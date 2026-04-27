Spojené státy evropské či Spojené království Evropy?
Reakce takzvané „vlastenecké scény“ na tyto výroky byla podle očekávání velmi ostrá a kritická. To je úsměvný rozpor jejího současného politického myšlení. Tato „vlastenecká scéna“, která se urputně hlásí k T.G.M. jako k zakladateli státu a symbolu suverenity evidentně nemá nejmenší tuchy o jeho vizích.
Vždyť Masaryk věřil, že moderní komunikační prostředky, obchod a věda propojují svět natolik, že „federativní spojení států a národů v Evropě a v celém lidstvu“ je nevyhnutelné.
Citát: „Organizace Evropy musí být organizací národů, nikoliv států.“
Tvrdil, že skutečná federace může vzniknout jen tehdy, když budou mít i ty nejmenší národy stejná práva a svobodu jako ty velké. Federace pro něj byla cestou, jak ochránit malé národy, nikoliv jak je rozpustit v „tavicím kotli“.
Asi velký šok, co, milí vlastenci!
No já bych zase raději viděl, jak jinak „Spojené království Evropy“.
Josef Železný
