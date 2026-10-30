Pan prezident se zhluboka napil vína a národu k svátku doporučil vodu
Podle ohlasů v naší lepší a nejlepší společnosti musel člověk dospět k závěru, že přišel o něco unikátního, výjimečného a převratného! Měl to být projev, který lidi neuráží, nerozděluje, nikoho nenapadá, s důrazem na bezpečnost a boj proti konzumu. Projev, který volá po ekologii, střídmosti a slušnosti. Přiznám se, že nejsem velkým fanouškem našeho pana prezidenta a zdá se mi bizarní, když bývalý komunistický funkcionář a příslušník silových složek socialistického Československa káže o morálce a předává nejvyšší vyznamenání v sídle českých panovníků lidem, kteří si to jistě zaslouží. Co také lze čekat od geronta, který se se žádnou stranou nikdy nezapletl a snažil se chápat svět podle zastaralých, konzervativních pravidel. Nu, asi se muselo stát něco, co pootočí kormidlem dějin naší vlasti k lepšímu, usoudil jsem podle ohlasu ve veškerém správném mediálním světě, zdejší blogosféru nevyjímaje. Rozhodl jsem se tedy tento skvost politického uvažování a marketingu vyhledat a prostudovat alespoň hlavní body a myšlénky našeho pana prezidenta a jeho píártýmu.
Tož pěkně to pan prezident řekl. Pokud jsem četl dobře, hlavním úkolem a posláním celého toho projevu byl důraz na odpovědnost za budoucnost, za bezpečnost, jasné pojmenování hrozících rizik a odvahu k jejich řešení. Samozřejmě, že důležitou podmínkou nové, lepší budoucnosti našich dětí a vnuků je odvaha a odhodlání přinést nějaké ty drobné oběti. Nežádat po politicích nemožné, šetřit nejen ve státní správě, ale začít především každý sám u sebe. Morální hodnoty a zásady přece stojí za trochu toho drobného nepohodlí. Za utáhnutí kohoutku na topení, odstavení auta, přehodnocení rodinné dovolené a přinejhorším vyplnění dotazníku na sociálce.
Myslím, že nejvíce by se měli nad sebou zamyslet penzisté a ti nízkopříjmoví zaměstnanci, kteří si zavinili svou leností a neschopností pobírání různých sociálních dávek. Těch je prostě moc. A bohužel, nějak se jim nechce umírat a mnozí z nich využívají i výdobytky prevence ve zdravotnictví natolik, že neustále zvyšují průměrný věk přežití. Což je však vůbec nejhorší – nestydí se přitom zároveň pobírat i penzi. V plné výši!!! Fuj. Bohužel, ani ti, kteří mají do důchodu ještě nějaký ten pátek a mnozí z nich usilovně zvonili klíči na náměstích, až je ruce bolely, nechtějí pochopit, že jedinou možností záchrany naší krásné země a budoucnosti našich dětí je, aby se věk odchodu do důchodu přibližoval nejlépe sedmdesáti pěti rokům. Samozřejmě, že jsou i jiné způsoby, které otevírají nadějné, mladé političky a politici z nejsilnější opoziční strany. Ovšem nevím nevím, zda potřebný počet eutanazií nenarazí na logistické a ekologické mantinely a celkovou situaci to podstatně nevylepší. Přitom náš skvělý prezidentský pár jde všem občanům příkladem. Oba bez fňukání vyjdou z nevysokého prezidentského platu, zanedbatelných náhrad na provoz a reprezentaci, lehce nadprůměrných penzí a zasloužených výsluh. Oba jsou příkladem toho, že i penzisté mohou kvalitně a obětavě vykonávat svoji práci i po dosažení hranice důchodového věku. Každý soudný člověk přece vidí, že jejich působení v úřadu i v soukromí je naplněno neúnavnou prací, osobními obětmi a odříkáním a ukazují nám všem cestu, která nás dovede do náruče evropských hodnot a ráje západní multikulturní společnosti. Vždyť co může být větším příkladem skromnosti, sebeobětování a přiblížení k prostému lidu, než poslední cesta pana prezidenta z dovolené.
Dalším velkým balvanem, který leží v cestě nejen za odstraněním či snížením bezpečnostních rizik na minimum, ale i za naším lepším příštím, je státní rozpočet. Zatímco demokratické síly, které hospodařily se státními penězi ze vší zodpovědností a za čtyři roky své vlády přenechaly dnešním nedemokratickým kašpárkům v rozpočtu poměrně nevýznamný schodeček, (nad kterým pan prezident přece jen lehce povytáhl obočí), dnes je situace úplně jiná. Proto také pan prezident ten rozpočet vrátil a přispěl tak velkou měrou k rekonstrukci našeho hospodářství a zlepšení nálad ve společnosti. Naštěstí i tady našel jádro problému a nastínil cestu k jeho řešení. Je třeba nespoléhat na jiné a hlavně přisypat co nejvíce miliard na zbrojení a roztočit tak kola v průmyslu! Protože toto je jediný způsob, jak nastartovat ekonomiku a proinvestovat se k blahobytu pro naše potomky. Stačí je jen pozorně poslouchat a pozorovat. Pro ně totiž není žádná oběť dost velká a žádný úkol a cíl nedosažitelný. Jen je k tomu třeba zachovat svobodná veřejnoprávní média a podpořit kulturní frontu. Protože každá velká změna potřebuje své světlonoše a bezpečné cesty, kudy ty pochodně bezpečně ponesou.
Nu a v neposlední řadě je třeba ocenit jeho smysl pro slušnost a morální bezúhonnost, kterou již tolikrát prokázal. Velmi mne potěšilo udělení vyznamenání panu Hřebejkovi. Vždyť koho jiného by bylo lze vybrat za příklad neuhýbat před skutečným rizikem a odvážně pojmenovat problémy pravými jmény. Tento typický hlasatel pravdy a lásky je příkladem nebojácné, ale vždy kultivované diskuze. Jeho výroky jsou snadno dohledatelné a já je vřele doporučuji ke studiu všem, kteří neudrží nervy na uzdě a nechávají se v diskuzích strhnout k výstřelkům a nepředloženostem.
Udělal mi pan prezident velkou radost. Jen mne mrzí, že jsem si ten zážitek, kvůli toulkám podzimní, prosluněnou krajinou, nechal až na dnešek. Škoda, jinak mohl být můj prožitek svátečního dne naprosto dokonalý...
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