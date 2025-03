Petr Pavel se pověsil v katedrále

Na laně. Pomáhal s úklidem. Je to hrdina! Nevadí, že byl komunista, ani že študoval na rozvědčíka a přísahal věrnost Varšavské smlouvě pod vedením CCCP! Teď ještě sednout na tygra a potopit se pro amfóru.

Na tygru sice neseděl, ale zato často na motorce brázdí prašné silnice doma i v zahraničí! Je to chlapák! I na dovolené reprezentuje svůj úřad! Máme štěstí, že čistě náhodou u toho byl i fotograf z iDnesu. A pořídil tam pro nás krásných třiapadesát fotografií. PP na motorce, PP na motorce klopí zatáčku, PP v přilbě, PP bez přilby, PP v kostkované košili, PP s fotoaparátem, PP fotící... Focení má náš pan prezident jako velkého koníčka a jistě umí. Vždyť ho to určitě učili v tom vojenském, komunistickém kurzu. Nejen s teleobjektivem, ale jistě i na mikrofilm.

Ale to zdaleka není vše. Na trenažéru ve Vyškově řídí auto hore nohama a v akrobatickém letadle posílá z oblak svým ovečkám velikonoční pozdravy. Možná i hlavou dolů. No a teď jsem se dozvěděl, že se zhoupl na horolezeckém laně a pomohl v katedrále Sv. Víta specialistům uklidit okna. To je náš pan prezident. Vždy ve formě, vždy připraven pomoci s úklidem, vždy stále mlád!

A při tom všem nás stíhá reprezentovat po celém světě. Tu osvětlí krajanům v Austrálii, jak správně volit v korespondenčních volbách, tu navštíví koncert České filharmonie v USA, tu stihne navštívit Rallye Dakar a rozjímat v poušti. Byl jsem opravdu potěšen všemi těmi krásnými fotografiemi i z této ryze soukromé cesty.

Nedávno se ke mně dostala taková nechutnost, která mne nadzvedla ze židle. Byla to fotografie našeho skvělého prezidenta, který by se pro občany České republiky pomalu roztrhal. Fotografie, kterak náš pan prezident pronáší svůj sofistikovaný projev na Staroměstském náměstí a k tomu lživý dovětek, který se tu však ani neodvažuju zveřejnit. Byla to prostě sprostota. Protože každý ví, že pan prezident nebyl žádný „bolševik“, ale voják, který jen ctil názory svých předků a chtěl si splnit své dětské sny. Do strany i do funkce předsedy ZO KSČ vstoupil jen z mladické nerozvážnosti a pod tíhou okolností. Ani teoreticky nemohl být komunistickým rozvědčíkem, když doštudoval až po převratě. A na tom náměstí nemohli být vojenští zběhové ani omylem. Těch pár mladíků na fotografiích ve vojenském věku bylo, i podle jejich oduševnělých tváří a transparentů v angličtině, minimálně studenty některé z vysokých škol. Protože každý Ukrajinec v odvodovém věku v Evropě je tu buďto jako doprovod, nebo z jiných závažných důvodů. A kdyby mohl...

Petr, to je prostě naše skála! Stojí vždy pevně a odhodlaně za tím, komu (zrovna) slouží! Ano Petře Pavle, vy jste náš generál a oni jsou zbyteční!