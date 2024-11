Německé platy a Nutellu za polovic do každé rodiny!

Soudný člověk by chtěl zvolat: „Hoďte na něj sítě a volejte Chocholouška“. Ale jistě se i zde najde spousta podporovatelů, kteří by nám, za ty další čtyři roky tvrdili, že úmysl byl dobrý, ale nešel zasadit do reálného rámce.

Od ukrajinského ambasadora v Evropě a protektora EU v Čechách, na Moravě i ve Slezsku už jsme toho slyšeli hodně. Pomalu jsme si zvykli i na to, že jeho signály spíš připomínají tvorbu oblíbených tvůrců pohádek pro děti, podávané formou Goebeslsovské propagandy, ale pan premiér znovu a znovu dokazuje, že hranice jeho úspěšného vládnutí jsou sice vysoko, ale ne zas až tak úplně daleko. Čtyři roky! Pouhé čtyři roky a jsme tam, kam jsme se před těmi pětatřiceti lety chtěli dostat! Německé mzdy! Co jsou to v životě člověka nějaké mizerné čtyři roky, natož pak v historii celého lidstva! A stačí tak málo. Pouhé ČTYŘI ROKY vlády geniálního vůdce a máme, co jsme chtěli a za co, někteří, před pětatřiceti lety zvonili klíči. Snad to bylo pod dojmem emocí z oslav svátku nejsvětějšího, totiž z pokojného předání moci, majetku a výměny protektora východního za přechod pod koloniální správu protektorů západních, snad to byl samotný Duch svatý, ale Fialův dnešní výrok překonává všechny dosavadní vizionářské signály měrou tak významnou, že spadla brada i jeho několika málo příčetným fanouškům. Pamatuji si, když nám jeho dávný předchůdce sliboval, že dohnat tehdejší civilizovaný „Západ“ sice nebude jednoduché, ale stačí si jen poněkud „utáhnout opasky“. Samozřejmě taky tak trochu vyhrnout rukávy, ale o tom se zas až tak hlasitě nemluvilo. Jak to dopadlo, vidíme všichni. Tedy, ne že by nějaké ty změny nenastaly a některé věci se nepohnuly k lepšímu, ale k těm německým mzdám máme ještě hodně daleko. Samozřejmě, že někdo může oponovat a obvinit mne ze lži a demagogie, protože mnozí z nás pobírají „německé mzdy“ už nějaký ten pátek. Naši „hodní Němci“ tady totiž sice vlastní kdeco, ale myslím, že takto to pan profesor nemyslel. Ona totiž průměrná mzda, kterou (nejen) od německých firem pobírají zaměstnanci v České republice ani zdaleka nedosahuje minimální mzdu, kterou musejí vyplácet zaměstnavatelé v Německu. Přitom velká část zboží, které nám tyto německé firmy ve svých hypersuper... prodávají, je levnější než u nich doma. O „specifických požadavcích“ na různou kvalitu nemluvě. Proč tomu tak je? No přece to ví z televize každé malé dítě: Z LÁSKY K ČESKU!

Tak nevím, jaký tajný recept celé ty čtyři roky schovával náš pan úžasný premiér v rukávu. Teď, když sundal sako, to snad i uvidíme. Jen nevím, jestli se máme těšit, nebo začít potit strachy. Jedno mne sice napadá - změnit status „neoficiální kolonie“, na oficiální východní spolkovou republiku. Ale nevěřím, že by byl někdo tak hloupý a dobrovolně si zařízl slepici, která mu snáší zlatá vajíčka. Při dnešní ceně vajec!

Napadá mne ještě jedna možnost. Nevím, jestli znáte ten trapný vtip, jak se svým spolupracovníkům v práci svěřil kolega s tím, že se doma tak divně přeřekl. Že chtěl říct původně: „Miláčku, nalila bys mi ještě trochu kávy?“ a z hrůzou se přistihne že z něj vyhrklo: „Ty krávo jedna blbá, tys mi zk…azila celý život!“ Tak mne napadá, jestli si pan premiér, při přípravě projevu, náhodou nevzpomněl na slova jiného úspěšného premiéra v Maďarsku:

„Lhali jsme ráno, lhali jsme večer,“ řekl 26. května premiér a šéf Maďarské socialistické strany (MSZP) svým spolustraníkům na uzavřeném jednání poslaneckého klubu

„Je zřejmé, že jsme se posledními dvěma roky prolhali,“ slyšeli Maďaři na záznamu, který zveřejnil maďarský veřejnoprávní rozhlas.

„Bylo úplně jasné, že to, co říkáme, není pravda… Přitom jsme čtyři roky nedělali vůbec nic. Nic. Nedokážete mi říci jediné podstatné vládní opatření, na které bychom mohli být hrdí. Ovšem s výjimkou toho, že jsme se nakonec z h...a dokázali vrátit k vládnutí,“

No a pod dojmem emocí , tak nějak spontánně, z něj vyletělo: „Dejte mi ještě další čtyři roky a budete mít platy jako v Německu“.