Recenze - Jak se Vám líbí - Shakespearovské slavnosti
Odpusťte mi prosím pane, budu si s Vámi chvilku povídat
Výhradně však proto, že Vás obdivuji a mám Vás tolik rád
Budu mluvit snažně, hlasem tiše, avšak v slovech nahlas
Budu však i nýt, neb již v šestnácti uzřel jsem Vás v duchu kolem jít
A teď již rázem k věci, pane
doufám, že nic špatného Vám tím textem nenastane
Já byl jsem včera zklamán výkonem těch herců
Byť tvářilo se všechno a bylo všechno nablýskané
Ach, jak mile rád bych já Vám pověděl
Že uchopili Vás při nejmenším včera tak, že jsem oněměl
Tak, jak si zasloužíte pane
Já toužil jsem však po tom marně
Oni zapomněli mistře
Že humor a vtip a moudrost
Nabrousiti umíte tak ostře
Ach, oni zapomněli mistře
Že herec Vaše hry přec musí jako vrchol brát
Nemůže jen text svůj a Váš jen tak přeříkat
A přec čestné výjimky se našly
Byly čestné – dvě až tři
Radost byla na ně včera pohledět
Snad bylo i mou ctí jej v roli Žaka uvidět
Pan Jeřábek svým umem předčil ostatní
Byť povětšinou známý jen z reklamy na Air bank a věci tedy povšední
Uchopil Váš text přesně jak se má
Vypověděl jím, co text Váš všechno říká, ba i to co nahlas neříká
A pak Markéta Děrgelová
Čestná výjimka mezi všemi
Když ji od včerejška spatřím na divadle
Duše moje jistě okřeje mi
Byla sličná, lepá, bystrá
Ztvárnila moc umě text od samotného mistra
Avšak teď to horší, pane
Písně, texty již ni rýmované
Byly jen stínem toho, co nám přinášíte v ranku Vaší moudrosti
A byť nezdá se to, pravím tak s vyloženou skromností
Kéž by nadutost byla v tomto mojí předností
A já se mýlil
Nebyly to tedy Shakespearovské slavnosti
Spíš víc komerční to milosti
A podle slov mé milé
prodávané víno bylo kyslé, drahé, jako z druhosti
Ach, a hlavní hrdina by si Vás víc načíst měl
Snad by tím pak uvnitř podstatu Vašho sdělení mistře snadněji to uviděl
Jeho slova by nebyla jen doutnáním toho, co již je na uhel
Ale líbil se mi ještě Nosek
Kdo by to byl řekl
Že jeho hry to úsek
Potěší mě
škoda, že měl včera času spíše kousek
Celkem však mistře já
Odcházel jsem včera bez tolik milého mi Tvého kulturního jha
Z literatury, moudrosti a pojmenování
Které umíte stvořit snad jen Vy
A to mrzelo mě, neb včera bylo vyměněno za pozlátko
Bez legrace, bez přesahu
ba i bez srandy
Celková známka 4/10
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