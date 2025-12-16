Fuj! Babiš slibuje ráj na zemi, zatímco zuří válka s Turkem
Pan prezident včera naplno odhalil všechny ty nezpochybnitelné důvody, které Turka navěky věků vylučují ze společnosti slušných občanů. Občanů, stojících vždy neochvějně na té SPRÁVNÉ STRANĚ, jejíž hranice a dělící čáru, naprosto přesně vytyčil náš nejúspěšnější, nejslušnější a nejrozhodnější premiér, světový lídr a hrdina od Kyjeva, Petr Fiala. Nejsou to nějaké zákonné či právní důvody, které by bylo třeba dokazovat. Známe naše soudy, jejichž lhůty pro vynesení rozsudků jsou u nás všeobecně známé. Zvlášť v situaci, kdy stojí na druhé straně zbohatlík Turek, který by se mohl, za přispění svých vlivných kamarádů z byznysu a politiky, třeba i vykroutit. Jsou to především hodnoty morální a v neposlední řadě i hodnoty nejvyšší, tedy hodnoty EVROPSKÉ! Má k tomu, jako člověk s vysokým morálním kompasem, nezpochybnitelné právo! Ošlehaný bojem proti totalitě v každé době a za jakýchkoli okolností, ať už na sebe brala podobu jakoukoli. Za mnoha osobních obětí, kdy se musel umně skrývat i za fingovaná jména při studiu kurzu pro vojenské vyzvědače, když musel, s obrovským sebezapřením, podepsat i souhlas se vstupem (ne)přátelských armád na území republiky. Protože on sám měl i v raném mládí a věku necelých třiceti let, naprosto jasno! Mravnost a morálka na prvním místě.
Důvody jsou naprosto neprůstřelné a neoddiskutovatelné. Třeba ten telefon. Nevěrohodnost situace a výmluvy, že by snad Turek mohl svůj, jistě drahý a vzácný telefon, zapůjčit někomu ze svých přátel, je naprosto nezpochybnitelná a dětinská! Každý přece ví, že žena, dýmka a mobil se nikdy nepůjčuje! Pokud tedy nejde o mobil šifrovaný. Protože nejlepší řešení, co učinit se šifrovaným telefonem je věnovat jej svým dětem na hraní. Protože všichni dnešní hodnotově vzdělaní lidé s patřičným rozhledem, neznají pro své děti lepšího dárku, než je šifrovaný telefon. Možná i s kontaktem na hodného strýčka Santu, který má, nejen pro všechny hodné děti, připraveny nějaké ty vhodné dárečky.
Ovšem nelze zapomínat ani na fascinaci zločineckým, nacistickým režimem a jeho klukovské omlouvání pronásledováním vlastní rodiny německými nacisty. Vždyť co může být odpornějšího, než zatahovat do svých sporů a následných vlastních, životních postojů, svoji rodinu! Protože není tomu tak vždy a všude, kdy děti přebírají hodnoty svých rodičů. Naopak. Náš pan prezident je toho zářným příkladem! Byť měl tu smůlu, že jeho rodiče byli přisluhovači a členy zločinecké organizace, která nadlouho uvedla naši zemi do totality a nesvobody a na základě prožitků z těžkého dětství a výchovy v duchu nesprávných hodnot, našel si sám svoji cestu životem, na kterou se také dlouhodobě připravoval. Přestože si sám prošel nelehkým vývojem a krátce se stal i funkcionářem této zločinecké organizace, tvořil si po celou dobu svůj vlastní názor, aby pak v pravou chvíli prohlédl a pracoval na sobě! Kdo tedy může národu zaručit, že Turek neučinil rozhodnutí a závěry podobná, ovšem tím nesprávným směrem. Ze všech těchto nezpochybnitelných skutečností tedy naprosto logicky vyplývá, že co náš pan prezident činí, dobře činí!
Ani ti největší pochybovači dnes nemohou napadnout skutečnost, že nikdy nebylo a není větší morální autority, která by mohla či měla, hodnotit morální kompetentnost nejen kandidátů na ministra, ale evropské morální hodnoty, jako takové. Protože daleko důležitější než zákon, vůle voličů a výsledky voleb, je morální kodex pana prezidenta Pavla a evropských hodnot.
Jiří Jurčák
Jsem rád, že jsme 17.11. na Národní tř. neohrozili brněnský sjezd Landschmannschaftu
Na posvátné Národní třídě jsme se soustředili na náš svátek nejvýznamnější a nenechali se strhnout k přehnaným připomínkám událostí dávno minulých. O 11. obětech protestů proti našim německým ochráncům bylo již napsáno dost a dost
Jiří Jurčák
Když bývalý funkcionář zločinecké organizace, předá řád bývalému členu téže organizace...
... za potlesku těch nejzarputilejších bojovníků proti komunismu a nejhlasitějších zvěstovatelů Pravdy a Lásky! Vize absurdního divadla Největšího Dramatika československé kultůůry je tak konečně naplněna!
Jiří Jurčák
Fialo Stačilo! Aneb malé Vidlákovo vítezství!
Petr Fiala má ze svého odchodu z postu předsedy ODS radost! Je tedy zřejmě stejně tak spokojen i s tím, jak dopadly volby.
Jiří Jurčák
Neschopní a všehoschopní škemrají o další čtyři roky u koryt
Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako obvykle. Slíbili jsme co jsme slíbili a dopadlo to jak to dopadlo. A slibujeme znovua znovu, protože slibem nezarmoutíš a nikdo vám toho nedá tolik, kolik vám dnes my můžeme slíbit!
Jiří Jurčák
Je Petr Pavel více podoben Masarykovi nebo Putinovi?
Konečně máme prezidenta, za kterého se (prý) nemusíme stydět. Od dob Masaryka a Havla. I když ten Masaryk se nám, poslední dobou, také vybarvuje...
|Další články autora
Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...
VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž...
Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů
Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují je nošením sov do Atén....
Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem
Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje,...
Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem
Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma...
Žloutenku likviduje nové nařízení. Po kontaktu s nakaženým hned na očkování
V posledním listopadovém týdnu onemocnělo žloutenkou v Praze 48 lidí, v druhém prosincovém už „jen“...
Pro vánoční nákupy lze pohodlně zaparkovat v Palladiu
Arktický vzduch se žene do Česka, výraznější sníh ale na Vánoce nečekejme
Do Vánoc si na výraznější sněhovou nadílku v Česku pravděpodobně počkáme marně. Podle meteorologů z...
Long covid: rostoucí zdravotní krize, kterou už nejde ignorovat
- Počet článků 153
- Celková karma 32,46
- Průměrná čtenost 1841x