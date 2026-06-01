Peníze našim lidem
Oba dnes pracují s rétorikou, která v lecčem připomíná někdejší kolektivistické a státem řízené pojetí solidarity. U jedněch jde o ideovou kontinuitu přímou, u druhých spíše o podobný politický slovník a důraz na „národní“ přerozdělování. Každopádně je zajímavé sledovat, jak se některé myšlenkové vzorce v různých historických kulisách vracejí.
Jsem pamětník zlatých socialistických časů, kdy jsem jako žáček první třídy základní školy v roce 1966 musel odevzdat na spravedlivý boj vietnamských soudruhů proti americkým imperialistům celou jednu korunu československou! Opravdu, ale opravdu dobrovolně. Strana a vláda si to tak přály.
Tak si to pojďme zrekapitulovat. Jsem strojař, a tak jsem k hodnocení této finanční sbírky použil AI, abych její hodnotu přepočítal očima dneška.
Představte si, že dnes vstoupí do první třídy základní školy učitelka a od sedmiletých dětí vybere povinný finanční příspěvek na vojenskou a humanitární pomoc cizímu státu. V dnešní realitě nemyslitelný skandál. V Československu roku 1966 naprosto běžná praxe.
Co se tehdy s penězi školáků stalo, jakou měly reálnou hodnotu a kolik by z jedné školní koruny bylo dnes, kdybychom ji nechali šedesát let úročit?
Z vybraných peněz se neposílala hotovost, ale nakupovalo se zboží z tuzemských podniků. Do Vietnamu tak putovaly kompletní polní nemocnice, léky, ošacení, tuny sušeného mléka, ale také nákladní auta Tatra, motocykly Jawa či tisíce tehdy legendárních kol Favorit, která sloužila jako důležitý dopravní prostředek v tamních podmínkách.
Pokud tehdejší hodnotu přepočteme na dnešní poměry, dostaneme překvapivá čísla.
Podle průměrné mzdy činil v roce 1966 průměrný plat 1 528 Kčs. Jedna koruna tak představovala zhruba 0,065 % měsíčního příjmu. V dnešní realitě, kdy se průměrná mzda pohybuje kolem 50 000 Kč, by tato jedna koruna odpovídala přibližně 33 Kč.
Když se tyto „drobné“ z celé republiky sečetly, Fond solidarity ročně disponoval částkami v řádu desítek milionů korun. Podle historických studií se vybraná částka pohybovala kolem 20 až 30 milionů Kčs. Jednalo se o příspěvky školáků, pracujících i zájmových organizací. Pokud tehdy skutečně bylo vybráno 30 milionů Kčs, v relaci k dnešním platům by to odpovídalo hodnotě přibližně jedné miliardy korun.
A pojďme dál. Je tu kouzlo složeného úroku. Co by se stalo, kdyby tehdejší režim vybrané peníze hypoteticky uložil na účet po dobu přesně 60 let (1966–2026)? Matematické modely ukazují, jakou sílu mají čas a úroky.
Výsledná suma se dramaticky liší podle zvolené strategie:
Konzervativní scénář (úrok 2 %): Pokud by peníze ležely na standardní vkladní knížce, z jedné koruny by dnes byly přibližně 3,28 Kč. Z celé třicetimilionové sbírky by stát dnes měl necelých 98 milionů Kč, které by však reálně výrazně znehodnotila inflace 90. let.
Protiinflační scénář (úrok 5 %): Pokud by fond dokázal dlouhodobě stabilně porážet inflaci, z jedné koruny by bylo 18,68 Kč a z celkového objemu prostředků přibližně 560 milionů Kč.
Dynamický investiční scénář (úrok 8 %): Kdyby se tehdy peníze investovaly do globálního akciového trhu, síla složeného úročení by se projevila naplno. Z jedné školní koruny by dnes bylo přibližně 101,26 Kč. Celá sbírka by pak v tomto čistě hypotetickém modelu měla hodnotu neuvěřitelných 3 037 800 000 Kč.
Povinná školní koruna pro Vietnam z roku 1966 tak zůstává nejen nostalgickou vzpomínkou na dětství jedné generace, ale i ukázkou toho, jak efektivně dokázal totalitní stát ideologicky mobilizovat finance i od těch nejmenších – a jak obrovský objem prostředků v průběhu desetiletí protekl dějinami.
Tedy naše peníze pro naše lidi. A v hypotetickém dynamickém investičním scénáři by to dnes byly více než tři miliardy korun.
Jak jsem předeslal, jsem pouhý strojař a pamětník té absurdní doby socialismu. Určitě by tedy bylo zajímavé, jak by si s těmito čísly „pohrál“ ekonom či historik. Já si jen přeji, aby se ten čas nikdy nevrátil.
A v kontextu dnešní války na Ukrajině rád přispěji. A opravdu dobrovolně.
A budu v očekávání, že výše zmínění politici dostojí svým názorům a z chyb svých ideologických předchůdců vyvodí důsledky. Tedy že těch hypotetických 3 037 800 000 Kč občanům vrátí.
A na závěr jeden dějinný paradox. Dnešní Vietnamská socialistická republika láká americké investory do své země.
Ach, ty dějiny.
Josef Železný
„Musíte š*kat“! Svérázný Topolánek a alkohol jako spása porodnosti
Nedávno se nechal slyšet velice svérázný emeritní premiér Mirek Topolánek v podcastu Kecy a politika k demografické krizi a stárnutí populace:
Josef Železný
Spojené státy evropské či Spojené království Evropy?
Prezident Pavel prohlásil, že vznik „Spojených států evropských“ je podle něj pravděpodobně jediným řešením, jak může Evropa zůstat relevantním hráčem na globální scéně.
Josef Železný
Nízká porodnost jako chiméra? Proč se nemusíme bát úbytku obyvatel
V posledních týdnech rezonuje českým veřejným prostorem zpráva, která mnohé vyděsila: v Česku se narodilo nejméně dětí od vzniku samostatného Československa.
Josef Železný
Nový významný den – Den státní vlajky. Ví však ona, komu patří?
Nový významný den připadá podle vládního návrhu na 30. března. Myslím si, že právě ta vlajka asi sama „neví“, čí je. Nedivím se. Vždyť kolikrát šla z „ruky do ruky“? (ze státu do státu)?
Josef Železný
V cizích službách aneb „zázrak na Visle“ se díky Babišovi vrací
Ne, nebudu zde vzpomínat známý historický román Aloise Jiráska „V cizích službách“. Přesto tu vidím odkaz do dnešních dnů. Mění se jen kulisy a kostýmy. Opravdu.
|Další články autora
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem
Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace...
Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují
Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se...
Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?
„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v...
Opoziční hnutí STAN kritizuje prodej pozemků pod sportovní halou ve Zlíně
Zlínský magistrát uzavřel investorskou soutěž na výstavbu osmi domů pod sportovní halou a chystá...
VÝSTAVIŠTĚ PRAHA -HOLEŠOVICE
LEGENDY 2026
VÝSTAVIŠTĚ PRAHA -HOLEŠOVICE
LLEGENDY 2026
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 52
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 952x