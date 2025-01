Holt není svině, jako svině. Ta „foltýnovská“ je, dle dnešních estététů a elit, v pořádku

Aneb, proč potřebují Pavel s Fialou své Foltýny, Hřebejky či Novotné. Samozřejmě v tom nejedou sami. Stačí se začíst do některých diskuzí pod politicky laděnými články, zdejší samozřejmě nevyjímaje.

Protože říkají to, co si většina těchto nových, polistopadových elit o „plebsu“, který nesdílí jejich budovatelské, eurohujerské a proamerické řiťolezectví, myslí. Z politických důvodů se to však ještě neodváží na veřejnosti vyslovit nahlas. A tak stejná kulturní fronta, pracující inteligence a všichni správně hodnotoví budovatelé té lepší, evropské společnosti, která kdysi vyčítala Zemanovi vulgární vyjadřování, Babišovi vykopávání příkopů a dezolátům stavění zdí a rozdmýchávání nenávisti, dnes obhajuje metody, které nemají ve slušné společnosti na veřejnosti co dělat. Kritici evropské destruktivní politiky, neřkuli demonstranti proti vládě, jsou pro ně nevzdělaní, pomýlení dezoláti a rozvraceči demokratického řízení, kteří jen natahují ruce. Mainstream natočí ty správné, vystihující záběry nejlépe bezzubých figurek, Saša Promopro zamává ve „veřejnoprávní nezávislé televizi“ zvacím dopisem a všechno je v cajku. Netřeba se tím zabývat, protože to jsou prostě „svině“. Protože šíří „proruské narativy“ a slouží tak Putinovskému Rusku. Vždyť to tehdy vyřkl samotný pan premiér, takže to nutně musí být PRAVDA! Teď už to vyřknout nemusí. Platí si na to zelenomozka, který si vysloužil patent na to aby rozlišil co je pravda a co ne. Samozřejmě mu s tím budou, určitě také zcela nezištně, pomáhat parta kolem dalších osvícenců. Třeba Kartouz, Janda a ještě spousta dalších „hodných“ elfů, kteří budou také bojovat v první linii a třeba i cedit krev, aby u nás, tu naši křehkou demokracii a všechny ty křesťanské hodnoty ubránili i kdyby se proti nim spikli všichni čerti třeba i s Halíkem v čele.

Když kdysi odněkud vytřepali z rukávu zrzka v hnědém svetru, viděli v něm mnozí objektivní novináři a michprdi nového Havla a téměř spasitele. O publicitě, které se této odněkud se vynořící partě neziskovkářů ve veřejném prostoru a médiích dostávalo, se dnešním novým stranám ani nezdá. Přitom, slovy dnešních demokratických liberálů, „rozvraceli“ demokratické zřízení a nevím nevím, jak se to bude v budoucnosti hodnotit, když schválí senát nový „prodemokratický antirozvracečský zákon.“

Když kdysi Babiš řekl, že není generál a nezatáhne nás do války, byl to poprask, jak kdyby spadla na Řeporyje atomovka. Když potom, generálprezident vyslovil své přesvědčení, že vojenský personál NATO poskytující podporu ukrajinské armádě přímo na ukrajinské půdě by žádné mezinárodní normy neporušil. Jak uvedla agentura Euractiv s odkazem na česká média, uvedla agentura Ukrinform. Podobných výroků, kdy nás tento bývalý šlen a předseda ZO KSČ, „nezatahuje do války“, by se dalo nakopírovat samozřejmě více, ale nebudu jimi ctěné čtenáře dále unavovat. Jen mne tak napadá, jestli si také zapálili svíčky na adventním věnci, když kdysi jásali v prvomájových průvodech a tulili se ke straně, která šlapala po právech všech dobrých křesťanů.

Ale byl to Babiš, který strašil válkou. Nyní straší, podobně jako kdysi Havel, blbou náladou a katastrofickými scénáři. V době, kdy naše republika vzkvétá, všichni jsou na sjezdovkách, tahají z hypersuper plné koše kdečeho a před Lídlem stojí v mrazu nekonečné fronty dezolátů na slevněné zboží. Plyn teče potrubími na plný céres, průmysl hrlí tuny oceli a nová auta jdou na dračku. Hlavně ta elektrická. Máme se výtečně. Politici, doktoři, zabezpečení důchodci, elity a těch x horních několik stovek tisíc s nadprůměrnými mzdami určitě.

Ti, kdož kdysi volali po „zasypávání příkopů“ a slušnosti v politice, si platí a drží na Hradě lampasáka, který ty, z jejichž peněz si dobře žije, nazve sviněmi a volá po vykopávání příkopů. Politici, členové a příznivci a voliči legálních stran, jsou dnešními vládnoucími poliky, elitami, a jejich souvěrci veřejně zesměšňování, uráženi a ostrakizováni. Ale vše je v pořádku a v souladu s liberárně demokratickými lidskoprávními hodnotami.

Jestli si někdo myslí, že takto má vypadat ta opravdu správná demokracie, která se bude dále rozvíjet pouze pod vedením jednotné, demokratické „národní fronty“, tak ať si přečte Rudé právo před cca čtyřiceti lety a uvědomí si, jak to potom všechno dopadlo. Tehdy byla ta „revoluce“ naštěstí sametová.