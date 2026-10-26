Rozpad habsburské monarchie stál desítky tisíc životů - válka neskončila v roce 1918
Nové a územně rozšířené státy začaly bojovat o hranice dříve, než o nich definitivně rozhodly mírové smlouvy. Princip sebeurčení narážel na historické nároky, strategické zájmy i národnostně promíšené obyvatelstvo.
Československo se v lednu 1919 střetlo s Polskem o Těšínsko. Sedmidenní válka si vyžádala asi 145 mrtvých na obou stranách, z toho 44 až 53 na československé straně. Mnohem rozsáhlejší byly boje Československa s Maďarskem o Slovensko v letech 1918–1919. Jejich přesnou celkovou bilanci dnes nelze spolehlivě určit.
Jedním z největších konfliktů byla maďarsko-rumunská válka. Rumunská armáda v létě 1919 překročila Tisu a obsadila Budapešť. Rumunské prameny uvádějí přibližně 3 700 až 4 000 vlastních mrtvých, zatímco maďarské ztráty jsou podstatně hůře doloženy. Databáze Correlates of War odhaduje celkové bojové ztráty konfliktu na 11 000 mrtvých, toto číslo je však nutné chápat jako historický odhad.
Nejkrvavější z válek přímo spojených s rozpadem habsburského prostoru byla polsko-ukrajinská válka o východní Halič. Odborná literatura uvádí přibližně 10 000 mrtvých polských a 15 000 ukrajinských vojáků, tedy kolem 25 000 padlých, k nimž je třeba připočíst civilní oběti.
Bojovalo se také v Korutanech, kde při rakousko-jihoslovanském konfliktu zahynulo více než 200 lidí. Další ozbrojený konflikt vypukl roku 1921 při připojování Burgenlandu k Rakousku. Novější rakouská historická práce odhaduje jeho bilanci přibližně na 150 mrtvých a 250 raněných.
Přesný společný účet těchto válek sestavit nelze. Už jen relativně dobře doložená polsko-ukrajinská válka představuje kolem 25 000 mrtvých vojáků. Připočteme-li maďarsko-rumunskou válku, Těšínsko, Korutany, Burgenland a boje Československa s Maďarskem, dostáváme se bezpečně nad 30 000 mrtvých a pravděpodobně někam k hranici 40 000. Přesnější číslo by vytvářelo falešný dojem jistoty, protože zejména maďarské a československo-maďarské ztráty nejsou jednotně evidovány a jednotlivé prameny různě započítávají padlé, zemřelé na zranění, nezvěstné a civilisty.
Do této bilance navíc nejsou zahrnuty polsko-sovětská válka, ruská občanská válka, boje v Pobaltí ani oběti hladu, epidemií a dalšího poválečného násilí. Tyto konflikty nelze automaticky považovat za války o dědictví Rakouska-Uherska.
Rok 1918 proto nebyl ve střední Evropě ostrou hranicí mezi válkou a mírem. Světová válka skončila, ale začal boj o podobu světa, který po ní měl vzniknout. Muži, kteří ještě před několika měsíci sloužili ve stejné rakousko-uherské armádě, proti sobě nyní mohli stát v uniformách nových států. Monarchie zanikla během několika týdnů. Boje o její dědictví si v následujících letech vyžádaly přes 30 000 a pravděpodobně kolem 40 000 lidských životů.
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