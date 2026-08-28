Symbol odporu na Klínovci: Tragická kapitola srpna 1968
Jeho pracovníci neústupně a s neochvějností pokračovali ve vysílání i po vpádu vojsk 21. srpna, čímž dávali hlas svobodnému slovu v době, kdy se nad zemí zavládla tma. Tento odboj však měl svou cenu. Sovětské jednotky následně střelbou poškodily trafostanici a 24. srpna definitivně ukončily provoz stanice rozstřílením samotného vysílacího zařízení.
Tato událost byla později předmětem snahy o historickou manipulaci. Oficiální verze, kterou se pokoušely prosadit tehdejší úřady, tvrdila, že za škody nezodpovídají sovětští vojáci, nýbrž údajní ozbrojení lesní dělníci prchající před okupanty na Západ. Tato dezinformace však byla snadno vyvratitelná – rozstřílená trafostanice i poškozené vysílací zařízení byly v srpnu 1968 jasně a neochvějně zdokumentovány na dobových fotografiích.
S touto tragickou historií jsem se osobně setkal během svého působení na ostrovské radnici. Navštívil mě tehdy pamětník srpnových událostí z našeho Ostrova, který mi přinesl vzácné svědectví doby. Předal mi dobové tiskoviny, výstřižky z novin a letáky z období okupace, jež jsou dnes uloženy ke studiu v městské kronice.
Jako osobní dar mi tehdy zůstala i tato hmatatelná stopa historie – střepina granátu, kterým byla rozstřílena trafostanice na blízkém Klínovci. K textu přikládám fotografii tohoto předmětu, který symbolizuje tuto smutnou událost a připomíná nám cenu odvahy v kritických okamžicích dějin.
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