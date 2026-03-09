Paní prezidentová osedlala přívětivého naháče a pan prezident přihovořil nejen k ženám
Krásný dárek, jistě nejen k příležitosti Mezinárodního dne žen, dostala naše skvělá paní prezidentová. O tom se jí, když kdysi za totalitního režimu studovala na univerzitě Klementa Gottwalda, ani nezdálo. Trpěla pod nadvládou krvavé ruky komunistické kliky, stejně, jako my všichni. Tehdy by si mohla zakoupit maximálně motocykl JAWA, nejspíše nějakého pincka, maximálně tak Mustanga, jako já. Sice jsem v té době neštudoval na žádné univerzitě, jenom na stavební průmyslovce, ale se soudruhem Gottwaldem jsme měli přecejen něco společného oba. Já sice nedobrovolně, protože tehdejší Zlín nám komanči přejmenovali po tehdejším „otci vlasti a všech dělníků“, ale paní prezidentová, ta se o významu tohoto velikána učila s nadšením, aby komunistickou ideologii mohla dál předávat nejen uvědomělým generacím dělníků, rolníků a pracující intrligence v řadách Československé lidové armády. Nuže, nyní bude rajtovat na „naháčovi“, model Trident 660. K dokonalosti mi tam chybí jen ta třetí šestka, místo nuly... Naháč z GB bude oblažovat paní prezidentovou po celý rok, aby pak vydělal nějakou tu kačku pro bohulibé účely. Kde je našim bývalým JAWAám konec. Prý až kdesi v Indii. Ve své době jezdily sice světová mistrovství v různých kategoriích motocyklového sportu, ale... takový sklad pro AMAZON, či montovny pro asijské značky, to je úplně jiná liga.
No a pan prezident dokázal, že UMÍ i bez čtecího zařízení. Stačí našeptávač v uchu. Zachránil Ústavu nejmenováním Turka a vůbec tím neporušil svá předchozí sdělení, že prezident by neměl kecat premiérovi do vlády. Také nás nezatahuje do války, jen bychom měli posílat na Ukrajinu co nejvíce zbraní a peněz a podporovat z rozpočtu co nejvíce zbrojení. Ne, opravdu v tom nehledejte ani stín podpory zbrojařským firmám. A už vůbec z něho, prosím pěkně, nedělejme lídra opozice!!!! Vždyť přece z každého jeho kroku, gesta, či vyjádření čiší jen a jen naprostá nadstranickost a objektivita! Naštěstí pro celý národ nás ubezpečil, že toho bohdá nebude, aby český generál z boje utíkal!!! A obětuje se tady, s největší pravděpodobností, obhajovat neziskovou „cestovku Hrad“ ještě po dalších pět let. Hurá nazdar, vzhůru na Letnou, přijďte všichni podpořit našeho velikána. Ovšem opatrně – hlavně nespojovat s opozicí!!!
Nakonec Moravec... tragédie, která poněkud zastínila tento víkend, zalitý sluncem. Nu, mačkám slzu a jdu do plenéru svážet dřevo na zimu. Kdož ví, jak to bude letos s plynem.
AŤ bůch, Halík a všeci svatí ochraňují pana prezidenta, prezidentovou naháče i pana Moravce, na věky věků áámen.
Jiří Jurčák
Kudlu tas! Útoků nožem v Německu přibývá
Útoků nožem v Německu přibývá a policie si objednává nové uniformy. Nemůžou přece policii obléct do brnění, podivuje se zemský hejtman...
Jiří Jurčák
PePa I. - nejmilovanější panovník ve střední Evropě
Když PePa I. sejde do podhradí mezi své oddané poddané, není živé duše, která by nezaplesala! Všichni pražští tvorové, ať už na zemi, ve vodách či ve vzduchu, vybíhají ze svých příbytků a volají sláva, vivat či hosana!
Jiří Jurčák
Pohádka o Pávkovi...
...aneb jak Pavlík ke královské koruně přišel. Už císař Napoleon věděl, že každý voják nosí v torně maršálskou hůl. „Vždy musíš stát na té správné straně, Pavlíku!“ Vštěpoval mu už od malička jeho přísný, ale moudrý otec.
Jiří Jurčák
Petr Pavel - morální maják, vysoce čnící nejen nad Palachovým hrobem
Nic nemůže zvýraznit význam vyjímečné Palachovy nejvyšší oběti, než upřímný a vševypovídající projev osobnosti nejvýznamnější, morálky nebetyčné a charakteru nejryzejšího.
Jiří Jurčák
Poděkování panu prezidentovi Pavlovi za předvánoční politické školení mládeže!
Využít to nejlepší z občanské výchovy socialistického školství v dnešní pohnuté době je nanejvýš správné a účinné . Dobře ví, že politické směřování je třeba u mládeže formovat od ranného věku a nespoléhat tak pouze na rodiče.
|Další články autora
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku
Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou
Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského...
Podzemí Staroměstské radnice čeká rekonstrukce. Vznikne nová expozice Strážci Prahy
Praha chystá revoluci v podzemí. Prague City Tourism připravuje ve sklepeních Staroměstská radnice...
Boj o zeleň u brněnské hvězdárny. Firma chce v místě vstupu do parku komerci
Téměř 30 let trvá ambiciózní vize na rozšíření parku Kraví hora v Brně. Má se protáhnout přes...
Nové dálniční obchvaty zatím neulevily lidem naplno, část řidičů se jim vyhýbá
Nových 21 kilometrů dálnic dostali řidiči v závěru loňského roku v Olomouckém kraji a výhodou je,...
Politoložka z Brna je první Češkou v britské Akademii sociálních věd
Brněnská politoložka Monika Brusenbauch Meislová se stala první Češkou v britské Akademii...
Loket chystá rekonstrukci dřevěné ikonické lávky ve Svatošských skalách
Město Loket plánuje letos zrekonstruovat dřevěnou lávku pro pěší ve Svatošských skalách. Historický...
- Počet článků 159
- Celková karma 33,59
- Průměrná čtenost 1813x