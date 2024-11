Je Petr Kolář poradce, diplomat, instalatér, lobista, demokrat, či odpudivá lidská bytost?

Pan Kolář je v současné době vlastně jen soukromá osoba. Bývalý diplomat. Bývalý poradce bez prověrky, radí pouze externě. Určitě hodnotově a nezištně. Přítel po boku. Konzultant-lobbista na vedlejšák. Ale pořád je ho všude plno.

Petr Kolář je v současné době vlastně jen soukromá osoba, bez jakékoli oficiální veřejné funkce. Ale i tak je ho všude plno. Nejvíce, samozřejmě v těch správných médiích. Moc jsem ho nevnímal, jelikož tyto sleduji jen okrajově, ale nešlo ho minout. Protože volby v „nejdůležitější a nejmocnější části světa“. Alespoň tak to vidí i pan Kolář a tak to tedy určitě bude. Ale ani na ty jsem se nijak zvlášť nechystal, i když mne pobavil (ale nepřekvapil) prakticky jednotný hlas těch nejhodnotovějších politiků, nejenom u nás, ale i v Evropě. Všichni uvědomělí, inteligentní a pokrokoví politici a ctitelé té jedině správné liberální demokracie měli jasno a dávali to těm zaslepeným zabedněncům patřičně najevo. Když nejlepší prezident na Hradě a přítel nejsvobodnějšího a nejdemokratičtějšího státu na světě řekne, že Trump je odpudivá bytost, kterému by měl problém podat ruku, předpokládal bych, že ostatní poddaní by si od něj neměli vzít ani tu pověstnou suchou kůrku! A když to před volbami prohlásil i jeho přítel nejvěrnější, ten, který má diplomacii v malíčku, protože velvyslancoval tam i tam, je to na beton. Jedinou šancí je Kamala. Že by to mohlo být, v případě nepředpokládaného zvolení toho zloducha a fašisty Trumpa takové malé, diplomatické faux pax? To přece nevadí. To bylo, od našeho pana prezidentčíka řečeno přece před volbami. To se nepočítá. Aby bylo jasno, co si o tom myslet, zopakoval to pan neporadce, nediplomat, ještě den před volbami. Odpudivá bytost je prostě odpudivá bytost, byť by měla být zvolena nejmocnějším mužem světa. Jo, a aby bylo jasno – Pavel to řekl v KAMPANI a to se nepočítá!! V kampani si přece každý může říkat, co chce a co ho napadne. Protože jen idiot nemění své názory a skutečným idiotem jsou ti, kteří těm slovům v kampani věří! Tam je přece dovoleno vše! Pokud ovšem bojujete za ty správné hodnoty!

Další, velmi poučné myšlénky jsem zaznamenal při debatě o možných následcích ve vztazích k Rusku. I když tady jsem byl překvapen ještě méně. Trump je nevyzpytatelný a zárukou konečného vítězství by byla především Bidenova Kamala. Protože válka prostě muší bejt až do konečného vítězství. A to přijde. Je to jen otázkou času. Může se stát, že kvůlivá momentální situaci na frontě, vyčerpání lidských zdrojů, zbraňových systémů i finančních prostředků, klesající podpoře voličů nejen v Evropě, ale i na Ukrajině samotné, přistoupíme na dočasné postoupení části ukrajinského území Rusku. Ale to nevadí, buďme v klidu. Využijeme to ke konsolidaci sil, dozbrojení, obsazení zbylého území Ukrajiny vojsky NATO a především!! Musíme využít tuto chvilku příměří k tomu, aby mohla Ukrajina vstoupit do NATO a EU! No a potom už to bude jednoduché. Všechny demokratické a hodnotové síly se semknou a dají tomu hloupému Ivanovi, tedy Putlerovi, na pamětnou. Uděláme na něj bububu a když by bylo nejhůř, dáme mu najevo, že nejlepší obrana je útok! To ví přece každý, řekl nám tento náš, asi největší zahraničněpolitický odborník a myslitel. No a Ivan se lekne, vyklidí všechna dobytá území a bude rád, že může někde ve východních stepích, poblíž Uralu, okusovat břízky.

Černě to pan Kolář neviděl ani při zatmění mozků amerických voličů a případném zvolení Trumpa, či jeho pozdějších politických rejdů, které by ohrozily demokracii a ty SPRÁVNÉ demokratické hodnoty. „V základech americké demokracie je, že Amerika patří lidu. A že lidé mají právo v případě, že se prezident chová jako autokrat, vzít zbraň a smést ho.“ Tak si říkám, jak to ten pan Kolář vlastně myslel? Že když se něco nepodařilo poprvé, neznamená to, že se to nemůže podařit znovu? Když se to tak vezme, nedá se vyloučit, že to, pro mnohé ochránce té jedině správné demokracie, není až tak nepředstavitelná cesta. Fico i Trump sám by mohli vyprávět. Konečně, v USA samotné s tím mají nemalé historické zkušenosti.

