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Symbol odporu na Klínovci: Tragická kapitola srpna 1968

V srpnu 1968 se vysílač na Klínovci stal jedním z nejdůležitějších symbolů odporu proti sovětské okupaci.

Jeho pracovníci neústupně a s neochvějností pokračovali ve vysílání i po vpádu vojsk 21. srpna, čímž dávali hlas svobodnému slovu v době, kdy se nad zemí zavládla tma. Tento odboj však měl svou cenu. Sovětské jednotky následně střelbou poškodily trafostanici a 24. srpna definitivně ukončily provoz stanice rozstřílením samotného vysílacího zařízení.

Tato událost byla později předmětem snahy o historickou manipulaci. Oficiální verze, kterou se pokoušely prosadit tehdejší úřady, tvrdila, že za škody nezodpovídají sovětští vojáci, nýbrž údajní ozbrojení lesní dělníci prchající před okupanty na Západ. Tato dezinformace však byla snadno vyvratitelná – rozstřílená trafostanice i poškozené vysílací zařízení byly v srpnu 1968 jasně a neochvějně zdokumentovány na dobových fotografiích.

S touto tragickou historií jsem se osobně setkal během svého působení na ostrovské radnici. Navštívil mě tehdy pamětník srpnových událostí z našeho Ostrova, který mi přinesl vzácné svědectví doby. Předal mi dobové tiskoviny, výstřižky z novin a letáky z období okupace, jež jsou dnes uloženy ke studiu v městské kronice.

Jako osobní dar mi tehdy zůstala i tato hmatatelná stopa historie – střepina granátu, kterým byla rozstřílena trafostanice na blízkém Klínovci. K textu přikládám fotografii tohoto předmětu, který symbolizuje tuto smutnou událost a připomíná nám cenu odvahy v kritických okamžicích dějin.

Autor: Josef Železný | pátek 28.8.2026 10:30 | karma článku: 0 | přečteno: 8x

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Josef Železný

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  • Průměrná čtenost 917x
Mezi lety 2014 až 2018 jsem působil jako starosta a místostarosta města Ostrova (Karlovarský kraj), předtím jsem byl rovněž člen rady tohoto města. Většinu své profesní dráhy jsem však strávil v soukromém sektoru jako podnikatel a jednatel obchodní společnosti. Mezi oblast mého zájmu patří především dějiny, podnikání a politika. Jsem ženatý a mám syna, který vystudoval doktorát z mezinárodních vztahů na Západočeské univerzitě v Plzni a nyní působí jako ředitel výzkumného centra o Asii a vyučující na CEVRO Univerzitě v Praze.

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