Jak nám v Brně pověsili Fialu
Prostě není billboard jako billboard a reklama, jako reklama. A památkáři, jako památkáři. Nedávno jsem se z médií dozvěděl, že nám našeho nejobdivovanějšího premiéra pověsili, v nadživotní velikosti, na billboardu na Moravském náměstí v Brně. Jako velikán a světový lídr k tomu, si samozřejmě zaslouží, aby i ten billboard měl patřičnou velikost. Byť jsme všeobecně konejšeni, že vlastně na „velikosti vůbec nezáleží“, byl pan nejoblíbenější premiér zvěčněn způsobem téměř monumentálním. Velcí vůdci, v hektických dobách, si na své velikosti a nenahraditelnosti patřičně zakládají. Nicméně opět se našli šťouralové a byli mezi nimi i někteří památkáři z NPÚ, kterým se jak předmět politické prezentace, tak i jeho velikost, nezamlouvala. Těm z občanů, kteří nestojí pevně, v zákrytu, za naším skvělým premiérem, dokonce připadal tak trochu „vůdcovsky a budovatelsky“. Památkáři mají dokonce jasno, (jak napsal i domácí tisk, přímo „zuří“), že se zašlo přes čáru a podali podnět k prošetření na Odbor památkové péče MMB. ODS však stojí pevně za svým vůdcem a je si vědoma, že zákon neporušila.
Naštěstí nejsou všichni památkáři, ani všichni úředníci zmanipulovaní současnou Babišovskou či Vidlákovskou propagandou, takže po důkladném prošetření vyslal Památkový odbor MMB veřejnosti jasný signál, který předčí i mnohé signály našeho nejznámějšího signalisty. Vše je v naprostém pořádku! Křišťálovější, než křišťál, chtělo by se říci s kalsikem. Dále nám bylo sděleno, že nejde o žádnou reklamu!!! Samozřejmě, že některé názory věčných oportunistů a šiřitelů blbých nálad, že MMB má pod palcem místní ODS, jsou naprosto mimo mísu a pouze podkopávají důvěru našich občanů v nestrannost a nezaujatost skvélých úředníků z města, která do vedení naší země dodává vždy pouze ty nejlepší z nás a jejichž předlouhý seznam tu ani nemá smysl zveřejňovat. Tady se tedy nabízí další otázka, co to tedy vlastně je? Ta politická kampaň na billboardech a placená reklama v médiích. Jak tedy zní faktury od dodavatelů? Opravdu se nefakturuje „reklama“? A pokud tedy ne, tak co se fakturuje? Takže tím pádem je dovoleno obvěšet plachtami, které nejsou reklamami, nejen na nějakém provinčním náměstí na východ od ráje, ale i na Václaváku, Staromáku, nebo na Pražském Hradě?! Myslím, že by se ty „nereklamní plachty“ také pěkně vyjímaly mezi mostními oblouky Karlova Mostu.
Třeba se sdělením, že „Máte na rukou krev našich dětí“... Jak bylo uvedeno na jiné reklamní ploše, na jiném místě a jiném billboardu, s jinými tvářemi. Naštěstí!! se, samozřejmě bez jakýchkoli souvislostí s tímto případem zjistilo, že dotyčný poutač už dávno nevyhovuje stavebním předpisům a protože patřičná místa u nás pracují vždy a s patřičnou rychlostí, tak jak je zrovna třeba, byl tento billboard v pravou chvíli i patřičně odstraněn. No a co se nestalo. Místo aby všichni ti kecálisti od Svaté vody ocenili dobrou práci příslušných úředníků a zainteresovaných složek, vypouštěli opět jedovaté sliny s poznámkami o matce, poslední kapce a Macoše.
Kdysi jsem také četl něco o billboardech v Jižních Čechách, podivných slovenských podnikatelích s temnou minulostí, uplacených politicích a neprůhledném byznysu. S vazbami na politiky ze správných stran v regionu, kteří vyhrožovali šťouralům nejen újmou na zdraví, když se je nedařilo umlčet jiným, férovým způsobem. A s obrovskými, často neřešitelnými problémy při řešení a odstrňování těchto billboardů. Jak je to prostě velmi, VELMI složité... Ale to už je zase jiný příběh, který samozřejmě obětavou a bohulibou práci politiků s těch nejsprávnějších stran, kteří cedí dnem i nocí krev pro občany této země, nijak neposkvrňuje.
Jiří Jurčák
Foltýn, Novotný, Hřebejk a jiní komunikátoři naší skvělé a slušné vlády
Takoví typičtí vykladači „evropských hodnot“ ve službách dnešních šiřitelů „pravdy a lásky“. Lampasák, plukovník Foltýn i se svým kolektivem užitečných, za to pobírá velmi slušný žold.
Jiří Jurčák
Jde ti opravdu o všechno? Kašli na to a jeď na dovču! Vaše uklizečka Decroix...
Až budete mít podnik před krachem, manažerskou neschopností okradete akcionáře, nebo vám bude hrozit jiná katastrofa, když vám půjde opravdu „O všechno!“, vykašlejte se na to! Jeďte na dovču a vyvěste selfíčko na internet!
Jiří Jurčák
Evropské hodnoty? Pokrytectví, pózerství, snobství, dvojí kilometr... A prachy!
Samozřejmě, že o ty jde vždy až na prvním místě! Oranžový orangutan a odpudivá lidská bytost, je mávnutím kouzelného proutku taťka Evropy a moudrý státník, který nás zachrání před medvědem! Je ctí sedět s ním u jednoho stolu.
Jiří Jurčák
Cesta neschopného, frustrovaného důchodce do Provence a zpět
Často se zde, v diskuzích, setkávám s inteligentními psychodiagnostiky a znalci lidských duší, kteří mne pasovali do role neschopného, frustrovaného a závistivého „čecháčka - moraváčka“, který nevytáhne paty ze své vísky.
Jiří Jurčák
Vzduchem létají miliardy i podnikatelé, ale Myrka je zděšena z rusského ovlivňování voleb
Ministrům ani premiérovi nesmrdí miliarda od zločince, Rakušan vlastní šifrovací telefon „neznámého původu“, na Hradě sedí pilíře komunistické armády, okolo poletují Foltýnovy „svině“, Koudelka o ničem neví a Myrka má strach.
