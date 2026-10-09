Prchne Pavel z Maroka do Černoučku, jak tvrdí Prchal?
Vstane, jak bájný Fénix z popela, aby se stal po svém novém, prezidentském znovuzrození ještě větším, silnějším a krásnějším, než doposud. Ano, bude to těžké, neboť i po tomto drobném politickém zaškobrtnutí je nejen tím nejkrásnějším, nejobdivovanějším, nejmoudřejším a nejstatečnějším prezidentem a vůdcem českého lidu v novodobých dějinách, ale i od počátku české státnosti. Už se těším, jak páter Halík ocení našeho hrdinu, garanta a zachránce demokracie a za hlasitého vyzvánění zvonů se budou sloužit děkovné mše po celé zemi. Ve zrychleném řízení pak přijme našeho pana prezidenta do řad katolické církve, neboť nemáme v této chvíli lepšího kandidáta na svatořečení, než je tento velikán a hrdina, který symbolicky nese jména obou nejvýznačnějších světců zároveň.
Nedovedu si totiž ani představit tu psychickou bolest a rozervanost, když se náš prezidentský pár musel rozhodovat mezi sliby svým nejlepším přátelům, předlouze plánovaným zaslouženým odpočinkem po nesmírně namáhavém pracovním vypětí a účastí na nynějších volbách. Oba totiž, jak to mnohokrát dříve veřejně zdůrazňovali, považují účast ve volbách za jednu z nejčestnějších a nejdůležitějších morálních povinností všech lidí dobré vůle a demokratického světa. A není opravdu důležité, zda jde o volby parlamentní, nebo senátní, či komunální. Jakožto ctitelé a nositelé morálky nejen v politice, ale i v celém svém příkladněm životě, šli vždy, ruku v ruce, všem občanům příkladem. Bohužel, nebyli to jen nezodpovědní úředníci hradní kanceláře, kteří je postavili před tuto přetěžkou Sofiinu volbu. Byli to hlavně předchozí politici a nepřející státní moloch, který je postavil do této opravdu složité a nezáviděníhodné situace. Naprosto neuvěřitelnými jsou pak útoky na paní Evu, naši českou variantu princezny Diany, kterou nám závidí celý civilozovaný svět! Vždyť to byla ona, která po čtyři roky věrně sloužila občanům Černoučku jako členka zastupitelstva a jistě tak významně přispěla k jeho dalšímu rozvoji. Jak správně vysvětlil všem rýpalům pan mluvčí Kolář, paní Eva je soukromou osobou, která má právo na soukromí a je jen na ní, zda se voleb zúčastní, či nikoli. A nic na tom nezmění ani rýpání jiného Koláře, komentátora pochybné pověsti a zájmů, proč tedy a z jakého titulu vyplácí stát této soukromé osobě měsíční apanáž sto tisíc měsíčně. Dobře a výstižně odpověděla takovým závistivcům paní Eva z Kanárských ostrovů! Nikdo přece není povinen trpět za neschopnost minulých i některých současných politiků, za nespravedlnost volebních pravidel a neschopnost a nepružnost státního aparátu! Zvlášť když jde o zdraví a dovolenou našeho nejdůležitějšího a nejpopulárnějšího manželského páru.
Ale vše zlé se jistě časem obrátí jen v to dobré. Pevně věřím, že pan prezident dostane od Ústavního soudu po návratu podstatně více pravomocí, než má teď a společně se Senátem, Českou televizí a rozhlasem dá opět vše do pořádku. Jistě k tomu přispějí i ostatní média, kulturní fronta a pracující inteligence a svou významnou trochou do mlýna k tomu přispěje i Milion chvilek pro (správnou) demokracii, s tím nejlepším a nejpovolanějším mlynářem Minářem.
Ale co když pár nepřijede? Nevadí, všichni z historie víme, že to neznamená vůbec nic. Pan prezident a prezidentová přece vždy stáli na té správné straně a bojovali proti nepřátelům vždy v první linii. A my jsme jim za to byli, jsme a nadále budeme vděční!
Ať bůch, Halík a všichni svatí ochraňují pana prezidenta a paní Evu na jejich cestách nejen v soukromých tryskáčích! Zvláště pak, pokud se rozhodnou pro tu obrovskou osobní oběť a přispěchají si splnit svou nejčestnější občanskou povinnost!
Jiří Jurčák
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