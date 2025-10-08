Fialo Stačilo! Aneb malé Vidlákovo vítezství!
Chtělo by se říct, že roli Tydýta z předvolební kampaně dohrál náš pan premiér až do konce. Do historie vstoupí jako nejoblíbenější český premiér. Sice hlavně na Ukrajině a v Evropské unii. Čelní příčky získal tento světový lídr i ve světových žebříčcích, kde poslední dobou trvale okupoval ty nejčelnější pozice. Drobná vada na kráse byla v tom, že to bylo v neoblíbenosti u občanů České republiky, ale co je nějaká zaprděná, bezvýznamná, česká kotlinka, proti významu hodnot evropských, ukrajinských a tím pádem i celého civilizovaného, demokratického světa. Do české historie se zapíše svým politickým majstrštykem, jak prohrát volby, legálně darovat politickým mrtvolám pětadvacet poslaneckých mandátů v českém parlamentu a ještě být za to od svých spolustraníků pochválen. Do politiky by tak mohl vstoupit nový pojem, tzv. „Fialův hodnotový fígl.“ Budeme se tvářit, jakože vše děláme pro své spolustraníky v rodné straně a pro občany své republiky, ale ve skutečnosti budeme pracovat hlavně na tom, abychom vyhověli „evropským hodnotám“. Abychom pomohli především stranám konkurenčním a nejvíce se starali o zájmy občanů států jiných. Samozřejmě, že nehynoucí vděk a obdiv mu za to budou vyjadřovat jak lidovci, tak TOPkaři. Vděčná bude samozřejmě i většina občanů sledujících politiku v České republice. Vždyť jaká by to byla škoda, kdybychom ztratili možnost sledovat na televizních obrazovkách promluvy a názory politiků tak moudrých a významných, jako je pan Dr. Jakob, či Výborný zemědělský odborník a teolog. O nepostradatelnosti kombajnéra a folkloristy Jurečky při ochraně těch nejslabších sociálních skupin ani nemluvě. Věřím, že brzy bude svolána biskupská konference a mimo děkovných mší, bude zvažována i možnost návrhu na svatořečení. Protože co je to Kristových dvanáct chlebů a troše toho vína, proti šestnácti poslancům v parlamentu u strany, která se trvale pohybuje pod hranicí zvolitelnosti a oživení Lazara, když politická mrtvola TOP09 jich vygeneruje hned devět! O dalších vynikajících výsledcích pana končícího premiéra se zde raději rozepisovat nebudu. Protože výčet jeho významných politických, ekonomických i evropskohodnotových úspěchů je tak velký, že by to vydalo na tlustou knihu, natož na jeden bezvýznamný blog.
Na závěr nezbývá, než panu premiérovi poděkovat, že odešel z obou jeho vrcholných funkcí a sdílet jeho radost. Protože tak zároveň udělal radost drtivé většině občanů této země! A co může člověku hodnotovému přinést většího potěšení, než činit radost ostatním svým bližním.
I já mu za tuto, sice malou, ale docela významnou radost, děkuji. A přeji mu, aby se mu práce při obšťastňování barmských žen výsledky práce svých nadací dařila ještě lépe, než doposud. Aby mu peníze v těch správných kampeličkách přinášely jen ty největší výnosy. Aby jeho studenti, ve všech těch jím založených oborech na elitních vysokých školách, dělali jen a jen radost a nás ostatní obohacovali v počtu co nejvyšším. Protože on sám je nejlepším příkladem, jak to vypadá, když „Velmistr politologie“ uvede své vysoké učení do praxe.
Ať bůh, hospodin, Graubner i Halík požehná jeho dalším činům!
Jiří Jurčák
Neschopní a všehoschopní škemrají o další čtyři roky u koryt
Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako obvykle. Slíbili jsme co jsme slíbili a dopadlo to jak to dopadlo. A slibujeme znovua znovu, protože slibem nezarmoutíš a nikdo vám toho nedá tolik, kolik vám dnes my můžeme slíbit!
Jiří Jurčák
Je Petr Pavel více podoben Masarykovi nebo Putinovi?
Konečně máme prezidenta, za kterého se (prý) nemusíme stydět. Od dob Masaryka a Havla. I když ten Masaryk se nám, poslední dobou, také vybarvuje...
Jiří Jurčák
Jak nám v Brně pověsili Fialu
Klid. Ještě není po volbách a nedostal ani holí. V Brně pověsili pouze obří bilbórd a zajímavé je na tom pouze to, že to bylo v památkové zóně a opravdu, ale opravdu nejde o reklamu.
Jiří Jurčák
Foltýn, Novotný, Hřebejk a jiní komunikátoři naší skvělé a slušné vlády
Takoví typičtí vykladači „evropských hodnot“ ve službách dnešních šiřitelů „pravdy a lásky“. Lampasák, plukovník Foltýn i se svým kolektivem užitečných, za to pobírá velmi slušný žold.
Jiří Jurčák
Jde ti opravdu o všechno? Kašli na to a jeď na dovču! Vaše uklizečka Decroix...
Až budete mít podnik před krachem, manažerskou neschopností okradete akcionáře, nebo vám bude hrozit jiná katastrofa, když vám půjde opravdu „O všechno!“, vykašlejte se na to! Jeďte na dovču a vyvěste selfíčko na internet!
