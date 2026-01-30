Pocta Georgu Simmelovi
Já vím, já vím, k čemu psát o sociologovi, který zemřel na infarkt na konci první světové války. Nikoho to přece nemusí již dávno zajímat. Nicméně přesto tak chci s velkou radostí učinit, neboť se domnívám, že právě George Simmela bychom měli číst i dnes (a možná právě dnes).
Víte, on pan profesor Simmel nebyl jen sociolog a přítel mnohem slavnějšího Maxe Webra, on to byl i představitel vitalistické filosofie, psycholog, ale i religionista. Prostě jak velmi rád říkám, sociolog par excelence, neboť vynikající sociolog musí ve skutečnosti vždy být i nemalým odborníkem v jiných oborech, neboť sociologie je způsob myšlení a je třeba něco o světě něco vědět, než o něm začneme přemýšlet.
A právě Simmel takový sociolog byl, dokonce se zabýval i estetikou, z čehož nakonec vzešla jeho práce o módě. O módě? Může existovat sociologie módy? No a ano, jistěže a ve skutečnosti velmi zajímavá. Tak například Simmel říká, že móda má v sobě dva ambivalentní rysy. Jednak je to prostředek k odlišení se od druhých, avšak na druhé straně je to pak zároveň způsob zapadnutí do jistého kulturního rámce. Zajímavé, že? A co pak třeba jeho úvaha, že módu ve skutečnosti vytváří primárně vždy vyšší třída, aby se odlišovala uvnitř kulturního okruhu a že ji lidé postupně vždy napodobují, a tak je třeba přijít vlastně s novou a novou kolekcí. Vlastně tedy říká, že i když jsme to my sami, kdo na rychlost střídání módy často lká, jsme to vždy jen my sami jako společnost, kdo tento cyklus neustále dokola roztáčí. A co třeba taková Balenciaga, položme si tuto otázku. Značka, jež za doby Simmela ještě zdaleka neexistovala, která staví na běžně nedostupných cenách a zároveň na vyložené ošklivosti svých kousků. Kdyby George Simmel žil, jsem si jistý, že by právě tuto značku předpověděl a snad mi dovolíte říct, že bychom jistě mohli jít na jeho přednášku, na které by právě tuto značku uvedl jako příklad krásného paradoxu kruhu módy, kdy se pod tíhou mnohosti návrhářů, musí móda jít až na úplný začátek a tak stále dokola. Ostatně přednášky pana Simmela byly ve své době hojně navštěvované a platily za společenskou událost.
A co třeba taková jeho studie o konfliktu moderní společnosti? Je to skoro neuvěřitelné, neboť se píše rok 1918, je konec první světové války a v poraženém Německu vznikne dílo, které kdyby vzniklo dnes, věřím, že by sklidilo velkou publicitu – Der Konflikt der modernen kultur. O co šlo…George Simmel se ve svojí poslední knize zamýšlí nad modernitou a nad tím jaké výzvy vlastně modernita přináší. Tak třeba říká, že modernita na člověka ve skutečnosti klade obrovské nároky v přesycenosti informacemi. Ano, v roce 1918 byl již schopen takto myslet. Zároveň pak předpokládá, že právě ona přesycenost nepřeberným množstvím podmětů z vnějšku může velmi často vést k blazeovanosti, k jisté formě apatie. Apatie ke všemu, ale často vlastně nás samých k sobě a že se lidé mohou začít chovat více řekněme jako kdyby bez svobodné vůle (apaticky). Současně také Simmel říká, že právě ona přesycenost povede k jisté formě odcizení a snad i přílišnému individualismu (ve slově přílišný, já osobně pak chápu vlastně jistou hranu sobectví).
Čím více je pak společnost kompelxní a složitá, tím klade také větší důraz na specializace všeho druhu. Člověk prostě musí mnohem více rozumět oboru, ve kterém pracuje. A v tom je sice efektivita, ale kde něco dostáváme, můžeme i ztratit, neboť je zde podle Simmela rovněž i riziko, protože právě ona specializace zase může způsobovat zužování obzoru a snad i zužování osobnosti. V roce 1918 to Simmel nazývá explozí objektivní kultury, na kterou jedinec již nemá vliv, a kterou prostě již jako celek nemůže zcela obsáhnout. Kromě uvedené blazeovanosti a apatie se Simmel bojí i jakési ztráty víry v celistvost. Ztráty víry třeba ve stát. A kdybych toto zrovna teď učil například první ročník, zvolal bych: „To je ale dobrej biják…:).“
Jenže bych rovněž dodal: „Ale nebojte, to, že něco umíme předpokládat, anebo pojmenovat, ještě zdaleka neznamená, že bychom se toho nutně museli obávat. Jen právě díky zamyšlení a znalosti je výhoda na naší straně. Takže třeba trochu ubrat na všech možných vjemech, trochu zvolnit s konzumací modernity, nebát se ničeho nemoderního a konzumovat i „nemodernitu“. A třeba při oblékání vědět, že je to spíše taková hra sama se sebou, než cokoliv jiného a u specializace? Ano, ta je potřebná, obzláště v práci, nicméně nezaškodí pěstovat rozhled do dalších oborů lidského bádání nebo činnností. A s trochou práce je to v suchu:).
Víte, Zygmunt Bauman a Tim May napsali krásnou knihu myslet sociologicky a pokud bych ji měl shrnout jednou větou, zněla by, že myslet sociologicky znamená přemýšlet o všem co děláme, o našich důvodech a hledat, jestli jsou opravdu naše, nebo jsou dány společností, anebo dobou a pak s tím vlastně tak, jak nejlépe umíme pracovat.
Nepostihnul jsem ani zdaleka celého George Simmela, a přesto si dovolím na závěr pateticky zvolat: „Děkuji Vám, staří sociologové.“
Patrik Joura
Recenze - Bílé Vrány, Divadlo na Orlí, Brno
Ach, jak neobyčejně obtížné a složité jest napsat tuto recenzi. Vždyť tomu ještě není tak dávno (jen asi 20 let :) ), kdy jsem psal se svojí nejlepší kamarádkou při blikající svíčce a lahvi, při nejlepším průměrného vína, básně.
Patrik Joura
Recenze - Orfeův sestup, studio Marta, Brno
Jak začít? Zvoláním, kéž by se Orfeus nikdy za Eurydikou neohlédl...Jenže, on se ohlédl a od té doby vzniklo a vzniká nespočet variací a ztvárnění tohoto tragického Orfeova omylu.
Patrik Joura
Recenze - Sluha dvou pánů - 12.10.2025 - Mahenovo divadlo
V rámci mojí firmy jsem jako ředitel zavedl nedávno krásnou věc a to sice, že kdo chce, může se přidat k naší „subkomunitě“ a chodit společně s touto menšinou do divadla.
Patrik Joura
Recenze na představení REAL-iTy
Jak doslova po hlavě „hupsnout“ do světa postmoderního tance, či performance? Lenka Půžová a představení REAL-iTY je správná volba.
Patrik Joura
Císař Augustus se zmýlil o 1700 let
Je krásný, teplý, jarní večer a císař Augustus se baví se svým pravnukem, Claudiem. Píše se rok asi 10 n.l. a Claudius (rovněž budoucí císař) je ve středním věku, zatímco pro Augusta jsou to již poslední roky.
