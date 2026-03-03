Kudlu tas! Útoků nožem v Německu přibývá
Přiznám se, že dál jsem to nečetl, protože hodnotné články, jako je tento mně, díky „prémiu“, zůstávají skryty. Nicméně v té malé části, která je viditelná i těm, kteří po „prémiu“ nezatoužili, je vyjmenováno dostatečné množství případů, kdy byli místní občané napadeni v množství více než nezanedbatelném takovým způsobem, že policie zvažuje pořídit výstroj vzdorující bodným zbraním. Jistě to nebude zas až tak levná záležitost a otázkou je, jak by na toto sdělení měli reagovat prostí občané. Neznám přesné statistiky, ale že se někteří z nich necítí tak úplně bezpečně a komfortně je vysoce pravděpodobné a útočníci nožem si nevybírají pouze policisty. Já se mohu domnívat, že útok na některého z civilistů je více pravděpodobný, než útok na policistu.
„Supermarkety, ulice, nádraží, vlaky, školy. Místa, kde se v Německu nejčastěji odehrávají útoky nožem. Jejich počet neustále roste. Ze statistik za rok 2024 vyplývá, že se jich denně stane 80. A počet se možná ještě zvýší, protože údaje za loňský rok budou k dispozici až za pár týdnů. Na internetu je ale webová stránka messerinzidenz.de, která mapuje v reálném čase útoky s nožem po celém Německu“. Skutečnost, že je velmi, velmi složité deportovat i odsouzené zločince, že policie vstupuje s velkými obavami do čtvrtí, které jsou obývány převážně imigranty, že tradiční kulturní veřejná shromáždění, jako například vánoční trhy, jsou zabezpečována způsoby, o kterých se nám ještě před pár léty ani nezdálo, že je v létě regulován provoz na koupalištích, je všeobecně známá.
Nicméně, není účelem tohoto blogu rozsévat nenávist a atmosféru strachu před přišedšími uprchlíky, které ti lepší z nás nadšeně vítali s otevřenou náručí a ti úplně nejlepší ze všech se na ně těší i dneska. Mne na tom článku zaujal především ten nadpis. Je také všeobecně známo, že nynější předseda sněmovny, Tomio Okamura, čelí obvinění z podněcování nenávisti použitím sloganu o „chirurzích z dovozu“. Který jinými slovy reflektuje problematiku, kterou popisuje redaktor iDnesu ve svém článku a jehož nadpis si ze sloganem na billboardu, dle mého názoru, opravdu v ničem nezadá. Nechci a nebudu se zde mlátit paragrafy, protože nejsem právně vzdělán. Ale pro jednoduchého člověka, který reflektuje skutečnosti sdílené mu veřejně přístupnými médii, se tomu opravdu směju. I když by to bylo, dle mého názoru, spíše k pláči.
