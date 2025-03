Osvobodili nás Američané aneb zmatení „Děčínského říčního vlka“

Na sociálních sítích je nyní téma nedělní vystoupení na stanici ČT24 europoslankyně Nerudové. Údajně řekla, že nás osvobodili Američané.

Následně tu bylo jádrem sváru zda řekla „i“ Američané, či bez toho „i“. Toho se chytil děčínský, říční, noční vlk a paní europoslankyni znectil. Ta pod tíhou jeho argumentů zřejmě ztratila schopnost poslat tohoto bolševika do patřičných dimenzí.

No, neviděl jsem to, ale historická pravda je, že to opravdové osvobození je jednoznačně bez toho „i“! Američané v duchu Jaltské konference osvobodili Evropu dle domluvené „demarkační čáry“. Tam spadala také část území Česka. Jeho osvobození, bohužel také přičiněním Dr. Beneše a spol., mělo krátkého trvání. Tedy větší část území Protektorátu Čech a Moravy dobyla Rudá armáda. Zdůrazňuji dobyla (tím nezpochybňuji zásluhy českého odboje a ROA). Pro úplnost, toto české území si Rusko nárokuje dodnes! V pravdě o tom osvobození darmo hovořit. Vždyť od toho pětačtyřicátého se u nás v podstatě motají (nyní s tou proruskou klikou) dodnes.

Často je také zmiňována větší zásluha tohoto „osvobození“ počtem mrtvých Rudoarmějců. Nic morbidnějšího snad není. Nebudu zde rozebírat vojenskou a dodnes praktikovanou ruskou, válečnou taktiku „nas mnogo“. Děčínský vlk v pořadu argumentoval tím, že jezdí položit květiny na hroby tisíců padlých Rudoarmějců. To je záslužné, škoda každého života. Ale v těch počtech padlých ruských osvoboditelů zahrnul také boje na Slovensku. Tady trocha té válečné reality. Slovensko stejně jako Maďarsko osvobozené nebylo, tyto státy válku s Ruskem prohrály. Potud trocha té zkrácené, nešťastné historie.