Chystá se Petr Pavel kandidovat na prezidenta SSE a dopouští se tak zrady České republiky?
Je to muž obětavý a statečný, který po vzoru hrdinného kapitána Minaříka bojoval vždy proti tomu správnému nepříteli, ať už stál na jakékoli straně. Na rozdíl od nejznámějšího agenta, který sice pronikl do hnízda zmijí v tzv. svobodném vysílači a chystal se vyhodit to semeniště nenávisti v imperialistickém žoldu do povětří, včas procitl z omámení komunistickou propagandou a vstoupil do služeb opravdových vyznavačů pravdy a lásky a nových Evropských hodnot. Nenechal se, tak jako bývalý agent a komunista Minařík, zlákat mamonem a využít svých bývalých styků k osobnímu obohacování nekalými pseudopodnikatelskými rejdy, ale čestně, poctivě a nezištně znovu začal sloužit těm správným idejím a bojovat konečně za tu nejsprávnější věc. Protože co pan Petr Pavel činí, vždy dobře činí.
O tom, že to s naší těžce zkoušenou republikou vždy myslí jen a jen dobře svědčí i jeho poslední oběti nejvyšší. Vždyť kolik z nás by se vzdalo, po tak těžké a odpovědné kariéře, svého volného času, odpočinku a možností užít si zasloužené generálské renty se svými koníčky! Kolik lidí by místo toho chtělo strávit podzim života další odpovědnou, těžkou a bídně honorovanou službou v prezidentském úřadě! Já si opravdu nedovedu představit, že bych se měl teď, těsně před odjezdem na dovolenou, zaobírat nějakým Macinkou, svolávat v časovém presu tiskovou konferenci a vysvětlit celému národu, že jsem byl sprostě vydírán prostřednictvím SMS přes svého nejvěrnějšího přítele po boku! Ještěže alespoň ti správní novináři měli tolik soudnosti, že jej neotravovali nemístnými otázkami a snažili se toto těžké trauma zmírnit skvělými fotografiemi s přenádhernými panoramaty a motocykly. Naštěstí BIS, policie, sv. Minář, Halík, angažovaná kulturní scéna, uvědomělá inteligence a všichni lidé stojící na té správné straně vzali celou tu hanebnou věc za své a ochránili nejen našeho velikána, ale i svobodu a demokracii!
Pan prezident tak mohl i nadále tvrdě pracovat pro naši republiku. Protože co může být pro naši republiku důležitější, než její zařazení do Spojených států evropských?! K čemu je nám právo veta? Vždyť všichni moudří a vzdělaní lidé vědí, že naši Evropští a západní přátelé to s námi mysleli a myslí vždy jen a jen dobře! Je třeba zbavit se nostalgie a vlastní měny, je třeba přehodnotit historii a vzít záštitu nad sjezdem našich sudetoněmeckých přátel, kteří tak trpěli ústrky českých rádoby vlastenců od založení republiky, až po jejich bezdůvodného vyhnání. Je třeba zamyslet se nad zabavenými majetky šlechty podle pofiderních Benešových dekretů, zejména pak těch Lichenštajnů! A hlavně je třeba podpořit zbrojení a zbrojařské firmy! Protože Trump stojí před Hormuzským průlivem a Putin před branami! Žádná oběť našich občanů nemůže být zbytečná a dostatečně velká, pokud jde o obranu našich hodnot! Vzchopme se a ukažme konečně Russku „Havlovy zoubky“! Jak říká náš pan prezident, Russko rozumí jen síle a je třeba mu odpovědět tvrdě a nekompromisně! Ne, nejde o žádné „zatahování do války“! Zavřeme tedy konečně huby dezolé scéně! Té méně inteligentní páté koloně našich nepřátel a podpořme ještě více všechny tyto bohulibé návrhy našeho pana prezidenta! Vždyť není vyloučeno, že bychom z něj mohli mít nejen prezidenta českého, ale i Evropského! Víte snad někdo ve svobodné Evropě o nějakém dalším politikovi s podobným sošným zjevem, který by takto brilantně ovládal motorky všech kategorií, řídil závodní monopost, lítal tryskáčem, visel v katedrále na laně a který by byl milován nejen svým lidem, ale kterého se seběhla při vycházkách uvítat i zvířátka? Já tedy ne.
Doufám, že teď už je opravdu, ale opravdu všem jasné, že pan prezident nemůže být a není žádný zrádce! Je to muž pevných zásad, který nikdy nezradil a nezradí nic a nikoho. Protože vždy a v každé době věděl naprosto přesně, kde se nacházajeí a kteréže to jsou ty správné hodnoty. A vždy stál, stojí a bude stát, na té správné straně! Zachovej nám tedy Hospodine našeho velikána a jeho rodinu až na věky věků ámen. A pokud možno i o něco déle!
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