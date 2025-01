Fiala opět vítězí! Jsme v čele žebříčku (nejen) Visegrádu!

Další úspěch zahraniční politiky Petra Fialy a bakaláře Lipavského! Naše nejúspěšnější vláda v historii ovládá žebříčky Erostatu a zviditelňuje nás tak nejen ve střední Evropě a širokém okolí!

Bohužel, včera u nás pršelo a počasí nestálo za nic ani na horách. Ve zlínských „Zimních lázních“ jsme byli v neděli, takže nebylo lautr co dělat. Notičky z Petrohradu jsem přelouskal už v posteli a tak nezbylo, než přidat do krbu, uvařit kafe, kopnout do sebe první decák slivovice (jak je u nás, dezolátů, zvykem), pustit bednu a sledovat nějakou vhodnou telenovelu. Jak tak surfuju po těch kanáloch, často smrdutějších než skutečný kanál, objevilo se na vyhledávači jakési …CNN… a tam nám nějaký, prý ekonom, sděloval, že opět vedeme nějaký žebříček! Namlsaný úspěchem našich mladých hokejistů, jsem hned zpozorněl. Totiž v době, kdy tady někteří populisté a rozvraceči zasévají blbou náladu a šíří ve společnosti naprosto nereálné nenávistné obavy z budoucnosti, není dobrých zpráv nikdy dost.

No a tak jsem se dozvěděl, jistě poplašné zprávy, že vévodíme nejen žebříčku nejvyšších cen energií, přepočtených na kupní sílu ve Visegrádu, ale patříme mezi nejúspěšnější v celé Evropě! A protože naše vláda napnula všechny síly k tomu, abychom se ve světě opravdu zviditelnili, vyskočili jsme na stupně vítězů i v cenách absolutních, přepočtených na Euro! Jak v cenách elektřiny, tak i v cenách plynu.

Pln radosti a namlsán tolika dobrými zprávami jsem nemohl jinak, než kopnout do sebe další decák letošní slivovice a naplánovat termín letošní dovolené. Chystáme se do Provence a tak jsme na YT zhlédli pár videí a cestopisů a vytipovali i „základnu“, někde poblíž Avignonu.

Dnešní pohled z okna mne také moc nepotěšil. Vlezlo až syrovo, mokré střechy, bláto a po sněhu ani památky. Naštěstí demióny zatím ještě nevyschly, dřeva je dost, takže to snad nějak překlepem. Zvlášť, když jsem si u Kovandy na Kurzech přečetl, že jsme díky neutuchající snaze naší skvělé vlády získali další velké prvenství! Propad mezd je nejvyšší nejen ze států Visegrádské čtyřky , ale z celé OECD.

https://zpravy.kurzy.cz/795726-cechum-se-sice-jako-jedinym-ve-visegradske-ctyrce-propadaji-realne-mzdy-vubec-nejvice-v-oecd-ale/

Vidíte, a přesto se u nás najdou škarohlídi, kteří nejen že nevěřili těm oduševnělým a optimistickým projevům pana premiéra a pana prezidenta, ale populisticky volají po výměně pana premiéra, (světového lídra v nedůvěře občanů na světě), a celé této skvělé vlády co nejdříve, nejpozději však po volbách! Fuj! Doufám, že všechny demokratické síly, pan prezident, ústavní soud a nová státní zástupkyně udělají vše pro to, abychom mohli i nadále pokračovat v této vytyčené, úspěšné cestě! K tomu nám dopomáhej Foltýn, všichni dobří elfové, bilion chvilek pro demokracii, krajané a ostatní slušní a uvědomělí lidé!

Naplněn tolika dobrými zprávami a optimistickými předpověďmi jsem nemohl jinak, než se s vámi o tuto převelikou radost podělit též.