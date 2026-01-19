Petr Pavel - morální maják, vysoce čnící nejen nad Palachovým hrobem
Protože není v naší republice většího a zásadovějšího bojovníka proti zločinnému komunistickému režimu a jejich přisluhovačům, proti armádě té nejzločinnější země ve vesmíru, představované Sovětským svazem a fašistickým Russkem, či proti všem viditelným či skrytým silám usilujícím o znevážení či překrucování těch nejsvětějších západních hodnot, nežli náš pan prezident se svojí chotí.
„Jan Palach chtěl svým činem probudit československou společnost, která rezignovala na odpor proti politickému útlaku. Pokud bychom si z jeho odkazu měli něco vzít i po padesáti sedmi letech, pak je to výzva, že nesmíme přestat hájit naše základní hodnoty. A také se nikdy nesmíme smířit s vývojem, který jde proti těmto hodnotám ...“
Pěkně to řekl pan prezident, který se tímto Palachovým odkazem řídil po celý svůj život, kdy vždy a všude hájil ty správné základní hodnoty. Sám to neměl ve svém životě zrovna lehké. Bohužel, při jeho chlapeckém snu, státi se vojákem a s nasazením života tak bránit ty nejvyšší a nejskvělejší lidské a morální hodnoty na světě, musel překonávat mnohá protivenství. Zločinný komunistický režim jej totiž po celé jeho dětství i mládí naprosto neproniknutelně a neprodyšně odstřihl od těch správných a pravdivých informací a zároveň mu podbízivě a bezskrupulózně podsouval informace a poučky liché, pokládal mu do cesty líbivé socialistické vějičky a ze všech svých sil se snažil, pomocí různých politických školení a lživé propagandy, zlomit jeho ryzí charakter. Svým represivním jednáním ho nepřímo donutil nejenom ke vstupu do své zločinecké organizace a přijmout v ní vedoucí funkci. Byť to bylo jen a pouze na tom nejnižším stupni, musel pan Petr Pavel projevit velmi silnou vůli, psychickou odolnost i nezlomného ducha, aby jeho charakter zůstal po celou dobu ryzí, hodnoty neotřesitelné a páteř nezlomná. Někteří pochybovači a šiřitelé nepřátelských narativů sice namítají, že ještě nedlouho před nejslavnějšími dny naší novodobé historie, před slavnými listopadovými událostmi, vědomě a dobrovolně schvaloval vstup tehdyspřátelených armád a jejich přítomnost na našem území a s tou páteří to zas až tak úplně nesedí. Ovšem tito nesoudní kopáči příkopů si nedovedou představit, jak obrovské bylo informační embargo a jak těžké represe tehdejší režim proti svým občanům uplatňoval! Všichni, kdož si tu dobu pamatujeme víme, že o nějakém Palachovi, či jeho činu prakticky nikdo v tehdejší společnosti neměl ani tušení! Nikdo nejezdil na jeho hrob a nikdo o správnosti tehdejší politiky, (až na pár nejhrdinnějších jedinců dlících prakticky nepřetržitě v těžkém žaláři), nepochyboval. Stejně, jako o tom, jak probíhaly v osmašedesátém srpnové události a jaký účel měl tehdejší pobyt Sovětské armády na našem území.
Jen naprostý ignorant a člověk zaujatý, či zahořklý může rozvíjet nepodložené teorie o tom, jak by se pan Petr Pavel, (působící v té době při studiu evropských hodnot pod krycím jménem Pávek ve svém konspiračním bytě), zachoval. Pokud by ho tehdejší armádní složky, pod vedením zločinecké strany, povolala k obraně socialismu a lidové demokracie, kterým svou věrnost a oddanost přísahal. Naše vlast má opravdu velké štěstí, že všichni správní demokraté, kterých je u nás drtivá většina o svém hrdinovi nepochybují!
Proto je náš pan prezident tím nejpovolanějším, kdož má promlouvat nejen při vzpomínce na nebohého Jana, ale i v listopadu na Národní třídě a všech dalších, významných dnech historie naší vlasti. Neboť to jest zárukou nejen správného polistopadového vývoje, ale i zachování těch nejsvětějších evropských a lidských hodnot!
Ať bůch, Halík, Soroš, Kolář a všichni další svatí, ochraňují nejen našeho pana prezidenta, ale i všechny lidské a hlavně evropské hodnoty, které představuje a po celý život chrání. Až na věky věků – ámen.
Jiří Jurčák
Poděkování panu prezidentovi Pavlovi za předvánoční politické školení mládeže!
Využít to nejlepší z občanské výchovy socialistického školství v dnešní pohnuté době je nanejvýš správné a účinné . Dobře ví, že politické směřování je třeba u mládeže formovat od ranného věku a nespoléhat tak pouze na rodiče.
Jiří Jurčák
Fuj! Babiš slibuje ráj na zemi, zatímco zuří válka s Turkem
Náš pan prezident bojuje i za nás! Turek leží před branami naší vlády a už už čeká na příležitost, zda mu ji, nejnebezpečnější muž v zemi, pootevře! Naštěstí je zde náš hrdina!
Jiří Jurčák
Jsem rád, že jsme 17.11. na Národní tř. neohrozili brněnský sjezd Landschmannschaftu
Na posvátné Národní třídě jsme se soustředili na náš svátek nejvýznamnější a nenechali se strhnout k přehnaným připomínkám událostí dávno minulých. O 11. obětech protestů proti našim německým ochráncům bylo již napsáno dost a dost
Jiří Jurčák
Když bývalý funkcionář zločinecké organizace, předá řád bývalému členu téže organizace...
... za potlesku těch nejzarputilejších bojovníků proti komunismu a nejhlasitějších zvěstovatelů Pravdy a Lásky! Vize absurdního divadla Největšího Dramatika československé kultůůry je tak konečně naplněna!
Jiří Jurčák
Fialo Stačilo! Aneb malé Vidlákovo vítezství!
Petr Fiala má ze svého odchodu z postu předsedy ODS radost! Je tedy zřejmě stejně tak spokojen i s tím, jak dopadly volby.
