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Osobní rozloučení z Milanem Knížákem

Pan Knížák rád „modernizoval“ a doplňoval umění, například postavu večerníčka. Já takové ambice nemám, a přesto bych rád připomněl jeho vynikající báseň a s nostalgickým doplněním se tak rozloučil.

Aby nám sny nezešedly

Aby srdce nehnilo

aby mozky byly čistý

aby sliby byly jistý

když ublížím, prosím pískni

Natřeme svět na bílo

Natřeme svět na bílo

Aby nám sny nezešedly

Aby srdce nehnilo

Aby slova byly rovný

Aby děti byly hodný

Aby svět byl světem skromných

pokorných a neoblomných

Natřeme svět na bílo

Natřeme svět na bílo

Aby nám sny nezešedly

Aby srdce nehnilo

Aby lásky byly věrný

My světlí a noci černý

Prach vždy jen prachem, nikdy střelným

Natřeme svět na bílo

Natřeme svět na bílo

Aby nám sny nezešedly

Aby srdce nehnilo

Aby jemnost byla módou

Opíjet se čistou vodu

se sklenicí s čistou sodou

polijem se živou vodou

Nalezneme pravdu snadnou

Natřeme svět na bílo

Natřeme svět na bílo

Aby nám sny nezešedly

Aby srdce nehnilo

Aby svět byl světem lidí

co nikoho neošidí

kdo co zasel, tak vždycky sklidil

natřeme svět na bílo

natřeme svět na bílo

Aby nám sny nezešedly

Aby srdce nehnilo

Aby zloby odplouvaly

Kameny si povídaly

Když nás někdy někdo zradil

Bez bolesti dluh se ztratil

Natřeme svět na bílo

Natřeme svět na bílo

Natřeme svět na bílo

Autor: Patrik Joura | sobota 8.8.2026 10:40 | karma článku: 9,14 | přečteno: 142x

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Patrik Joura

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Rád píšu, když mě něco zajímavého napadne. Řídím poradenskou firmu ve funkci ředitele a mám svoji práci velmi rád. Velmi rád také čtu americké spisovatele první poloviny dvacátého století a poslouchám první album The Strokes nebo Blink 182

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