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Dezoláti na kolenou! Zvítězili lepší lidé!

Jiří Jurčák
„Jasná porážka ANO“, komentoval jeden z dnešních vítězů, politický gigant Kupka, výsledky voleb. Babišova volební „chcíplá koza“ vystihuje dnešní politickou situaci, jako málo co.

Ano, ANO je jedním z poražených těchto voleb, i když to tak na první pohled nemusí vypadat a prozatím to jejich vrcholní politici nedávají veřejně nijak zvlášť najevo. Dovolil bych si tedy podívat se na volby z pohledu dezoláta, který sleduje politiku především jako jistý druh zábavy a snaží se svým mikroskopickým způsobem tu naši politickou situaci ovlivnit alespoň při volbách. Přiznám se, že na rozdíl od našeho nejzářivějšího drahokamu na naší dnešní politické scéně sice k účasti na volbách osobně a veřejně nevyzývám, ale sám se voleb účastním a beru to jako osobní odpovědnost a „občanskou povinnost“. Také si podle toho zařizuju svůj osobní program a nepotřebuju k tomu houf poradců a píáristů. To vše s jistou dávkou nadsázky a velkou rezervou, protože nejsem po svých bohatých zkušenostech dalek od pohledu, že „kdyby volby mohly něco zásadně změnit, už by je mocní tohoto světa dávno zrušili“. Při tom všem pouze s jednou drobnou výjimkou – volby do senátu. Senát považuju za naprosto zbytečnou součást našeho ústavního systému a v souladu s prezidentem Zemanem bych jej zrušil. Jsou však věci, které změnit nelze a nutno je brát jako nutné zlo. Jediné, čeho je mi líto, jsou ty vyhozené prachy.

Ovšem komunální volby považuju, zároveň s panem prezidentem, za jedny z nejdůležitějších. Nebyl jsem sice v poušti tryskáčem, ale svoji měsíční cestu po jihu Itálie jsem naplánoval tak, abych to stihl i s předstihem. A nezměnilo by na tom nic i kdybych měl podobně movité přátele, jako náš pan prezident. Považoval bych to totiž za nehorázné plýtvání a plivnutí do očí všem těm, kteří mají starosti s tím, jak zaplatit nájem a složenky a k moři se třeba hodně dlouho nepodívali a nepodívají. a není to kvůli tomu, že by se jim tam nelíbilo.

Nu a teď něco málo o té „Babišově chcíplé koze“. Pan Kupka totiž vystihl ten největší problém většiny dnešní opozice. Tedy, že je úplně jedno, jestli jsem já, tedy Kupka, nebo my, jako strana, svou věc prohráli a stali se z nejsilnější pravicové strany jejím slabým odvarem. Že není důležité, že jsme ztratili venkov, ale i velká města. Že jsme ztratili i Prahu, přestože jsme se spojili s dalším „gigantem“ – TOP 09, které zbyl z jejího někdejšího Kalouskova programu jen její název. (To, že v Praze vyhraje DOZIStan je jiná věc a svědčí víc o Pražanech, než o programech stran). A už vůbec nezáleží na tom, že oproti programu, který strana kdysi prosazovala, jsme se posunuli do oblasti, která měla blíž k Pirátům, než ke konzervativní, pravicové straně. Že z něj zbylo přesně tolik, že je Kuba v Budějovicích smázl jak prach z police a odsunul ji k boji o poslední příčku. Kupka s ODS bude slavit, že tam i tak proklouzli do zastupitelstva, protože Babiš „utrpěl porážku“.

Podobně dopadla ODS i ve Zlíně. Ze strany, která tady vždy patřila mezi ty dominantní a měla několik primátorů, se stala strana, která letos nedosáhla ani na deset procent. A to není nejhorší výsledek ze všech ostatních statutárních měst. Ano, ztratilo i ANO. Ovšem to zřejmě post primátora obhájí a s největší pravděpodobností přibere do vedení města i ty čtyři zastupitele z ODS, kterým se také podařilo do zastupitelstva projít s odřenýma ušima. A teď jedna poněkud zvláštní a možná i málo uvěřitelná zpráva. Zvlášť pro mnohé z mých zdejších věrných sledovatelů. Vůbec mi to nevadí i když se ve vedení objeví s největší pravděpodobností i zástupci Lidovců. Kteří mimochodem mají o jednoho zastupitele víc...

Takže dovolte, abych pogratuloval panu Kupkovi k jeho vítězství a panu Babišovi k jeho prohře. Protože i ti nejzarytější podporovatelé toho „úspěšného“ hrdiny ODS dnešních dnů snad vidí, kam ta jejich cesta pod jeho vedením povede. A Babiš si snad uvědomí, že opuštění programu, s kterým šel do voleb, mu v příštích volbách úspěch nepřinese.

Mezi námi. Dle mého skromného názoru o současném stavu světa je skutečnost, kdo u nás zrovna sedí v premiérském křesle významná podobně, jako tomu bylo před cca čtyřiceti, padesáti lety.

Autor: Jiří Jurčák | neděle 11.10.2026 15:10 | karma článku: 13,73 | přečteno: 203x
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