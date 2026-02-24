PePa I. - nejmilovanější panovník ve střední Evropě
Tentokrát neosedlal některého ze svých motorových ořů, ale se skromností sobě vlastní, jako prostý zbrojnoš, kterým se cítil po celý svůj život, projížděl většinu té nelehké cesty v kočáře či procházel pěšmo, aby si o to více užíval ovací prostého lidu.
Kam jinam by měla vést cesta tohoto majestátního a sošného muže, než mezi drobotinu ve školních škamnech. Vždyť není daleko doba kdy si tyto dnešní děti, budou vybírat vládce nového. A kdo jiný ví o fungování všehomíra více, než naše správně vedená a poučená mládež, která čerpá nesmírné vědomosti z celého světa. Nejen ve školních lavicích, ale i od svých přátel a nejhodnotnějších vzorů, influencerů, nebo filmových hrdinů z hodnotných filmů a videjek, či nejvyšších forem Artificiál Intelligence! Naštěstí král PePa I. sám dobře ví nejlépe, že nejbystřejší rozum a nejlepší úsudek ze všech občanů, měla vždy mládež od šestnácti do dvaceti, maximálně pětadvaceti let! Sám si tím ve svém nelehkém životě prošel. On ví, že v tomto věku ryzí čistoty činí všichni ta nejsprávnější a nejdůležitější rozhodnutí pro život!
Až poté zamířil monarcha na starou, městskou radnici, kde ho se všemi poctami přivítali věrní a oddaní konšelé, v čele s purkmistrem. Ti nejlepší z těch nejmoudřejších, nejchytřejších, nejpracovitějších a nejskvělejších občanů celého království! Představení, kteří moudře, rozvážně a úspěšně řídí běh sídelního města tak vzorně, že už dávno předstihla i nejsmělejší proroctví Libušina a jeho sláva se dotýká nejen samotných hvězd, ale dávno dorazila i na Ukrajinu a do Brusele! I tu se cítil panovník, jako ryba ve vodě, neboť všichni tito přemoudří lidé jsou jeho nejoddanějšími služebníky z celého království. Zde pohovořil panovník mimo jiné, k problematice bydlení svých poddaných a udělil konšelům mnohé cenné rady! Nelze přece nadále strpěti, aby lidé tak pracovití a oddaní museli v této převratné době bydlet i nadále v králíkárnách, které nám tu zůstaly jako výstraha po temné době nesvobody a tureckého hospodářství! Je třeba zbourat ty hnusné relikvie vykořisťování dělného lidu i inteligence a vystavit tisíce a destitisíce bytů nových a moderních, které budou vyhovovat potřebám nového, evropského člověka! K čemu všechny ty průtahy!? Odstraňme ty klacky, hrách a písek, které nám sypou pod nohy a do soukolí neschopní úředníci a zapojme konečně do praxe ten skvělý systém, který nám předchystal náš věrný panoš Baroš!
Na závěr zavítal král PePa I. i s královnou Živou, do údolí svatého Prokopa mezi prostý lid. Neokázale, oděni pouze v prostý šat, skromně a nenápadně, jak jsou ostatně, po celou dobu svého kralování, zvyklí. Síla jejich osobností a nadpozemské fluidum, které vysílá tento obdivuhodný pár však skrýti nelze. I nebesa se ustrnula a vítr, který dosud proháněl sněhové vločky kolem Prokopského potoka, utichl a blahodárné paprsky jakoby předjímaly důležitost této návštěvy, která překonávala blátivou cestu přímo, důstojně a nezadržitelně. Koníci, kteří se popásali daleko od ohrady, přiběhli blíže ke hrazení, jako by vycítili velikost návštěvy.
Znavený, ale šťastný, usedl dobrotivý král mezi prostý lid do pivního šenku, aby podebatoval a vyslechl názory, které kolují v podhradí. Myslím si, že nemusí mít obavy ze sebemenších výtek, či protivenství. Neboť národ již dlouho neměl ve svém čele panovníka tak skvělého, moudrého, morálně čistého, charakteru nejryzejšího, celoživotně věrného těm nejvyšším a nejčistším lidským hodnotám, jako je král PePa I. Závidím tomu malému království, ve středu Evropy, takového panovníka a vůdce.
Ale ani my se nemusíme, za svého „panovníka“ stydět. Nejlépe to asi vystihla studentka výběrové elitní pražské školy, Ela: Facebokový profil Ella, malá
Náš prezident Petr Pavel Je válečný hrdina Proto pořád závidí mu Ta nejhorší spodina...
Nestyďme se tedy, společně s naší nejnadějnější herečkou Sarah, veřejně, nebojácně a hlasitě zvolat: „Ať žije Pavel! Ať žije Pavel! Ať žije...“ Je třeba zvážit, zda vše, co vygeneroval bývalý režim, je špatné a nehodné následování! Ať žije Petr Pavel!!!
Jiří Jurčák
Pohádka o Pávkovi...
...aneb jak Pavlík ke královské koruně přišel. Už císař Napoleon věděl, že každý voják nosí v torně maršálskou hůl. „Vždy musíš stát na té správné straně, Pavlíku!“ Vštěpoval mu už od malička jeho přísný, ale moudrý otec.
Jiří Jurčák
Petr Pavel - morální maják, vysoce čnící nejen nad Palachovým hrobem
Nic nemůže zvýraznit význam vyjímečné Palachovy nejvyšší oběti, než upřímný a vševypovídající projev osobnosti nejvýznamnější, morálky nebetyčné a charakteru nejryzejšího.
Jiří Jurčák
Poděkování panu prezidentovi Pavlovi za předvánoční politické školení mládeže!
Využít to nejlepší z občanské výchovy socialistického školství v dnešní pohnuté době je nanejvýš správné a účinné . Dobře ví, že politické směřování je třeba u mládeže formovat od ranného věku a nespoléhat tak pouze na rodiče.
Jiří Jurčák
Fuj! Babiš slibuje ráj na zemi, zatímco zuří válka s Turkem
Náš pan prezident bojuje i za nás! Turek leží před branami naší vlády a už už čeká na příležitost, zda mu ji, nejnebezpečnější muž v zemi, pootevře! Naštěstí je zde náš hrdina!
Jiří Jurčák
Jsem rád, že jsme 17.11. na Národní tř. neohrozili brněnský sjezd Landschmannschaftu
Na posvátné Národní třídě jsme se soustředili na náš svátek nejvýznamnější a nenechali se strhnout k přehnaným připomínkám událostí dávno minulých. O 11. obětech protestů proti našim německým ochráncům bylo již napsáno dost a dost
