Jde ti opravdu o všechno? Kašli na to a jeď na dovču! Vaše uklizečka Decroix...
Vy si to prostě zasloužíte!! Ukažte všem, jak vám to v těch bikinách sekne i bez plastiky, jak s úsměvem zdoláváte vysokohorské štíty, romanticky vzýváte slunce... prostě jak jste celá celičká „kůůůl“ a „frýýý“ a všem nepřejícníkům ukažte vztyčený prostředníček. Protože vy víte, co je tím nejlepším nejen pro vás, ale i pro občany této země, pro stranu, Evropu, vaši rodinu a tím vlastně pro celý svět. To je prosím vzkaz od paní místopředsedkyně Decroix, toho času nejlépe placené uklízečky nejen na ministerstvu spravedlnosti, ale v celé vládě a jistě i v ČeskoSlovensku. Protože když jde OPRAVDU O VŠECHNO! – je nejlépe zachovat se jako pubertální influencérka! Hlavně, že je veselo.
|
Eva Decroix ukázala perfektní postavu v plavkách: A v koalici mají sluneční úpal
Po vyčerpávajícím kabaretu s vyjímečnou umnělkyní, (která se sama nezištně nabídla, aby přispěla svou vlastní troškou do mlýna v rozhodujícím politickém boji po českém sametu), odejel načerpat sil a porelaxovat i náš největší polistopadový politik, světový lídr a přeseda úklidové firmy nejen na ministerstvu vnitra, pan Petr Fiala. Ten nám, se svým selfíčkem, poslal vzkaz, že rád plave. A jak říká, plave docela dlouho... To bych mu i věřil. Plave v tom, nejen v Chorvatsku, už skoro celé čtyři roky. Výsledky známe. Ale teď nám všem slibuje, že se to už naučil a teď nám to konečně všem ukáže. Nu, pokud by se tak stalo, ochraňuj nás Pán Bůh!
Proč to píšu. Určitě nejsem z těch, abych někomu nedopřál dovolenou, politiky nevyjímaje. Nicméně nedovedu si představit, že bych svým zaměstnancům (v tomto případě tedy spíš zaměstnavatelům), hlasitě tvrdil, že situace je víc než vážná! Firmě či podniku hrozí krach a na jeho odvrácení nám zbývají pouze poslední dva měsíce. Konkurence jede na plné pecky... a já sám bych odjel na dovolenou a poslal rozesmáté selfíčko!!! Stejně tak, že musíme opravdu, ale doopravdy šetřit, takže si musí všichni utáhnout opasky. Jen já, s mými kámoši si přidám a rozdělím i nějakou tu prémii...
Přeji vám všem hezký zbytek léta a těm, kteří dosud nečerpali i příjemnou dovolenou!
Jiří Jurčák
Evropské hodnoty? Pokrytectví, pózerství, snobství, dvojí kilometr... A prachy!
Samozřejmě, že o ty jde vždy až na prvním místě! Oranžový orangutan a odpudivá lidská bytost, je mávnutím kouzelného proutku taťka Evropy a moudrý státník, který nás zachrání před medvědem! Je ctí sedět s ním u jednoho stolu.
Jiří Jurčák
Cesta neschopného, frustrovaného důchodce do Provence a zpět
Často se zde, v diskuzích, setkávám s inteligentními psychodiagnostiky a znalci lidských duší, kteří mne pasovali do role neschopného, frustrovaného a závistivého „čecháčka - moraváčka“, který nevytáhne paty ze své vísky.
Jiří Jurčák
Vzduchem létají miliardy i podnikatelé, ale Myrka je zděšena z rusského ovlivňování voleb
Ministrům ani premiérovi nesmrdí miliarda od zločince, Rakušan vlastní šifrovací telefon „neznámého původu“, na Hradě sedí pilíře komunistické armády, okolo poletují Foltýnovy „svině“, Koudelka o ničem neví a Myrka má strach.
Jiří Jurčák
Kolik stojí „Evropské hodnoty“? Miliardu? Aneb pračka Česko vypere vše dočista do čista
Když vládne ODS, vždy to končí skandálem. Mění se jen částky a způsoby. Jediné, co se nemění, jsou jejich věrní voliči. Ti nejinteligentnější a nejschopnější z nás, stojící vždy neochvějně na té správné straně!
Jiří Jurčák
Vica Noha a Pávek, noc a den, Pravda a Lež. Stačí si vybrat
Máme více jak pětatřicet let od naší unikátní, něžné a sametové revoluce, kdy jedinou obětí byl virtuální student Šmíd. Kdy jsme se zbavili doby Temnoty a nastala doba Světla. Ovšem Mordor a jeho temné síly jsou stále mezi námi...
