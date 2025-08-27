Foltýn, Novotný, Hřebejk a jiní komunikátoři naší skvělé a slušné vlády
Přemýšlel jsem, jak je možné, že si naše skvělá vláda, s nejlepším premiérem od dob tatíčka Masaryka a Lubomíra Štrougala, vydržuje na Hradě jako komunikátora s veřejností někoho, jako je plukovník Drákula Foltýn. V mých očích se doposud jakýkoli mluvčí snažil názory i činy svého zaměstnavatele, pokud možno, vždy dobře prodat. Snažil se vždy obrousit hrany, pokud byl předpoklad nějakých kontroverzí, nebo co nejvíce vypíchnout, eventuálně zveličit věci u kterých se předpokládalo, že budou většinou populace přijaty pozitivně tak či tak. V každém případě na mne tento člověk, tedy komunikátor, česky řečeno mluvčí, působil jako ten, který měl kontroverze zmírňovat, hrany obrušovat, příkopy zasypávat. Zásadní ovšem bylo, že subjekt zaměstnavatele úkoloval svého mluvčího a bylo jasné, kdo je šéf a kdo určuje pravidla. V případě lampasáka Foltýna to však vypadá, že je to on, kdo určuje nejen, co by měla tato dosluhující vláda „komunikovat“, ale co by měla i činit.
No a co se týče těch příkopů, slušnosti v politice, či „obrušovaní hran“. Pamatuju si, jak měla kdysi ta množina „politiků z té jedině správné strany“ plnou hubu obviňování konkurence ze „zhrubnutí politické scény“, rozdělování společnosti a slušnosti v politice. Jak jsou tu „pro všechny občany této země“ a budou se snažit „zasypávat ty příkopy“ mezi stranami i mezi lidmi a vše řešit především odbornou diskuzí a vysvětlováním svých kroků. Že se vše snaží dělat a vlastně i dělají dobře, jen se jim to nedaří, v tom strašlivém návalu práce a dobrodiní pro nás pro všechny, správně KOMUNIKOVAT. Nuže, pozvali si do svých řad odborníka na slovo vzatého. Lampasáka, který naskočil hnedle po absolvování základní vojenské služby a důstojnického kurzu na Generální štáb, takže hravě překonal i kariéru pověstného poručíka Duba z Haškova světoznámého románu. Brzy to dotáhl na náčelníka, ve vojsku všeobecně oblíbené, vojenské policie, no a odtud skočil rovnýma nohama na Hrad, jako poradce našeho generalisima prezidentčíka! Samozřejmě, že lepšího „komunikátora“ si náš křišťálově slušný premiér a jeho nejslušnější vláda, nemohla vybrat. Protože každý má sice právo na svůj názor, ale už nemá právo na „svá fakta“. No a co je či není „fakt“ určí vševědoucí arbitr seriozních informací, pan Foltýn. Který nám, ve své neskonalé shovívavosti a objektivitě, naštěstí slíbil, že: „... žádnou cenzuru dělat nebudu. A pokud někdo tvrdí, že ano, tak říkám: Prosazuje ruský narativ, jedná proti vlastnímu státu a je kolaborantem současného kremelského režimu proti zájmům České republiky.“
Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/otakar-foltyn-rusko-kreml-kalousek-dezinformace-chcimir.A240703_143457_domaci_vov
No a tím pádem se automaticky zařazuje mezi nepřátele republiky, dezolátem, který nejenže zaslouží opovržení a zavržení, ale v konečné fázi by se proti nim mělo zahájit i trestní stíhání. Všichni tito lidé, kteří s panem Foltýnem – Boblikem, nesouhlasí, se automaticky stávají KOLABORANTY a stádem sviní, které je třeba izolovat v omezeném prostoru a vyhloubit kolem nich hluboké příkopy. Nemá smysl se nějak zabývat příčinami a důvody. Protože „ty, kteří padli, nemá smysl zvedat“.
Myslím, že je dobré vědět, jak to s námi naše moudrá a starostlivá vláda myslí. Ten, kdo s ní (a panem plk Foltýnem) nesouhlasí, šíří russké narativy, je svině, stojící na té špatné straně, padlý dezolát, kterým nemá smysl se zabývat.
Starosta za ODS a Fialův kámoš Novotný, t.č. dlící na nucené rekreaci v klíčovém průmyslu, nebyl prosím souzen za výroky, které urážely nejen jednotlivce, ale i celé skupiny obyvatel. Tedy jeho slova o tom, že „čeští, nevděční zmrdi, ... české mrdky, ... by se měli vyhnat z baráků, zabít jim dítě, znásilnit manželku a všichni ti kolaboranti by se měli věšet...“ ty jsou v naprostém pořádku. To jsou prosím slova, na kterých nevidí nic trestně, ale ani mravně, či politicky závadného, ani orgány pracující v trestním řízení, ani vrcholní čeští politici. Prostě takové ticho po pěšině, on to tak nemyslel a jenom si „dělá prdel“.
Pan Hřebejk, preferovaný „umnělec“, který nás prostřednictvím svých laskavých komedií ze života seznamuje z naší nedávnou historií, nedávno moudře promlouval v ČéTé o svém díle, aby nás při tom, ve veřejném prostoru, oblažoval výroky, za které by, pokud by zazněly od někoho z té „nesprávné strany“, možná hrozilo i trestní stíhání. Protože lítost nad neuskutečněním vybombardování oslavy narozenin našeho bývalého prezidenta i se všemi jeho hosty, včetně zahraničních státníků, zůstala jak od policie, tak od vládních politiků prakticky bez povšimnutí. Jeho vulgární výlevy proti oponentům, kteří si dovolí mít opačný názor, než tento osvícený komediant a oblíbenec nejen lepšolidí z těch správných stran, tady nemá smysl vypisovat. Pokud by však někdy, nedaj Bože, došlo na jeho slova a některý z aktivistů by ve svatém boji za „pravdu a lásku“ a „evropské hodnoty“, spáchal na některého z „nesprávných“ politiků atentát, mohl by za to Babiš, Okamura, Konečná... a samozřejmě Putin!!!, jak jinak.
Myslím, že všem kdož používá zdravý rozum je jasné, proč si, nejen politici, ale všichni ti slušňáci a dobráci ze „správné strany“, vybrali za svého „komunikátora“ plk Foltýna a neohrazují se proti výrokům, které volně poletují prostorem od těch „nejlepších z nás“. Protože jsou rádi, že jejich myšlenky a názory, se kterými sice souzní, ale se kterými se přecejen nechtějí na veřejnosti „ušpinit“, ventiluje někdo, za koho se mohou schovat. Aby nakonec sami vyšli na jeviště bez poskvrnky, celí v bílém a dávali dál na odiv svoji slušnost a „neposkvrněnost“.
Jiří Jurčák
