Spojené státy evropské či Spojené království Evropy?

Prezident Pavel prohlásil, že vznik „Spojených států evropských“ je podle něj pravděpodobně jediným řešením, jak může Evropa zůstat relevantním hráčem na globální scéně.

Reakce takzvané „vlastenecké scény“ na tyto výroky byla podle očekávání velmi ostrá a kritická. To je úsměvný rozpor jejího současného politického myšlení. Tato „vlastenecká scéna“, která se urputně hlásí k T.G.M. jako k zakladateli státu a symbolu suverenity evidentně nemá nejmenší tuchy o jeho vizích.

Vždyť Masaryk věřil, že moderní komunikační prostředky, obchod a věda propojují svět natolik, že „federativní spojení států a národů v Evropě a v celém lidstvu“ je nevyhnutelné.

Citát: „Organizace Evropy musí být organizací národů, nikoliv států.“

Tvrdil, že skutečná federace může vzniknout jen tehdy, když budou mít i ty nejmenší národy stejná práva a svobodu jako ty velké. Federace pro něj byla cestou, jak ochránit malé národy, nikoliv jak je rozpustit v „tavicím kotli“.

Asi velký šok, co, milí vlastenci!

No já bych zase raději viděl, jak jinak „Spojené království Evropy“.

Autor: Josef Železný | pondělí 27.4.2026 8:30 | karma článku: 6,20 | přečteno: 99x

Další články autora

Josef Železný

Nízká porodnost jako chiméra? Proč se nemusíme bát úbytku obyvatel

V posledních týdnech rezonuje českým veřejným prostorem zpráva, která mnohé vyděsila: v Česku se narodilo nejméně dětí od vzniku samostatného Československa.

13.4.2026 v 8:30 | Karma: 0 | Přečteno: 12x | Diskuse | Politika

Josef Železný

Nový významný den – Den státní vlajky. Ví však ona, komu patří?

Nový významný den připadá podle vládního návrhu na 30. března. Myslím si, že právě ta vlajka asi sama „neví“, čí je. Nedivím se. Vždyť kolikrát šla z „ruky do ruky“? (ze státu do státu)?

1.4.2026 v 9:00 | Karma: 0 | Přečteno: 9x | Diskuse | Politika

Josef Železný

V cizích službách aneb „zázrak na Visle“ se díky Babišovi vrací

Ne, nebudu zde vzpomínat známý historický román Aloise Jiráska „V cizích službách“. Přesto tu vidím odkaz do dnešních dnů. Mění se jen kulisy a kostýmy. Opravdu.

30.3.2026 v 8:15 | Karma: 0 | Přečteno: 23x | Diskuse | Politika

Josef Železný

Historie, která nám nevoní aneb když nepřítel mého nepřítele je můj přítel

V březnu 1918 se ukrajinský železniční uzel Bachmač stal místem, kde se rozhodovalo o osudu československých legií v Rusku.

16.3.2026 v 8:15 | Karma: 15,80 | Přečteno: 349x | Diskuse | Politika

Josef Železný

Moháč 1526: Den, kdy s králem padl i „otec dolaru“

Před pěti sty lety se u maďarského Moháče zhroutil svět pozdního středověku. V krvavém střetu s osmanskou přesilou nezmizel je král Ludvík Jagellonský, ale také jedna z nejvýraznějších postav tehdejších Čech – Štěpán Schlick.

23.2.2026 v 8:00 | Karma: 16,23 | Přečteno: 259x | Diskuse | Politika
Josef Železný

  • Počet článků 50
  • Celková karma 14,51
  • Průměrná čtenost 984x
Mezi lety 2014 až 2018 jsem působil jako starosta a místostarosta města Ostrova (Karlovarský kraj), předtím jsem byl rovněž člen rady tohoto města. Většinu své profesní dráhy jsem však strávil v soukromém sektoru jako podnikatel a jednatel obchodní společnosti. Mezi oblast mého zájmu patří především dějiny, podnikání a politika. Jsem ženatý a mám syna, který vystudoval doktorát z mezinárodních vztahů na Západočeské univerzitě v Plzni a nyní působí jako ředitel výzkumného centra o Asii a vyučující na CEVRO Univerzitě v Praze.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.