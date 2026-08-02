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Recenze - Jak se Vám líbí - Shakespearovské slavnosti

Víte, já mám Shakespeara opravdu velmi rád a je tedy možné, že jsem mírně neobjektivní, anebo je to naopak právě důvod k objektivitě? Kdož ví...

Odpusťte mi prosím pane, budu si s Vámi chvilku povídat

Výhradně však proto, že Vás obdivuji a mám Vás tolik rád

Budu mluvit snažně, hlasem tiše, avšak v slovech nahlas

Budu však i nýt, neb již v šestnácti uzřel jsem Vás v duchu kolem jít

A teď již rázem k věci, pane

doufám, že nic špatného Vám tím textem nenastane

Já byl jsem včera zklamán výkonem těch herců

Byť tvářilo se všechno a bylo všechno nablýskané

Ach, jak mile rád bych já Vám pověděl

Že uchopili Vás při nejmenším včera tak, že jsem oněměl

Tak, jak si zasloužíte pane

Já toužil jsem však po tom marně

Oni zapomněli mistře

Že humor a vtip a moudrost

Nabrousiti umíte tak ostře

Ach, oni zapomněli mistře

Že herec Vaše hry přec musí jako vrchol brát

Nemůže jen text svůj a Váš jen tak přeříkat

A přec čestné výjimky se našly

Byly čestné – dvě až tři

Radost byla na ně včera pohledět

Snad bylo i mou ctí jej v roli Žaka uvidět

Pan Jeřábek svým umem předčil ostatní

Byť povětšinou známý jen z reklamy na Air bank a věci tedy povšední

Uchopil Váš text přesně jak se má

Vypověděl jím, co text Váš všechno říká, ba i to co nahlas neříká

A pak Markéta Děrgelová

Čestná výjimka mezi všemi

Když ji od včerejška spatřím na divadle

Duše moje jistě okřeje mi

Byla sličná, lepá, bystrá

Ztvárnila moc umě text od samotného mistra

Avšak teď to horší, pane

Písně, texty již ni rýmované

Byly jen stínem toho, co nám přinášíte v ranku Vaší moudrosti

A byť nezdá se to, pravím tak s vyloženou skromností

Kéž by nadutost byla v tomto mojí předností

A já se mýlil

Nebyly to tedy Shakespearovské slavnosti

Spíš víc komerční to milosti

A podle slov mé milé

prodávané víno bylo kyslé, drahé, jako z druhosti

Ach, a hlavní hrdina by si Vás víc načíst měl

Snad by tím pak uvnitř podstatu Vašho sdělení mistře snadněji to uviděl

Jeho slova by nebyla jen doutnáním toho, co již je na uhel

Ale líbil se mi ještě Nosek

Kdo by to byl řekl

Že jeho hry to úsek

Potěší mě

škoda, že měl včera času spíše kousek

Celkem však mistře já

Odcházel jsem včera bez tolik milého mi Tvého kulturního jha

Z literatury, moudrosti a pojmenování

Které umíte stvořit snad jen Vy

A to mrzelo mě, neb včera bylo vyměněno za pozlátko

Bez legrace, bez přesahu

ba i bez srandy

Celková známka 4/10

Autor: Patrik Joura | neděle 2.8.2026 9:46 | karma článku: 0 | přečteno: 20x

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Patrik Joura

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Rád píšu, když mě něco zajímavého napadne. Řídím poradenskou firmu ve funkci ředitele a mám svoji práci velmi rád. Velmi rád také čtu americké spisovatele první poloviny dvacátého století a poslouchám první album The Strokes nebo Blink 182

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