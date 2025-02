Fialova levnota! Senátorka se bojí o ledvinu, rektorka si musí vypomáhat odměnami

Dopady Fialova blahobytu pociťují i státní zaměstnanci ve vyšších patrech. Senátorka Šípová doufá, že nebude muset prodat ledvinu. Rektorka a kvestor Karlovy university zřejmě nevystačí s platem! Naštěstí si mohou rozdat odměny!

„Naštěstí“ pro ně se na nejdůležitější fakultě tohoto našeho elitního stánku vědění u nás stala jistá nepředvídatelná, tragická věc. Jeden z vynikajících studentů této prestižní fakulty se ozbrojil a začal systematicky střílet (nejen) po svých spolužácích. Čtrnáct obětí na životech, víc jak dvě desítky zraněných, o jejichž vážnosti informace nemáme. Vzpomínám si, jak naši tehdejší vrcholní politici, společenské a kulturní elity i ministerstvo vnitra, žádali veřejnost o pietu, ohled k obětem i pozůstalým a policie o klid na práci. No a protože se nepotvrdila „ruská stopa“, jsou informace jak z vyšetřování, tak o motivech, či příčinách této tragédie, velmi kusé a vše nakonec vyústilo v obligátní „vyšetřování skončilo, zapomeňte!“ Tedy nějakou tu svíčku zapálit můžete a lítost nad obětmi můžete vyjádřit též. To ano. Ale na ostatní, hlavně na práci policie a třeba i pozdější komunikaci s pozůstalými, se prosím pěkně raději neptejte. Vše bylo OK. Rakušan je nejlepší ministr vnitra všech dob, policejní ředitelé mají důvěru svých podřízených, nadřízených i široké veřejnosti, takže není co řešit. Nechte nás, prosím pěkně, v klidu pomáhat a chránit. Přiznám se, že jsem se s ohledem k pozůstalým všech obětí, hlavně však k rodičům zemřelých dětí, k této tragédii doposud vůbec nevyjadřoval. Ovšem když jsem si přečetl, jakým způsobem odůvodnili vrcholní manažeři této Univerzity výšku odměn, které sami sobě!!! přidělili, udělalo se mi fyzicky nevolno. A hned poté mne napadla slova našeho nejlepšího strážce komunikace o samicích vepře domácího a to bylo to nejjemněší, co mi přišlo na mysl a hned potom i na jazyk.

Univerzita Karlova tvrdí, že vysoké odměny si všichni zaslouží. Podle mluvčí Lucie Přívětivé šlo o odměnu za reakci na tragickou střelbu na filozofické fakultě v prosinci 2023, při níž vrah zabil 14 lidí.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rektorka-milena-kralickova-univerzita-karlova-odmena-plat.A250213_182026_domaci_krd

JE TO VŮBEC MOŽNÉ??!! Hyenismus je pro tato jinak milá a užitečná zvířata těžkou urážkou. Ano, to jsou ti nejlepší z nás. Ti, kteří bdějí nad vzděláním naší budoucnosti, studentů nejprestižnější české univerzity. Přiznám se, že jakmile opadl první vztek, uvědomil jsem si, že se zase až tak nedivím. Stačí si přečíst, čím se naše elity zabývají a jaké „hodnoty“ vzývají. Takže nepředpokládám, že by k tomu některý z morálních majáků, kulturní scéna, Orko Vácha, nejsvětější Halík, Polívka či Anděl Páně, vyjádřil nějaký stejně rozhořčený a objektivní postoj. Jako třeba k nejdůležitější (dle mediálního ohlasu) kauze, která dnes hýbe kulturním a vědeckým světem! Tedy naprosto bezprecedentní odvolání pražského vikáře arcibiskupem, které si nezadá z těmi nejhoršími totalitními praktikami.

Hnus, hnus, hnus a přiznám se, že i to je pro mne hodně slabé slovo.

Spíše humorně pak na mne zapůsobil povzdech paní hodnotové senátorky za Piráty, paní Šípové. Ta, chuderka všech chuder, už zřejmě hledala kontakty, jak v nouzi nejvyšší prodat svou vlastní ledvinu. Aby nakrmila svých šest hladových krků. Kromě pěti dětí, které jako samoživitelka živí, samozřejmě i krk na kterém nosí tu věc aby jí do něj nenapršelo. Protože jinak si ten její výrok nedovedu vysvětlit. Ale i tak si myslím, že z platu, který s náhradami zhruba pětkrát přesahuje běžný plat matek, které místo v senátních lavicích sedi třeba za pokladnou, nebo u montážních linek, si mohla pro čas nouze, aspoň pár drobáků našetřit. Zvláště, když to vypadá, že Fialovou levnotu vystřídá na podzim Babišova drahota. Pokud ne, tak si přece může celkem bez problémů zažádat o ty skvělé Jurečkovy sociální dávky! – Teď mne napadá jedna z možností dopadu novely slavného Jurečkova příspěvku sociálně slabým občanům. Tato obětavá matka, která jistě dopřává sobě i svým potomkům to nejlepší, má teď na účtě jistě jen pár šestáků. Proč jinak ta obava o ledvinu, že ano. A v klidu si může zažádat o tuto dávku a jistě ji i dostane. Ale rodina s dvěma dětmi, která si šetří na lepší bydlení, nebo ji přistane na účet dědictví po rodičích, je z pohledu našeho vládnoucího křesťana, ve vatě a tím pádem bez nároku. To nevymyslíš.

Nicméně, budu rád, když Člověk v tísni, Evropské matky nebo nějaká jiná, bohulibá organizace, založí a zveřejní, pro tyto katastrofické případy transparentní účet. Protože tato žena, která dře jako kůň pro blaho nás všech, si jistě obě ledviny zaslouží. Rád jí přispěju.