Kolik stojí „Evropské hodnoty“? Miliardu? Aneb pračka Česko vypere vše dočista do čista

Když vládne ODS, vždy to končí skandálem. Mění se jen částky a způsoby. Jediné, co se nemění, jsou jejich věrní voliči. Ti nejinteligentnější a nejschopnější z nás, stojící vždy neochvějně na té správné straně!

Nechci se zde pasovat na odborníka na virtuální měnu, ani na mechanismy, kterými se z „ničeho“, stanou miliardy. Nebudu tady řešit trestněprávní odpovědnost jednotlivých aktérů, ani to, jestli stát mohl dostat miliardy tři, nebo dvanáct. Mne zajímají jen ty často zmiňované, omílané a dnes už možná i více než kdy jindy, vysmívané „evropské hodnoty“. Důvěra v politiky, transpanentnost nejen v politice, informovanost, osobní politická odpovědnost, „morálka“ v politice... To byly pojmy, kterých tady měly, (a stále mají), ty nejsprávnější a nejhodnotovější politické strany od pádu poslední tzv. pravicové vlády, nejen plná ústa, ale i své virtuální sociální účty. Tedy všechny ty „správné“ strany, v čele s ODS, kterou jsem volil od jejího založení až po tu Nečasovu kauzu jako tzv. „menší zlo“, prakticky nepřetržitě. Samozřejmě, že se mi nelíbilo mnohé z toho, jak se tyto vlády, při svém vládnutí, chovaly. Vycházel jsem z toho, že nikdo nejsme bez chyby a je lepší, když vládne někdo „schopnější“ a méně rozhazovačný, než alternativy, které se tehdy nabízely. Nicméně každý pohár má svůj okraj a každý hrnec má své dno. Těch „kapek“ které se slily ve množství, které se už do toho pověstného poháru nevešly, bylo však tolik, že nemůžu říct s určitostí, která z nich byla tou opravdu poslední. Všechny ty kmotrovské příběhy, Řebíčkovo zbohatnutí, Dalíkovy a Topolánkovy Pandury, Klausova amnestie, Nečasovo „nevládnutí“ a stěhování rozumu z hlavy do „gatí“, dospěly k tomu, že jsem ze sebe odmítl dál dělat blbce a přispěl tak k jejímu debaklu ve volbách v roce 2013.

Je jistě mnoha a mnoha způsoby zpochybnitelné, do jaké míry byly výsledky mé volby správné a jestli nemohly či neměly být jiné. To samozřejmě nepopírám a stejně tak, jak se mi nelíbily některá rozhodnutí vlády ODS, nelíbily se mi i některé kroky vlád, které vznikly poté. Ovšem jedna věc je nezpochybnitelná a o jejíž správnosti naprosto nepochybuji. Nevolit žádnou ze stran současné čtyřkoalice, především však současné ODS! (O Pirátech samozřejmě nemluvím, protože toto zmatené společenství je normálním voličům pro smích od jejich samotného počátku). Protože chování této strany při kovidové krizi, když byla v opozici, vedení předvolební kampaně ve volbách minulých, názorové veletoče nejen nynějšího premiéra a nakonec způsob a výsledky jejich vládnutí, mi daly za pravdu.

Nynější fraška s tragikomickými prvky, která hýbe celým českým mediálním prostorem už dávno není nějakou pověstnou „poslední kapkou“. To už je jen taková „třešnička na dortu“, nebo spíš výše uvedené politické dno. Třešnička na dortu, který splácal Fiala s Blažkem a se všemi aktéry tohoto „maňáskového divadla“, které si říká VLÁDA České republiky. A dno nikoli nějakého obyčejného hrnce, ale latríny, která se zdá, v případě ODS, vlastně bezednou. Protože jakkoli omlouvat nezpochybnitelné fakty, že stát, prostřednictvím svého ministra, přijme DAR!! připomínající ponejvíce ÚPLATEK, od osoby odsouzeného za trestné činy majetkové či drogové povahy, je prostě pokus o absurdní divadlo. Premiér se ještě teď, v přímém přenosu, chlubí tím, že stát ZÍSKAL!! miliardu do státního rozpočtu! Ten samý premiér, který svolá (až) po tom, když se to provalí, Bezpečnoistní radu vlády, kde sedí ministři této vlády, (už bez odvolaného ministra) a považuje to za „součást řešení“ proti možným „vnějším hrozbám“! A při svém dnešním projevu v parlamentu postaví celou tuto megakauzu na roveň Babišově Čapímu hnízdu a nezapomene se pochlubit „skvělými“ výsledky své vlády v období minulém... třeba digitalice... platby přes bitcoinové účty a osvobození od jejich zdanění...

Jsem opravdu rád, že se nemusím stydět za to, že jsem za sebou, alespoň v tomto směru, před časem hlasitě práskl dveřmi. Ano, není prokázáno, že je za vším nějaká „stát ovládající, či státem ovládaná, mafie“. Ale pokud někdo používá praktiky jako mafie, mlží jako mafie, pohybuje se ve stejném prostoru jako mafie, přijímá peníze od mafie... tak to samozřejmě nebude žádná mafie, ale kachna, že ano.

Je však možné, že se v brzké době od naší vždy ostražité BIS, buďto od samotného pana generála Koudelky, nebo alespoň prostřednictvím pověřených objektivních novinářů, dozvíme o předvolebních rusských rejdech ve prospěch zloducha Babiše, nebo některé z jiných, zločineckých stran.