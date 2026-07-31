Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Bože, jak jsme to šílené dětství za komančů vůbec mohli přežít!

Bylo to fakt peklo! Do školy jsme museli chodit pěšky, sami a bez doprovodu rodičů! Neměli jsme Colu, pizzu, ba ani hambáče! A co bylo vůbec nejstrašnější - neměli jsme ani mobily!!! ani ten pitomý fejsbůček!

Prostě hnus! Třeba my jsme neměli ani televizi a museli jsme si vystačit s nedělní pohádkou z rádia. Do školy jsme to měli i více než kilometr a tam jsme trpěli nejen psychickým týráním. Nejenže jsme museli sedět tiše a nesměli vyrušovat, ale vyžadovaly se od nás i nějaké ty vědomosti a většinou jsme za ně byli i nespravedlivě známkováni! Žádné potulování po třídě, svoboda vyjadřování vůči učitelům, dokonce ani žádný asistent. To bylo hned - Žákovskou knížku na stůl a poznámka! Nemluvě o případech, kdy jsme místo poznámky vyfasovali facana a učitelé nás mlátili hlava nehlava. Všichni museli vstoupit do Pionýra a kdo neměl vyžehlený šátek, musel stokrát opsat vybrané citáty z Lenina.

Ovšem největší hrůzy jsme prožívali ve svém volném čase! Rodiče, poznamenaní socialismem a zaneprázdněni postáváním ve frontách na chléb náš vezdejší, nás vesměs nechávali napospas ulici a nekalým živlům z řad našich starších kamarádů. Co bychom tehdy dali za bezpečná, dětská hřiště, ohrazené vysokým plotem, spoustou bezpečných hracích prvků a pěnovou podlahou pod nimi! Místo toho jsme po škole hodili aktovku do kouta a s ostatními kamarády mastili skoro každý den fotbal, bendyš, nebo hokej. Dělali jsme si praky a stříleli po všem možném, někdy i po sobě. Lezli jsme bez řádného zabezpečení po stromech i po nosnících mostu nad řekou a koupali se v řece se závadnou vodou. Nedbali jsme rad našich rodičů a pili uřícení studenou vodu přímo ze studně a pranic jsme se nestarali o její kvalitu. Zásadně jsme si nemyli ruce vůbec před ničím, natož před jídlem a pili jsme nehygienicky s kamarády „sodovku“ z jedné flašky. Chodili jsme do řeky chytat parmy a jalce do sítí a pstruhy do potoka do ruk. Sem tam jsme se servali, ale nikdo nežaloval, protože „férovka“ deset na jednoho fakt neexistovala. Dokonce jsme si většinou hráli i na takové hlouposti, jako je klukovská čest a držet slovo.

Na kole jsme neježe jezdili bez přilby, ale velmi často jsme je využívali pro přepravu více osob. Ať už „na štangli“, na blatníku, na nosiči, nebo i na řídítkách. Kdo neměl kolo dětské, sebral jakékoli pojízdné a prostě jezdil „pod štanglů“. Všichni jsme trpěli pocity méněcennosti z odrbaných tepláků a nevkusných triček vyrobených v socialistických textilkách nevalné úrovně, takže v nich mohly chodit maximálně dvě, tři dětské generace.

Ovšem nejhorší bylo zneužívání rodiči samotnými. Využívali nás totiž velmi často k otrocké práci, ať už při mytí nádobí, pomoci na zahradách či záhumencích, ale mnohé z nás sprostě využívali i k hlídaní mladších potomků. Co mohlo z většiny z nás vyrůst, než naprosto nesamostatní, neschopní a líní jedinci, plní zášti a závisti, kteří se tak tak drží při životě, jsouce neustále zmítáni depresemi a dalšími různými běsy.

Byly to vskutku hořké časy našeho mládí, kdy měli dětští psychologové zahlcené čekárny a na úrazovkách byla neustále fronta děcek s přelámanými hnáty a rozbitými lebkami. Fuj! Úplně mi z toho přechází mráz po zádech, jenom si na to vzpomenu. Občas se budím hrůzou ze spaní, neboť se mi zdají strašlivé sny, že máme jet zítra na výchovný koncert do Zlína, do kina na válečný sovětský film nebo na školní výlet. Ta představa, že budeme zase muset být všichni, celá třída i s učitelským dozorem, někde v Babiččině údolí, v Praze, či Vysokých Tatrách i celé tři dny pohromadě mne ve snu přivádí k šílenství. Nechápu, jak jsme mohli vydržet bez újmy na psychickém zdraví ty strašlivě nudné a únavné cesty přes půl republiky, vlakem či autobusem, úplně BEZ MOBILU!!! a neskončit potom v blázinci!

Nu, byly tam i světlé chvilky. Když jsme spali na seně, nebo ve stanu na zahradě a večer chodili sousedům na třešně nebo na rybíz, zkoušeli kouřit, nebo slivovicu z tatových zásob. Když jsme jen tak bloumali po nocích po dědině a vychutnávali si tu domělou „svobodu“ a „zakázané ovoce“ zdaleka jsme netušili, že to byla svoboda jen v našich naivních představách. Protože za každým rohem číhal estébák, šedý mor, nebo aspoň domovník, který nás permanentně udával, protože jsme četli Hochy od Bobří řeky, zpívali Kryla a naši rodiče pak, hlavně od poloviny šedesátých let, kvůli tomu trpěli v komunistických koncentračních táborech.

Tož, bylo to těžké dětství. Ale su rád, že jsem ho prožil. I jako dítě „kulaka“ a nepřítele státu.

Autor: Jiří Jurčák | pátek 31.7.2026 16:48 | karma článku: 15,05 | přečteno: 138x

Další články autora

Jiří Jurčák

Kterak král Pávek I. opět slavně zvítězil!

„Haló, tady Pávek,“ ozvalo se z mobilu do ucha dobře oblečeného elegána, když konečně přijal hovor na šifrovaném mobilu, který ho svou vibrací, v těsných kalhotách, málem přivedl k vyvrcholení.

12.7.2026 v 8:52 | Karma: 33,64 | Přečteno: 980x | Diskuse | Poezie a próza

Jiří Jurčák

Chystá se Petr Pavel kandidovat na prezidenta SSE a dopouští se tak zrady České republiky?

Petr Pavel, někdejší student prominentní socialistické vojenské akademie pod krycím jménem Pávek, bude opět kandidovat na prezidenta České republiky. Nevidí u nás totiž nikoho vhodnějšího a tak tu hozenou rukavici znovu zvedne!

2.6.2026 v 22:03 | Karma: 32,78 | Přečteno: 712x | Diskuse | Společnost

Jiří Jurčák

Babišovy ústrky vůči panu prezidentovi gradují a neznají hranic!

Stala se nevídaná věc. Premiér české republiky si dovolil patnáctiminutové!!! zpoždění při nástupu na prezidentův červený kobereček a poté ani nepoklekl, ani se řádně neomluvil!

11.5.2026 v 10:14 | Karma: 36,66 | Přečteno: 1135x | Diskuse | Společnost

Jiří Jurčák

Jak si naši západoevropští přátelé, svoji zradu a okupaci, odpracovali

Nastal čas přehodnocení nesprávně předkládané historie. Minulý víkend proběhlo výročí okupace ČSR nacistickými hordami. Po předchozích událostech v Mnichově. Mrtvých a umučených statisíce, škod materiálních nepočítaně. Ale... !!!

20.3.2026 v 8:43 | Karma: 34,66 | Přečteno: 923x | Diskuse | Společnost

Jiří Jurčák

Paní prezidentová osedlala přívětivého naháče a pan prezident přihovořil nejen k ženám

Letošní MDŽ se vydařil. Toto na mne vyjuklo z titulní stránky MFvčíl. I s varováním zubařů, abych si nejezdil udělat nové zuby do Turecka. Ovšem ne vše bylo zalito sluncem. Nakonec, Moravec - konec!

9.3.2026 v 8:10 | Karma: 35,73 | Přečteno: 886x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?
24. července 2026  18:33

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...

Nabídky, vzkazy, varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil

Je ti to jasný?!
30. července 2026  8:37

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....

Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus

Vizualizace metra D, stanice Nádraží Krč
24. července 2026  18:34

Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...

Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci

Matt Damon jako filmový Odysseus
24. července 2026  15:36,  aktualizováno  25. 7. 10:09

Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých...

Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuseláku

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...
31. července 2026  11:36

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez...

Hygienici na jihu Moravy zkontrolovali 68 letních táborů, dali dvě pokuty

ilustrační snímek
31. července 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Jihomoravští hygienici v červenci zkontrolovali 68 dětských letních táborů. Zjistili dvě pochybení,...

OBRAZEM: Koulovačka v létě. Náchod si užíval chladivé zábavy, vydržela půl hodiny

Letní koulovačka na koupališti v Náchodě (31. července 2026)
31. července 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Koulovačka se sněhem na Jiráskově koupališti v Náchodě rozdováděla v pátečním poledním horku...

Imunitní buňky jsou důležité pro správný vývoj a obnovu zubů, zjistili vědci

ilustrační snímek
31. července 2026  15:46,  aktualizováno  15:46

Imunitní buňky jsou důležité i pro správný vývoj a obnovu zubů, zjistili vědci z Lékařské fakulty...

Otevírají se všechny dveře. Libovolně se nastupuje na dalších 50 linkách autobusů

Cestující mohou nově do příměstských autobusů nastupovat všemi dveřmi. (1....
31. července 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy rozšiřuje nástup všemi dveřmi na dalších linkách...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jiří Jurčák

  • Počet článků 164
  • Celková karma 28,70
  • Průměrná čtenost 1787x
Píšu co si myslím a myslím si co chcu.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.