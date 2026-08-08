Osobní rozloučení z Milanem Knížákem
Aby nám sny nezešedly
Aby srdce nehnilo
aby mozky byly čistý
aby sliby byly jistý
když ublížím, prosím pískni
Natřeme svět na bílo
Natřeme svět na bílo
Aby nám sny nezešedly
Aby srdce nehnilo
Aby slova byly rovný
Aby děti byly hodný
Aby svět byl světem skromných
pokorných a neoblomných
Natřeme svět na bílo
Natřeme svět na bílo
Aby nám sny nezešedly
Aby srdce nehnilo
Aby lásky byly věrný
My světlí a noci černý
Prach vždy jen prachem, nikdy střelným
Natřeme svět na bílo
Natřeme svět na bílo
Aby nám sny nezešedly
Aby srdce nehnilo
Aby jemnost byla módou
Opíjet se čistou vodu
se sklenicí s čistou sodou
polijem se živou vodou
Nalezneme pravdu snadnou
Natřeme svět na bílo
Natřeme svět na bílo
Aby nám sny nezešedly
Aby srdce nehnilo
Aby svět byl světem lidí
co nikoho neošidí
kdo co zasel, tak vždycky sklidil
natřeme svět na bílo
natřeme svět na bílo
Aby nám sny nezešedly
Aby srdce nehnilo
Aby zloby odplouvaly
Kameny si povídaly
Když nás někdy někdo zradil
Bez bolesti dluh se ztratil
Natřeme svět na bílo
Natřeme svět na bílo
Natřeme svět na bílo
Patrik Joura
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