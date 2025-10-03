Neschopní a všehoschopní škemrají o další čtyři roky u koryt
Ale s námi máte jednu jistotu! Už jsme se poučili a teď už konečně víme, jak na to. Jen jsme vám to, prozatím, nestihli říct. Ale nebojte se. Všechno bude! Odstřihli jsme se od od fosilních paliv z Russka, takže se při jejich „konzumaci“ ideologicky neušpiníte! A zanedlouho se budete moci konečně nadechnout i čistého vzduchu, protože nové emisní povolenky nám přinesou nejen průzračný vzduch a křišťálové studánky, ale zbaví našeho venkova i starých a zapáchajících aut, kotlů, kamen a krbů. Úbytek obyvatel a nedostatkových profesí bude zažehnán uvedením migračního paktu do praxe. Zvýšili jsme počet neviditelných ministerstev, politických náměstků, sebrali jsme peníze důchodcům a přidali potřebným, tedy nám, politikům, vytvořili jsme funkci a útvar slušného vládního komunikátora. Pár lidí bylo za nesprávný názor vyhozeno z práce, pár jich potrestal nezávislý soud a na pár politiků si za totéž ještě pisvítí. Svobodu a správné evropské hodnoty se totiž musí ochraňovat, to pochopí každý SPRÁVNÝ demokrat. Zvýšili jsme daně a odvody soukromnikům a podporujeme neziskovky, které nás ochraňují před tou spoustou dezinformací, která se valí nejen z Rusského Petrohradu. Protože každý má právo na korigované informace a PRAVDA je jen jedna! Přece ta NAŠE PRAVDA!! Doženeme a předeženeme nejen Německo. Nejdříve v cenách, (tak to se nám už v potravinách, energiích a cenách bydlení pomalu daří), ale ještě tak tři, čtyři volební období a přiblížíme se i k jejich současným mzdám. Pan premiér Fiala má totiž VIZI a už vyslal i patřičné signály. Stačí si jen stoupnout na tu jedině SPRÁVNOU stranu. A zdroje jsou! Jen musíme přidat na zbrojení a ROZTOČIT KOLA! Pokud by vám přecejen nějaká ta kačka do rodinného rozpočtu pochyběla, nevadí! Máme pro vás novou dávku. SUPERDÁVKU!
Ovšem ze všeho nejdůležitější je obrana demokracie a svobody! Russko už si totiž brousí nové polní lopatky z Číny a dohnalo přes Ural několik stád oslů z Indie. Aby se hordy mužiků z azijských stepí převalily přes Ukrajinu a slovenskými otevřenými vraty zaplavily nejen Moravu, ale i Česko. Pokud to tedy stihnou za těch několik týdnů či měsíců, kdy se jeho hospodářství definitivně zhroutí. Máme objednány další polní kuchyně páté generace, ale i ponožky na zimu a batohy. Jen je třeba nalít dalších pár stovek miliard zbrojařům. Protože mír je válka a válka je mír.
Ale čert vem nějaký mír. Ze všeho nejdůležitější je zachránit svobodu a demokracii. A proto MUSÍTE jít k volbám! Ale bacha! To nestačí. Je třeba volit pouze DEMOKRATICKÉ strany. A to jsou pouze ty, které ukončily Babišovu drahotu a ohrožení demokracie a zajistily Fialův blahobyt a (nejen)Foltýnovu svobodu! Strany demokratické, vládní pětikoalice! Protože autoritativní estébák Babiš je zloděj a zavlekl by nás za Orbánem a Ficem. Okamura je rasista a xenofob a v SPD jsou samí nevzdělanci. Byť někteří z nich mají tituly. Stačilo! jsou komunističtí hrdlořezové, kteří už už hledají vhodné sloupy k exekucím bez soudů. Motoristům jde jen o svoje dýzly a Turek je hajlující, latentní fašista a šovinista. O Šlachtovi ani nemluvě. To je prostě fízl. To vám potvrdí každý den, ve všech správných médiích, devět s deseti správně smýšlejících umělců, profesorů, vědeckých kapacit, biskupů, duchovních, prostě národních elit, ale i správně vybraných pracujících, studujících i důchodců! Opoziční strany nejsou demokratické a v politickém prostoru se pohybují jen nějakou zvláštní shodou okolností a nedokonalostí dnešních zákonů. Ten, kdo to neprohlédl, je mentálně postižený jedinec, dezolát, fašista, rasista, kolaborant, Putinův zaprodanec, nepřítel demokracie i státu, „svině“, frustrovaný, závistivý jedinec, neúspěšný a nespokojený ze svým životem, který si zaslouží to největší pohrdání. Nejlépe by bylo, kdyby mu bylo odebráno volební právo. Ale POZOR! Tento víkend má poslední možnost, jak se opět STÁT ČLOVĚKEM. Dnes nebo v sobotu, u voleb, vhodit do urny ten správný hlasovací lístek. Protože pokud nebudou mít demokratické strany tu nutnou „stojedničku“, nastane u nás po neděli konec demokracie, armagedon a konec civilizovaného světa vůbec. Zapoměňte na všechny ty bitcoinové čističky, dozimetrické STANování či TOPování, všechny ty IKEMácké prachy na podporu občanské demokracie, Fialovu kampeličku, vypínání webů, nesplněné předvolební sliby, stoosmdesátistupňové názorové otočky! To je jen nutná daň za tu SPRÁVNOU demokracii a svobodu! Takže odpusťme si co jsme si a vzhůru k volbám. Ovšem pouze pokud se chystáte volit ty správné, demokratické strany! Jen když si stoupnete na tu správnou stranu a budete volit tou správnou rukou! KDO NEJDE S NÁMI, JDE PROTI NÁM!
K tomu vám dopmáhej bůh, jeho náměstek Halík, církev svatá i nesvatá a pokud to bude potřeba, třeba i sám ďábel! Protože tak je to správné a tak to má byt! Přeji všem šťastnou ruku.
Jiří Jurčák
Je Petr Pavel více podoben Masarykovi nebo Putinovi?
Konečně máme prezidenta, za kterého se (prý) nemusíme stydět. Od dob Masaryka a Havla. I když ten Masaryk se nám, poslední dobou, také vybarvuje...
Jak nám v Brně pověsili Fialu
Klid. Ještě není po volbách a nedostal ani holí. V Brně pověsili pouze obří bilbórd a zajímavé je na tom pouze to, že to bylo v památkové zóně a opravdu, ale opravdu nejde o reklamu.
Foltýn, Novotný, Hřebejk a jiní komunikátoři naší skvělé a slušné vlády
Takoví typičtí vykladači „evropských hodnot“ ve službách dnešních šiřitelů „pravdy a lásky“. Lampasák, plukovník Foltýn i se svým kolektivem užitečných, za to pobírá velmi slušný žold.
Jde ti opravdu o všechno? Kašli na to a jeď na dovču! Vaše uklizečka Decroix...
Až budete mít podnik před krachem, manažerskou neschopností okradete akcionáře, nebo vám bude hrozit jiná katastrofa, když vám půjde opravdu „O všechno!“, vykašlejte se na to! Jeďte na dovču a vyvěste selfíčko na internet!
Evropské hodnoty? Pokrytectví, pózerství, snobství, dvojí kilometr... A prachy!
Samozřejmě, že o ty jde vždy až na prvním místě! Oranžový orangutan a odpudivá lidská bytost, je mávnutím kouzelného proutku taťka Evropy a moudrý státník, který nás zachrání před medvědem! Je ctí sedět s ním u jednoho stolu.
