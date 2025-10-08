Fialo Stačilo! Aneb malé Vidlákovo vítezství!

Petr Fiala má ze svého odchodu z postu předsedy ODS radost! Je tedy zřejmě stejně tak spokojen i s tím, jak dopadly volby.

Chtělo by se říct, že roli Tydýta z předvolební kampaně dohrál náš pan premiér až do konce. Do historie vstoupí jako nejoblíbenější český premiér. Sice hlavně na Ukrajině a v Evropské unii. Čelní příčky získal tento světový lídr i ve světových žebříčcích, kde poslední dobou trvale okupoval ty nejčelnější pozice. Drobná vada na kráse byla v tom, že to bylo v neoblíbenosti u občanů České republiky, ale co je nějaká zaprděná, bezvýznamná, česká kotlinka, proti významu hodnot evropských, ukrajinských a tím pádem i celého civilizovaného, demokratického světa. Do české historie se zapíše svým politickým majstrštykem, jak prohrát volby, legálně darovat politickým mrtvolám pětadvacet poslaneckých mandátů v českém parlamentu a ještě být za to od svých spolustraníků pochválen. Do politiky by tak mohl vstoupit nový pojem, tzv. „Fialův hodnotový fígl.“ Budeme se tvářit, jakože vše děláme pro své spolustraníky v rodné straně a pro občany své republiky, ale ve skutečnosti budeme pracovat hlavně na tom, abychom vyhověli „evropským hodnotám“. Abychom pomohli především stranám konkurenčním a nejvíce se starali o zájmy občanů států jiných. Samozřejmě, že nehynoucí vděk a obdiv mu za to budou vyjadřovat jak lidovci, tak TOPkaři. Vděčná bude samozřejmě i většina občanů sledujících politiku v České republice. Vždyť jaká by to byla škoda, kdybychom ztratili možnost sledovat na televizních obrazovkách promluvy a názory politiků tak moudrých a významných, jako je pan Dr. Jakob, či Výborný zemědělský odborník a teolog. O nepostradatelnosti kombajnéra a folkloristy Jurečky při ochraně těch nejslabších sociálních skupin ani nemluvě. Věřím, že brzy bude svolána biskupská konference a mimo děkovných mší, bude zvažována i možnost návrhu na svatořečení. Protože co je to Kristových dvanáct chlebů a troše toho vína, proti šestnácti poslancům v parlamentu u strany, která se trvale pohybuje pod hranicí zvolitelnosti a oživení Lazara, když politická mrtvola TOP09 jich vygeneruje hned devět! O dalších vynikajících výsledcích pana končícího premiéra se zde raději rozepisovat nebudu. Protože výčet jeho významných politických, ekonomických i evropskohodnotových úspěchů je tak velký, že by to vydalo na tlustou knihu, natož na jeden bezvýznamný blog.

Na závěr nezbývá, než panu premiérovi poděkovat, že odešel z obou jeho vrcholných funkcí a sdílet jeho radost. Protože tak zároveň udělal radost drtivé většině občanů této země! A co může člověku hodnotovému přinést většího potěšení, než činit radost ostatním svým bližním.

I já mu za tuto, sice malou, ale docela významnou radost, děkuji. A přeji mu, aby se mu práce při obšťastňování barmských žen výsledky práce svých nadací dařila ještě lépe, než doposud. Aby mu peníze v těch správných kampeličkách přinášely jen ty největší výnosy. Aby jeho studenti, ve všech těch jím založených oborech na elitních vysokých školách, dělali jen a jen radost a nás ostatní obohacovali v počtu co nejvyšším. Protože on sám je nejlepším příkladem, jak to vypadá, když „Velmistr politologie“ uvede své vysoké učení do praxe.

Ať bůh, hospodin, Graubner i Halík požehná jeho dalším činům!

Odkaz

Autor: Jiří Jurčák | středa 8.10.2025 9:36 | karma článku: 13,37 | přečteno: 119x

Jiří Jurčák

  • Počet článků 150
  • Celková karma 31,70
  • Průměrná čtenost 1851x
Píšu co si myslím a myslím si co chcu.

