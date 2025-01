Fialova vláda masivně investuje do občanů! Masivní kampaň na ochranu svobody a demokracie!

Třicetčtyři milionů pro syna exposlance Vidíma(ODS) „z ruky“ a bez soutěže jistě zachrání tu správnou svobodu a demokracii. A nééé, opravdu nejde o žádnou předvolební kampaň. Tomu se říká investice do budoucnosti. Roztočte kola!

„Vy nás ale zásobujete, pane Karfík!“ Napadlo mne hned, jak jsem si tento, v dnešní době, neuvěřitelný článek na Novinkách, přečetl. Pokud si nechcete pocuchat nervy, podobně jako já, ani ten článek raději nečtěte. Dozvíte se tam mj., jak efektivně tato nejčestnější a nejhodnotovější vláda nakládá s prostředky, které jí svěřují daňoví poplatníci z daní, které prakticky nezvyšuje. „To se nám to hoduje“… bylo to co mne napadlo hned jako druhé. Holt, když tě prakticky nikdo nechválí, nezbývá než se pochválit sám. Z článku se také dozvíte, že to není první zakázka, kterou do rodiny páně Vidíma , jistě čistě náhodou, přicestovala. Všichni máte jistě v dobré paměti jinou, stejně důležitou a údernou a kvalitní kampaň „Deštník proti drahotě!“ A hlavně výsledky, která tuto údernou kampaň provázely. Cca třicetiprocentní kumulovanou inflaci během tří let, nedostupnost hypoték pro většinu pracujících, nejdražší energie… Přiznám se, že se tak trochu děsím toho, co by následovalo po kampani, která nás bude provázet až do konce roku, kdyby se ji podařilo naplnit podobně, jako ty předchozí.

A co na to NEZÁVISLÝ marketingový stratég Pluhař?

„Je užitečné, že vláda podobné kampaně zadává. V současném světě, kdy ČR patří mezi země zahrnuté do informační války, považuji vysvětlující kampaně za nezbytné,“ dodal.

Podstatné však podle něj je, aby informační kampaň zůstala apolitická. „A zvedala důvěru v instituce, ne v konkrétní politiky. Aby občané viděli, co užitečného jim stát přinesl,“ uzavřel Pluhař.

Tož to su klidný. Jen mi není jasné, kteréže jsou to „instituce“, kterým by měla tato Bohu(Vidímo)libá kampaň zvedat důvěru a cože „užitečného“ nám stát, za toto vládní období, přinesl. Už se na to těším.

Jak velké množství občanů této země oslovily kampaně předchozí, dokládá sledovanost na sociálních sítích.Na FB skoro 60 fanoušků a celých 146 sledujících. Na síti X 170 sledujících a ty úspěšnější posty mají i TISÍCOVKU!! Zhlédnutí.

Co k tomu říci? Dovolím si použít báseň od neznámého autora, která mne zaujala a myslím, že vystihuje podstatu dnešního dění ve zkratce naprosto výstižně:

Erár je studna bezedná.

Nová údolní rozhledna,

aquapark v každé vísce, blbeček velí BISce.

Zámková dlažba až do lesa,

Eva má brokát, jak komtesa,

národní výbor jako hrad,

pořád a pořád je kde brát.

Vládne dotační průmysl,

koupí se každý nesmysl.

Většina zůstane za nehty,

drobky zbudou pro paznehty.