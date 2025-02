JD Vance - Putinův agent, prorusský troll a zpochybňovač EVROPSKÝCH HODNOT

V Americe se asi zbláznili. Takovéto zpochybnění západních hodnot a té jedině správné evropské, liberální demokracie si pomalu nedovolili ani pisálci placení z petrohradských trollích farem.

Člověku se ani nechce věřit, jaká závažná, neodůvodněná a nesmyslná osočení nejen evropských politiků, ale i dalších světlonošů té jedině správné liberální demokracie, si dovolí vyslovit tato americká politická rychlokvaška, které ani nestačil uschnout inkoust na jmenovacím dekretu. Zvlášť děsivě působí, že tato slova byla vyslovena na politickém fóru, ke kterém se upírají zraky lidí celém světa. Politikem, který vzešel z té nejdemokratičtější demokracie v nejdemokratičtější zemi světa. V zemi, která donedávna podporovala osvětu a bojovala s tmářstvím, šířeným prostřednictvím placených proruských agentů, frustrovaných dezolátů, užitečných idiotů ve službách Moskvy či nevzdělaných neúspěšných lidských karikatur. Ze země, která podporovala ty nejčestnější z nejčestnějších v desítkách neziskových organizací nemalými finančními prostředky, školila ze svých fondů novináře v těch správných médiích, otevírala podpůrné programy v těch správných amerických školách a jiných vzdělávacích institucích. Ze země, která utvářela podmínky pro organizace podporující vývoz demokracie do zemí, které tu správnou cestu k té jedině správné demokracii doposud nenašly, nebo z ní krátkodobě sešly.

Podivně se to pak jeví v kontextu programu, kvůli kterému se v městě bavorského piva, fotbalu i neslavných historických událostí, naši vrcholní politici a světoví lídři, sešli. Protože všichni víme, že tato schůzka se koná hlavně kvůli Ukrajině. A jejím cílem nemůže být nic jiného, než konečné vítězství Ukrajiny a potrestání agrese putinovského Russka. Nic jiného, než navrácení všech území, která byla Russkem okupována, (samozřejmě včetně Krymu) a nahrazení veškerých škod rusským agresorem, nepřipadá v úvahu. Alespoň takto nám to bylo našimi vrcholnými politickými vůdci, veškerými evropskými hodnotami a jejími (z)věrozvěsty, vždy prezentováno jako jediné možné přijatelné řešení tohoto konfliktu.

Takže všichni jsme očekávali projev amerického viceprezidenta, který měl vytyčit ten správný směr a způsob, jakým bude válka ukončena, škody nahrazeny a viníci potrestáni. Putin stáhne ocas a zdecimovaná armáda naloží ukořistěné ledničky a šicí stroje na svoje osly a přesune se do nehostinných rusských stepí. Potom jen malou chvilku posečkáme, až se tamní ekonomika zhroutí a rozhořčení ruští občané, toužící po demokracii, odevzdají tohoto válečného zločince do evropských rukou spravedlnosti. Rakušanův pytel na mrtvoly na něj už čeká. Konečně pak bude moci náš nejsvětovější bakalář Lipavský odcestovat na Krym na dovolenou a naše firmy započít s budováním Luhanska. Aby pan světový lídr Fiala stihl přestřihnout nějaké ty pásky ještě do voleb. Myslím, že by to docela jistě i potřeboval.

Ovšem jaké bylo zklamání nejen drtivé většiny evropských lídrů, (včetně minimálně jednoho světového), když pan JD Vance přednesl projev plný proruských a dezolátských narativů, zpochybnil sílu evropské demokracie a dokonce i SVOBODY SLOVA! V Evropě a tím pádem i u nás. U nás, kde nad dokonalostí té nejsvobodnější svobody slova a projevu bdí pan nejpovolanější plk Foltýn, pp Kartous, Janda, atd atp… No, myslím, že málokterá evropská země má tolik dobrovolných strážců hranic té nejsprávnější evropské demokracie, jako naše nejevropštější a nejhodnotovější Česko.

Obzvláště odpudivě pak na mne působila kritika (údajně) nezvládané migrace a jevů, která s touto migrací souvisí. V rozjitřené situaci, jaká je teď, v kontextu smutných událostí, v samotném Mnichově. V městě, kde najíždí AUTO do demonstrujících lidí. Jistě jen nějakou shodou nešťastných okolností v něm seděl frustrovaný afghánský emigrant. Kdoví, jaké pohnutky jej k tomu vedly. Policie jistě tento POKUS VRAŽDY (jak byl prozatím tento čin kvalifikován), objektivně vyšetří. Vždyť možná také zdravil sousedy a jinak byl tichý, skromný a nenápadný a myslím, že by se při tom vyšetřování nemělo zapomínat i na nějakou tu russkou stopu. Naštěstí ne všichni politici se nechají zmást těmito vyjímečnými a většinou nikdy a s ničím nesouvisejícími událostmi. Příkladem mohou být naši spravedliví a neovlivnitelní vládní poslanci, kteří bez zaváhání a absolutně bez jakýchkoli politických pohnutek, vydali spravedlnosti vůdce čecháčkovské extremistické a xenofobní, nedemokratické strany. Tento populista a zakuklený rasista chtěl zneužít jednotlivých, podobných, nevýznamných incidentů, k rozdmýchávání nenávisti. V naprostém rozporu s dobrými mravy, neopodstatně a manipulovativně vkládá vražedné nástroje do rukou mírumilovných občanů sdílejících odlišné kulturní hodnoty. A v této situaci jakýsi J.D. Vance ODPUDIVĚ a naprosto mimo kontext událostí, zmiňuje a kárá (!) ty nejlepší z nás, nejlepší politiky z celé Evropy, za údajně nezvládnutou imigraci z jiných států a kontinentů, kteří v drtivé většině pouze prchají před politickým pronásledováním a z válečných zón. A jediné, po čem touží, je obohacení naší společnosti a budování silné, společné, prosperující a kulturně promíšené Evropy.

Doufám, že stejně jako já a většina všech dobrých, správných a odhodlaných Evropanů, odsoudíte tento nepochopitelný projev politika z jiného světa, který by měl spíše čerpat z hlubokých evropských tradic a hodnot a nesnažit se našim skvělým politickým vůdcům udělovat nějaké pochybné hraběcí rady, o které tady nikdo nestojí!