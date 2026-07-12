Kterak král Pávek I. opět slavně zvítězil!
Nechtěl to původně zvednout, protože zbrojní magnát Sýkora nemá rád, když se mu při jednání nevěnuje plná pozornost. „To musím“ omluvně sykne Kolařík a ukáže přes stůl displej telefonu, kde vibruje na obrázku rozšklebená tvář v šaškovské čepici a zvoní při tom rolničkami.
Ten jen neznatelně přikývne a dokonce se, na půl koutku, blahosklonně pousměje. „Je to sice dacan, ale má smysl pro humor a je furt lepší ho mít na své straně než naopak. Čert ví, pro koho ještě maká a kdo nad ním drží z dřívějška ochrannou ruku“ pomyslel si Sýkora a usrkl suché Martini.
„Jsem jedno ucho, veličenstvo, vaše přání je mi rozkazem“ vrkne Kolařík do telefonu, zapne hlasitý odposlech a spiklenecky mrkne přes stůl.
„Poslyšte, příteli“ pokračuje král Pávek, „ta cesta do Španěl, kam jste mne posledně uklidil, byla velice vydařená a fakt jsem si to užil. Nemohli bychom zase něco vymyslet? Velká cena v Brně je docela zajímavá, je to sice také skoro v Asii, ale originál to fakt není“ zasmál se nahlas monarcha svému povedenému vtípku.
„No a co ta Ankara, to vám nestačí? Svezete se s Bobišem a naše cestovka ještě nějakou tu kačku ušetří.“
„Kolaříčku, Kolaříčku, vy jste si asi kvůli těm svým kšeftíčkům se Sýkorkama nevšiml, že mne Bobiš nechce vzít ani na večeři, natož do letadla! Mezi námi, s Bobišem bych to ještě nějak sfoukl, ale ten všivák Micinka se po té vojně s Turkem úplně zasekl. Nejvíc ho prý ale vytočilo, jak jsme na něho naprášili ty vaše esemesky a ještě pak na něho poštvali tu Koudelíkovu a Ropušanovu smečku. Nechápu, co to tam mají za mantáky, když to nakonec hodili pod stůl. To jste to nemohl nějak líp ošéfovat?“
„Moment veličenstvo...“ vyhrkl přítel na telefonu a přikryl mikrofon dlaní, protože si všiml, jak na něho Sýkora přes stůl prudce gestikuluje a nabírá v obličeji brunátnou barvu.
„Ty vole, to nemyslíš vážně, že tam Kašpárek nepoletí!“ syčí přes stůl Sýkora a lehce se třese vzteky. „Přece víš, že tam budou ležet na stole neskutečné prachy a když tam nikdo za nás nebude, tak to ten blbeček Micinka nechá všechno nasypat amíkům nebo skopčákům! Tobě už z toho horka asi úplně hrabe!“
„Jóó, jsem stále tady, veličenstvo...“, zabreptal rychle Kolařík a začal se také malinko potit. Máte, jako vždy, pravdu. My... ééé...tedy... já už něco vymyslím. Mějte se. Já už musím končit. Za chvíli mi jede tramvaj.“ Vyhrkne Kolařík a rychle zaklapne mobil. „Sory jako, já jsem myslel, že si to Bobiš prostě nelajzne, když jsme si to prošlápli u vrchnostenského soudu. Když sekretářka vyfasovala podmínku, tak se vrchní Čaputa může klidně začít učit pózovat v teplákách. Celou dobu se chová jako pokakánek a najednou se staví na zadní. Fakt nevím, co to do něho vjelo. Možná zatlačila Kamča. Pořídila si nové hadry a má strach, aby ji Emička nezastínila v nějakém sexytričku. Hahaha...“ Snažil se Kolařík odlehčit situaci.
„Já se tedy moc nesměji, ty vole. Rychle volej Boxíkovi, ať s tím kouká něco udělat! Pávek jim přihrál taková koryta, tak ať se těch třináct apoštolů trochu zasnaží! Čas letí. Takový balík a vy to tak po...děláte!“ kroutí nevěřícně hlavou Sýkora a rychle do sebe hrkne zbytek Martini.
„Klíííd, jasně, hned mu volám. Nedávno jsem seděl se starým Šátralem na fotbale a dluží mi tři piva. Takže je mým setsakra dlužníkem. My to na ně zkrátka požalujeme tatínkovi, haha“, zasmál se sám sobě Kolařík a sám sebe překvapil, kolik vtipné kaše tentokrát ráno posnídal.
No a potom to nabralo rychlé obrátky. Ustavovací soud vytvořil světový rekord v projednávání a bleskovém vydání předběžného rozhodnutí nejen ve všech světových konstitučních monarchiích, ale i v demokraciích liberálních, lidových i jiných. Micinka musel poníženě vypravit druhé letadlo a vydupal si pouze to, aby do něj nemusel vzít pětatřicet členů královského ansámblu a nezjištěný počet motorek. Naštěstí CASA nebyla volná. Při omezeném počtu královského doprovodu se sice dopustil dalšího, neodpustitelného faux pas – místo nejdůležitějších členů královského dvora, tedy mluvčího, fotografa a lazebníka, se mu snažil podstrčit více členů ochranky. Tím samozřejmě opět nejvíce zesměšnil sám sebe, protože veškerý lid celého království, včetně všech živočichů na zemi, ve vodách i v podzemí vědí, že král Pávek je hrdina, ostřílený v mnoha bojích, kdy mu kule nepřátel svištěly kolem uší a šavle nejen řinčely, ale rozstřikovaly se i volně po zemi. Nezalekl se i jiných, větších nebezpečenství, když mu šlo nejen o život, ale i o čest a dokonce i o slibně rozjetou kariéru!!! I zde si vždy uměl, jako vynikající stratég, najít to správné místo a postavit se na tu správnou stranu, aby pak vyšel ze všech šlamastik ještě obdivovanější a ještě více milovanější.
„Ne král, ani císař, ale PREZIDENT ze mne jednou bude!“, mumlal si, když si před zrcadlem pročesával svoji neodolatelnou, chlapáckou bradku a snil svůj zdánlivě nesplnitelný sen.
Král Pávek opět zvítězil!!!! V klidu, s úsměvem, avšak nanejvýš důstojně si vychutnal nejen orientální večeři, aby se slavně vrátil mezi svůj milovaný lid.
Bohužel, Micinka se opět zachoval jako podvraťák a když už musel něco přisypat, tak to šlo hlavně do amerického žlabu. Na Pávkovy milované motocykly sice tentokrát vůbec nedošlo a musel skousnout i stopadesátosm vyčítavých esemesek od Emičky, ale o to více si užil své místo, (hned v druhé řadě) a byl rád, že ho nikdo nedonutil potřepat ruku největší zrůdě summitu, odporné lidské bytosti, která je pro naši krásnou zemi větším nebezpečenstvím, než russký diktátor Putičkin. S potutelným úsměvem pak sledoval to neskutečné ponížení kancléře Bobiše, který k tomu byl nakonec donucen a včas se neuklidil někam do ústraní. Hahahaha! Taková ostuda!!!! Také mu to řádně omlátila o hlavu nejen veškerá šlechta, lepší společnost a kultůrní scéna, ale i všichni lidé, kteří to s naší drahou zemičkou myslí dobře a stojí vždy neochvějně na té správné straně!!!
Nezbývá, než poděkovat prozřetelnosti za takového vůdce a hlasitě zvolat:
Ať bůch, svatý Holík, Mynář a veškerá světová božstva ochraňují našeho lva s bílou hřívou i s chotí! S emerickobruselským svazem na věčné časy a nikdy jinak! Komedianti všech zemí – spojte se!!!
Na závěr bych rád připodotkl, že všechny události i osoby jsou samozřejmě smyšlené a jakákoli podobnost je čistě náhodná.
Jiří Jurčák
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