když je Amerika pošle na místo, kam se celou dobu sami instalují. Tedy na místo slouhů a „mouřenínů“, kterým je dovoleno, pokud dobře poslouží, alespoň odejít. A samozřejmě, před tím ještě zaplatit účet. Za celou hospodu. A jak to dopadne? Přehršel evropských vůdců se sejde a rozhodně a nekompromisně prohlásí, že bez Evropy to prostě nepůjde!! A samozřejmě to myslí opravdově a se vší vážností… Odkaz

Vážení přátelé, ano!! Postavíme se zločinci Putinovi, Trumpovi, Vancovi, Medvěděvovi i všem čertům a ďáblům, co jen jich na světě je. Ale… kdybyste četli „dezinformační weby“, tak byste alespoň tušili, že se chystá „nová Jalta“. A Mnichov je jen bezvýznamnou předehrou, aby rozhodující hráči vytyčili pravidla a ukázali komparzu, kde je jejich místo. Takže o skutečně důležitých věcech ve světě bude kromě Trumpa a USA, rozhodovat Putinovo Rusko, (které je dle pravdomluvných mainstreamových médií už minimálně dva tři roky na pokraji hospodářského kolapsu a Putin jezdí minimálně pět let na nějaký ruský „Žlutý kopec“ na ozařování) a strýček Si, z komunistické diktatury, která pošlapává lidská, zvířecí i přírodní práva. Ano, to jsem si před nedávnem přečetl, mimo jiné, na těch „dezinformačních webech“. A přečetl jsem si tam třeba i o vývoji bojů na ukrajinské frontě. Tak, jak to popisují obě dvě strany. Video o boje muže proti muži mezi Jakutem a Ukrajincem tam bylo snad před měsícem. Komentáře a články od Jeffreyho Sachse či Tuckera Carlsona, které nám mainstream (některé) předkládal tu s větším či menším zpožděním s výkladem našich objektivních komentátorů a loutkovodičů hradní suity či objektivní Řezníčkovy a Takáčovy čétévé. Ano, chodím pro informace jak na Vlkovu Kosu, tak k Vidlákovi. Nestydím se za to, protože mnohé informace, které jsem tam našel, se nakonec ukázaly mnohem blíže skutečnosti, než ty Kolářovy, Lipavského nebo Fialovy, které nám předžvýkává náš „pravdomluvný a nezávislý“ mainstream.

Takže jen krátce k pěti bodům experta, který, jak sám uvádí, dává přednost před politickou korektností jedničkám a dvojkám. Tož, kdyby tomu tak opravdu bylo, neměl bych až tak nic moc proti tomu. I já dávám raději přednost suchým faktům, před okecáváním různých politologů a politických komentátorů, jejichž sáhodlouhé rozpravy o nesmrtelnosti chrousta už berou vážně snad jen čtenáři Novinek, sledovači ČéTé, F24 a samozřejmě ti nejosvícenější z nás, kteří se shromáždili pod „Pepovým“ blogem.

1. Ceny energií opravdu začaly skokově růst už v roce 2021, tedy před nástupem Fialovy demoliční vlády. To, že je jednou z příčin je i válka na Ukrajině uváděli nejen představitelé naší vlády, ale i odborné kruhy. https://www.consilium.europa.eu/cs/infographics/energy-price-rise-since-2021/

2. Zhoršení česko-ruských vztahů opravdu započalo za Babiše a Hamáčka, po kauze Vrbětice. Rozhodující vliv na to měla tajná zpráva od gen. Koudelky, kterého Zeman nazývá „čučkařem“, kterého vyznamenávají tajné služby „cizí mocnosti“, která měla eminentní zájem na vyřazení ruské firmy z tendru na dostavbu JE a která nakonec napadla výběrové řízení, při kterém v tendru neuspěla. Aby se potom, s vítězem, po politickém tlaku, domluvila na blíže neznámých podmínkách spolupráce. Jediným závěrem z celé kauzy bylo vyhoštění diplomatů a Rusko zařadilo ČR mezi „země nepřátelské vůči Rusku“. Chtěl by mi snad někdo říct, že rétorika našich vrcholných představitelů, pytle na Putina, či štěkot našich politických ratlíků, se snažila jakýmkoli způsobem tyto politicky nepřátelské hrany obrousit, nebo je naopak eskalovala?

3. K tomuto bodu se nebudu moc rozepisovat, protože v mnohém s autorem souhlasím. I když podíl Fialovy opozice na obrovském rozpočtovém schodku a chaosu v této kritické době je jen těžko zpochybnitelný.

4. Mainstreamová media nemusí otevřeně lhát. I když jsou případy, kdy se tomu tak občas děje, jak připouští i autor. Ovšem to, že manipulují, zamlčují, protěžují ty „správné, demokratické politiky“, nebo vnucují veřejnosti ty správné názory, je zřejmé i z toho, že o tom několikrát jednala i Rada a výstupem bylo i uvolnění některých redaktorů.

5. V tomto bodě má autor samozřejmě pravdu. Jak to dopadá, když se důležitá vojenská operace avizuje dlouho dopředu i s tím, jaký bude výsledek, by mohl ministr Lipavský, Válek i Černochová, kteří se už už chystali na dovču na Krym, vyprávět dlouhé příběhy. Ovšem proč k tomu došlo a jaké byly příčiny, nechám povolanějším. Já si jen pamatuju, jak tehdejší šéfík NATO prohlásil něco ve smyslu „čím méně zbraní Putin na hranicích požaduje, tím víc jich tam bude mít“, nebo že Minské dohody sice byly podepsány, ale nikdy se nechystal je dodržovat. Že paní Andělo. Tento názor kritizoval i generál Šándor, který se vždy vyjadřuje poměrně opatrně, ale rád si vždy jeho názory, jako i názory generála Šedivého, přečtu. Na rozdíl od generálprezidenta, tč. Lovce zážitků na Pražském hradě.

Řekl bych, že válka se nám chýlí ke konci. Bavím se tím, že by o tom měl, s těmi těžkými vahami, rozhodovat nějaký Rutte, V. d. Leyn, kterou Si kdysi odložil v koutě, nebo Kája Kallas. Jak je na tom náš světový lídr s Lipavským, bakalářem s milosti, vidíme v přímém přenosu. Kdyby to nebylo k pláči, bylo by to k smíchu. Nicméně, pokud přestanou umírat lidé, je mi jedno, kdo to dojedná. I když na to budu muset připlatit i já. Furt lepší, než vybírat na Semtex, který může skončit kdovíkde a bude trhat na kusy kdoví koho.