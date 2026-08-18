Prci, prci, prcičky po česku, aneb když se politikům přestěhuje rozum do kalhot(ek).
Nechoďme daleko do historie. Našel jsem ho hned v článku, z kterého čiší respekt, neboť je přímo z toho nejrespektovanějšího Respektu:
„Pevný bod Havel“, nadepsal svého času jistý Šimečka svůj traktát v tomto respektovaném časopise a určitě věděl, o čem mluví. „Pevný bod Havel“ totiž neobjevil pouze pan Šimečka. Jistá hérečka hlavních rolí by o tom mohla jistě napsat zajímavé paměti. Nicméně z úcty k velikánovi a možná pak i k jeho respektované první manželce, to bulvár přešel jen velmi přívětivě a okrajově. Vzhledem k jeho zásluhám mu to posléze odpustili nejen jeho obdivovatelé, ale i většina odpůrců. Paní Dáša však svůj „pevný bod“ našla nepochybně a neoddiskutovatelně.
To jeho nástupce Klaus už dopadl poněkud hůře, přestože se mu vlastně vůbec nic neprokázalo. Jeho fotografie s mladou blondýnkou na letišti obletěly nejen bulváry, ale jeho odpůrci mu to dávali poměrně slušně zežrat i na sociálních sítích. Mnozí z nich se sice podivovali, že „Kikina“ je také na ženské, ale ať už to bylo tak, či tak, ustál tuto ojedinělou epizodu bez viditelných následků jak v jeho politickém, tak i soukromém životě.
Ale premiér Paroubek, to už byla docela jiná liga. S nástupem do funkce silně mohutnělo nejen jeho politické ego! Objevil i svoje další, lidské přednosti. Nejviditelnější z nich byl jeho orgán nejdůležitější! Při jeho zkoumání a objevování měla nakonec nejjistější ruku jistá Petra, kterou její Jyrka nezaujal ani majetkem, ani dobrým postavením, ani svým ztepilým zjevem. Byl to jeho mozek, který byl tak vyjímečný, tak…, tak… promiňte, ale nenacházím slov – snad jen, že byl prostě tak SEXY, že nebylo lze odolat!! Nemůžeme se pak divit tomu, že tato vzdělaná, ale jinak nezkušená dívka, původem ze Slovenska, podlehla kouzlu pana Paroubka, který byl tehdy, shodou okolností, zrovna premiérem České republiky. Jak víme, byla to náklonnost oboustranná, protože i tehdy ženatý pan Paroubek neodolal její čisté duši, nevšednímu šarmu a inteligenci, která byla zřejmá prakticky na první pohled. Budiž mu přičteno ke cti, že se se svou pohlednou, dlouholetou partnerkou rozešel ve vší počestnosti a v dobrém.
Že je politika a hlavně pak parlament a Strakovka tím nejrizikovějším pracovištěm nám pak potvrdili naši dva nedávní premiéři z Moravy. Samozřejmě, nelze se tak moc divit panu Topolánkovi. Jeho vybavení a vystupování bylo tak charakteristické, že i těm nejtypičtějším pražským kavárenským povalečům bylo hned od počátku jasné, že na scénu vstoupil „chlap s gulama“! Takže bylo naprosto přirozené, že vzplál láskou ke kolegyni z parlamentních lavic a toto vzplanutí ani nelze brát jako nějaké morální pochybení. To, že o svém vztahu s paní Talmanovou nějakou dobu úspěšně lhali a podváděli nejen paní první Topolánkovou, ale i celý národ, bylo jen přirozeným vývojem dané situace. Protože k čemu nějaká pofiderní morálka, když jde o budoucnost republiky a bylo před volbami, kdy se opět rozhodovalo O VŠEM! Ta první manželka si to vlastně zasloužila. Naštěstí se to neprovalilo moc brzo a stihli se vyfotit na bilboardy jako šťastná rodinka. Takže jsme konečně mohli mít premiéra přímého a rovného, jako ten topol, který nosí ve jméně.
Ale pokud by nepřející člověk na „chlapa s gulama“ přecejen našel nějakou tu drobnou chybičku, u „pana Čistého“ Nečase už by neměl žádnou šanci. Tento praktikující křesťan a otec čtyř dětí, vzor morálky a neúplatnosti, čestný politik, který pilně pracoval na očištění dobrého jména nejdůležitější a největší pravicové strany u nás, nakonec podlehl infekční nákaze, která je tak vlastní mnohým stranickým politickým veličinám poslední doby. Jak je zřejmé z dostupných informací, byl v tom tentokrát zřejmě nevinně. Neboť jako správný katolík z Moravy, podlehl nejvýraznější a společensky nejuznávanější vlastnosti své nové spolupracovnice a partnerky – tedy nesmírné pracovitosti a obětavosti! „Dře jako kůň“, seznámil nás pan tehdejší premiér s její největší předností a chránil nás od zlých pomluv dlouhou dobu i za cenu lží a utajování tohoto nadpřirozeného vztahu. Jestli k tomu byl na scéně i bičík a kdo držel opratě, to jsme se od něj sice nedozvěděli, ale bylo to jedno. Protože vše bylo vlastně požehnáním pro veškeré obyvatelstvo naší, tak těžce zkoušené vlasti. Věřím, že mu tyto, jinak naprosto nevinné a pochopitelné lži a podvody jeho Bůh patřičně přičte k dobru. Zvlášť, když bude svých skutků upřímně litovat a zárověň si to, podobně jak náš pan prezident, dávno odpracoval.
Naprosto jinou kapitolou je dnešní propírání naprosto nevinného, přátelského a nanejvýš snad platonického vztahu naší nejviditelnější političky, nejen v bulvárních médiích. I sociální sítě jsou zahlceny nepodloženými příspěvky nepřátel demokracie a evropských hodnot o zradě, rozbíjení mladého manželství či podvodech a manželských nevěrách. Tato naprosto nevinná setkání naší nejatraktivnější političky s mladým, nadějným politikem a poslancem, čerstvým otcem a manželem své přítelkyně, jsou podávany jako nějaká pofiderní morální selhání, zasluhující odsouzení! Ovšem my všichni víme, že nic takového nemůže nijak očernit a pošpinit nejen dobré jméno a morální profil obou aktérů, ale ani jejich nesmírně důležitou a potřebnou politickou práci pro naši zem. Je velmi pravděpodobné, že paní Decroix mladému kolegovi pouze předávala své bohaté pracovní, politické a životní zkušenosti. Nechápu, proč už dávno nezasáhly příslušné orgány a neučinily přítrž těmto ničím nepodloženým dohadům! Jak se asi musí cítit manželka a přítelkyně obou aktérů, nebo rodina paní poslankyně, když si na sociálních sítích přečtou buranské hlášky, jakože prý „stará stodola nejlíp hoří“ a „ze staré slépky najlepší polévka“.
Fakt nechápu, jak se někdo může posmívat a podivovat se nad některými přirozenými vztahy, když všichni velmi dobře víme, že „láska je láska“. Láska je nejvíc na světě! Vždyť o tom zpívá i Marek Ztracený i Lucie Bílá! Ve jménu této lásky je dovoleno a omluveno úplně vše. Lež se stává milosrdnou, podvod není podvod a je tím pádem pochopitelný a neskutečný, morálka je přežitek a nemá v politice co dělat a podvedený si to všechno vlastně zaslouží a zavinil si to sám.
Přeji mladému a krásnému páru hodně štěstí a hlavně úspěch ve všech nadcházejících volbách. Vždyť jenom tak můžeme opět rázně vykročit k budoucnosti tou správnou, pravou nohou a šířit ty správné, evropské hodnoty!
Ať jim k tomu dopomáhá bůch, svatý Mikuláš, Halík a všechny velké i malé bytosti z milonu chvilek pro tu jedině správnou demokracii.
Jiří Jurčák
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