Evropské hodnoty? Pokrytectví, pózerství, snobství, dvojí kilometr... A prachy!

Samozřejmě, že o ty jde vždy až na prvním místě! Oranžový orangutan a odpudivá lidská bytost, je mávnutím kouzelného proutku taťka Evropy a moudrý státník, který nás zachrání před medvědem! Je ctí sedět s ním u jednoho stolu.

Řekněme, že u mistra názorových piruet na Hradě to není jev zas až tak překvapující. Svoji schopnost stát vždy na té správné straně předvedl v minulosti několikrát. Tento náš prezidentčík je totiž průhledný jak okna před vánocemi. Byl, je a bude to vždy kariérista, toužící po moci a penězích, který je pro to ochotný udělat cokoli a jako správný žoldák, který má rád dobrodružství, bude poslouchat vždy toho, kdo zaplatí. Samozřejmě má velmi rád světla ramp a objektivy fotoaparátů. Takže dělá jen to, co mnozí z nás. Vybral si vojenské řemeslo, později se chtěl stát špionem, ale protože není zas až tak hloupý, za jakého jej mnozí mají, včas rozpoznal příležitost a chopil ji za pačesy, jak jen to šlo. Problém je v tom obřím pokrytectví. Jeho i všech, kteří ho do této vrcholné funkce dosadili, zvolili a stále to omlouvají kolovrátkem, jakže si to, tento náš hrdina, odpracoval. Těch jeho výroků a obojakostí je mnoho. Mne ale nejvíce pobavily jeho moudré promluvy o lidské a morální vyspělosti dnešní mládeže, při zdůvodňování svého kladného postoje ke snížení spodní hranice volebního práva na šestnáct let. „Mladí lidé (podle jeho zkušeností!!), mají dostatečný přehled o situaci v zemi a rozhodně by neznamenali u volebních uren bezpečnostní riziko.“ Možná nejen jemu, nějak uniklo, že on vysvětloval svá předešlá rozhodnutí, když skoro v pětadvaceti, schvaloval vstup spřátelených armád, vstupoval a přijímal vedoucí funkci ve „zločinecké organizaci“, mladickou nerozvážností. (Zároveň, bez mrknutí oka, podepisuje zákon o zákazu propagace komunismu). Nicméně vizionářsky a vtipně současně zamedituje, že jsou jedinci, kteří by volební právo mít neměli. Takový suchý humor, bez dalšího upřesnění a jen taková špatně interpretovaná nadsázka. Koho tím asi, bývalý soudruh nadporučík? myslel, neuvedl. Jisté interpretace se sice nabízejí, ale jsou samozřejmě lživé a vylhané. Mezi těmi šestnáctiletými je těch „nezralých jedinců“, jak ukazují občasné volební průzkumy, podstatně méně, že ano.

Na jeho omluvu je však nutno doplnit, že v tom nejede sám. Protože to, co se dnes děje v Evropě, lze nazvat jako naprostý „bizární bizár!“ Ponejvíce mi to připomíná starý, dnes poměrně často používaný příměr, že nám někdo močí na hlavu a přitom všichni předstírají, že jde vlastně o jarní, ovlažující deštík. Ovšem to, jakým způsobem dojednala a schválila naše nejvyšší a nejúžasnější, evropská reprezentace, „přátelské podmínky“ nejen obchodních vztahů s naším přítelem nejvěrnějším, připomíná spíš to, že vám někdo kálí do úst a vy předstíráte, že je to mana nebeská. Na svém posledním blogu to přirovnal Vidlák ke smlouvě z Compiègne! To je ta, která předcházela smlouvě z Versailles. Tam ovšem šlo o smlouvu, mezi „nepřátelskými“ mocnostmi, mezi vítězi a poraženým. To jsou ale paradoxy, kam jsme se to dostali, pane Vaněk, že ano? A to vše za hlasitého potlesku a radostného hýkání všech správných médií a spřátelených komentátorů. Je třeba přiznat, že se někteří z nich drží trošinku zpátky a zaznívá i jistá, samozřejmě konstruktivní kritika, ale jinak celá Evropa ví naprosto přesně, že je třeba nalít prachy do zbrojařských firem, (samozřejmě převážně amerických), uvalit cla na vývoz z Evropy, (samozřejmě především do USA), a dovážet pouze tu stranicky čistou, nebo očištěnou, energii, (samozřejmě především z USA).

O dvojím metru by bylo lze napsat nejen jeden blog. Informování a interpretace různých válek a jejich obětí, pochybení politiků stojících na správných a nesprávných stranách, míře alkoholismu u těch či oněch prezidentů, politických angažmá těch či oněch herců, či jiných umělců, sportovců... Vyšetřování těch či oněch politických i kriminálních kauz, poskytování finančních prostředků na ovlivnění voleb z té či jiné strany, princip kolektivní viny u těch či oněch států či společenských skupin... Tak třeba někdy příště.