Babišovy ústrky vůči panu prezidentovi gradují a neznají hranic!
Nelze se tak divit našemu panu prezidentovi, že ho to velmi rozladilo a svému poddanému to hned při uvítání sice slušně, ale důrazně, připomněl. Nutno podotknout, že i přes Babišovo neomluvitelné faux pas, mu velkoryse nabídl ruku, po vojácku ji pevně stiskl a potřepal. V lepší společnosti už je takovým dobrým zvykem a vyjádřením radosti z návštěvy, pozvaného hosta hned v úvodu vypeskovat a navodit tak příjemnou a pohodovou atmosféru k dalšímu jednání. Další jednání to naštěstí nijak neovlivnilo. Pan premiér panu prezidentovi sdělil, že jako člen oficiální delegace do Ankary nepojede, protože to není motorkářská off-road show a pan prezident mu na to odpověděl, že bude žalovat tatínkovi. Tedy nezávislému Ústavnímu soudu, jehož některé členy nedávno jmenoval a o jehož nezávislosti není pochyb. Protože naše justice je nanejvýš objektivní, jelikož soudce obviněného odsoudí, byť o jeho nevině nepochybuje.
Rozmrzelost pana generála ve výslužbě je však všem dobrým Evropanům i těm lepším z nás naprosto pochopitelná. Vždyť ho zdržovala od přípravy na jeden z nejdůležitějších úkolů a aktů, které mu ústava a zvyklosti této země ukládají. Položit věnce k hrobu neznámého vojína na Vítkově! Je samozřejmě velmi diskutabilní, zda by měl být jeden z nejvýznamnějších státních svátků, tedy osvobození naší vlasti americkou armádou, vykonáván na místě tak bytostně spjatém se zločineckými tlupami bezvýznamného trocnovského loupeživého vladyky, který uvedl naši zemi pouze do období chaosu a narušil na dlouhou dobu naše historicky přátelské vztahy s velkým, západním, německým přítelem! Na místě, které tak hrubým způsobem zneužil bývalý zločinecký, komunistický režim k propagaci svých zločinných rejdů! Vždyť kdo může zaručit, že Neznámý vojín není ruského původu, nebo dokonce on sám nevraždil a neznásilňoval naše ženy a muže v tom tragickém, čtyřicátém pátém roce minulého století, při první okupaci naší drahé vlasti sovětskými hordami! A já se ptám!!! Kdy konečně přeneseme oslavy k pomníku armády generála Vlasova, který měl rozhodující podíl na osvobození naší stověžaté matičky Prahy! Poděkujme tedy alespoň jednomu z nejviditelnějších a nejslušnějších politiků naší nejdemokratičtější strany, panu Novotnému, za vytvoření důstojného památníku skutečným hrdinům východních armád. I jeho zásluhou dochází k boření mýtů o kontroverzní události konce války, o kterých se zmínil pan prezident ve svém projevu. Naštěstí se i v tomto směru hnuly ledy. Tzv. „Pražské povstání“, které bylo taktéž v době nejhlubšího temna naší vlasti tragicky zneužito a heroizováno, dnešní správní historici a politologové vysvětlili prostému lidu tím nejsprávnějším a nejsrozumitelnějším způsobem a objektivní, angažovaná média včetně kulturní fronty, je buďto téměř vymlčela a „barikáda zůstala opravdu němá“. Není třeba být neustále zahleděni do dávné historie, kdy zprávy Českého rozhlasu bránili mnozí Pražané i za cenu svého života. Je třeba naopak neustále zdůrazňovat nebezpečí dnešní! Katastrofální útok na svobodu SPRÁVNÝCH médií veřejné služby správným stranám, která má sloužit především k výchově nového, evropského občana a především nových evropských hodnot! Je třeba nových, současných a mnohem údernějších demonstrací nejen u budov Českého rozhlasu, ale i České televize! Je třeba tvrdě vyžadovat povinné placení nejen od jejich abonentů a konzumentů, ale prostě všech. Protože tato média pracují vždy pro naše všeobecné blaho a to správné všeobecné blaho nám musí být zachováno navždy! V bratrské spolupráci s Evropským, Americkým, ale i Ukrajinským svazem, na věčné časy a nikdy jinak!
K tomu nám dopomáhej sv. Mikuláš, Halík, PePa I. s chotí, Foltýn s Demetercosi, Hrušínský a všichni ostatní svatí!
Jiří Jurčák
