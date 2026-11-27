Petr Pavel, morální symbol dnešních oslav 17. listopadu
Pro úplnost musíme dodat, že Pavlem Pávkem byl jen krátce a toto jméno měl pouze ve falešné občance, která sloužila jako krytí při jeho důležitém studiu. Dnes už nevíme, co všechno se honilo v hlavě mladého, nadějného důstojníka ČSLA, který se v té době nacházel v utajovaném objektu Zpravodajského institutu v ulici Karoliny Světlé v Praze. Tou dobou tam studoval druhým rokem speciální tříleté postgraduální studium, oboru „velitelsko – štábní zpravodajský“. Chtěl pomáhat své socialistické vlasti v samotném týlu nepřítele, aby tak v co nejvyšší míře naplnil přísahu věrnosti Komunistické straně Československa a jeho lidu, v boji proti každému nepříteli. Jeho zmatku se nelze divit. Byl v Praze teprve tři měsíce a jak všichni světa znalí a inteligentní lidé vědí, Praha opravdu není Brno, natož Prostějov, kde většinu své dosavadní vojenské služby absolvoval. Zřejmě poněkud nechápal, proč se uzavírají postranní ulice a co všechno se v Praze toho dne chystá, nicméně v hlavě mu znělo hlavně jediné téma. Logistika! Z dalšího sledu událostí je patrné, že Pavel Pávek byl opravdu elitní voják a i s takto složitým problémem si umí poradit. Protože spoj do Prostějova, kterým odjel za rodinou, stihl a ve vlaku už seděl jako kapitán Petr Pavel. Alespoň tak o tom sám vyprávěl, když se ho lidé ptali, co konkrétně dělal 17.11.1989.
Po návratu do Prahy začal sledovat události přímo ze samotného centra dění, na Václavském náměstí. I když měl od velení příkaz, aby se frekventanti kurzu do událostí prozatím nezapojovali, chodil v civilu poslouchat projevy Václava Malého, Havla i spoustu jiných řečníků, kteří tak radikálně změnili běh našich dějin. Je nutno podotknout, že to měl, na rozdíl od jiných vojáků z povolání, poněkud ulehčeno. Pohyb na veřejnosti v civilu, s falešnou občankou v kapse, byl totiž součástí jeho tehdejšího studia. Splynout s davem a hlavně nenápadně. Jak sám přiznává, klíči svého konspiračního bytu necinkal i když, kdoví, jestli to není dáno jen jeho vrozenou i pěstovanou skromností.
Nu, musely to být složité a v mnohém i těžké chvíle, pro mladého, nadějného aspiranta na utajený pobyt ve francouzsky mluvících zemích, kterému se před očima měnil svět a jeho hodnoty, kterým po celý svůj dosavadní život věřil. Vždyť, jak sám uvádí ve svém životopise, vedoucí úloha strany, kterou sám po celý život pomáhal uplatňovat, které dosud bezmezně věřil a která byla jedním z pilířů jeho dosavadního života, byla náhle zpochybňována. Je pravdou, že při sledování zahraničních médií ve francouzštině, které bylo také součástí jeho studia, mu přece jen počal v hlavě vrtat malý červíček pochybností. Ale veden hodnotami svých rodičů a strany, neviděl důvod k nějakým radikálním krokům a byl dál věren svému poslání.
Nicméně argumenty hybatelů revoluce byly tak neprůstřelné a tak srozumitelné a atmosféra ve společnosti tak slavnostní a hektická, že nebylo lze nadále zůstávat v bludu. V hlavě mu uzrávalo to jedině správné rozhodnutí, ke kterému už nějakou dobu směřoval. Bylo potřeba rázného gesta a rázné odpovědi na celoživotní manipulaci ze strany prohnilého socialismu a zločinecké komunistické strany, která ho po celou dobu pouze oklamávala a jejíž zločiny, o kterých až doposud jistě nevěděl, vylézaly čím dál víc na světlo. Světlo, které se počalo šířit ze svící na Národní třídě a kolem kterých každý den chodil, do celé naší tehdejší republiky. To světlo bylo tak silné, že nedbal nebezpečenství, která mu hrozila. Dal všanc svá veškerá minulá i budoucí studia. Bez ohledu na celou svou dosavadní i budoucí kariéru, vzdal se nejenom svého členství, ale i vedoucí funkce v této zločinecké organizaci a zbavil se své stranické knížky, která se stala přímo symbolem té zločinné a morálně prohnilé doby. Nevíme sice, zda to udělal před podáním návrhu zákona o zrušení vedoucí úlohy strany ve společnosti, nebo až potom. Tak či tak však víme, že to bylo právě včas a kapitán Pavel, alias Pavel Pávek, měl opravdu skvělý timing. Jak říkáme my, fotbalisti. I když koncem listopadu, kdy ještě chcípající kobyla socialistického Československa nebezpečně bila kopyty kolem sebe a nebezpečenství číhaly nejen za každým rohem ulice Karolíny Světlé jistá rizika přecejen poněkud skrývala.
Nevíme z jistotou a ani to dnes není vůbec důležité, zda falešný průkaz na jméno Pavel Pávek, nosil v náprsní kapse, náš většinou národa milovaný prezident i nadále. Neboť je veřejně známo, že celé to studium úspěšně absolvoval. Dokonce tak úspěšně, že bezprostředně po ukončení studia získal hodnost majora. Škola sice poněkud změnila název, takže se nemohl pyšnit i jménem Antonína Zápotockého, ale stal se pouze prostým absolventem Vojenské akademie v Brně...
Myslím, že bychom v kontextu tehdejších i následujících událostí, v dnešní rozbouřené době, jen těžko hledali nějaký jiný a zářivější, morální maják, než je náš nynější pan prezident. Hrdina a člověk, který v každé době našel a ukázal nám tu jedině správnou cestu kupředu, zpátky ni krok.
Neboť, jak je psáno a jak by jistě řekl i pan Halík, Minář a všichni svatí:
„Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.“
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