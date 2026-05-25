„Musíte š*kat“! Svérázný Topolánek a alkohol jako spása porodnosti
„Jestliže máme udržet penzijní systém, tak mladí musí… Já to řeknu lidově, mladí musí prostě šukat a rodit děti, protože jinak ten systém zkolabuje. Žádná reforma ho nezachrání, když nebudou lidi.“ Emeritní premiér nehovořil o vulgaritě pro vulgaritu samotnou, ale velmi svérázně (tak, jak je mu vlastní) okomentoval současný, dá se říci, celosvětový problém.
Co dodat? Bez nové generace to prostě, alespoň co se týče naší civilizace, nedopadne dobře. Já si myslím, že na vině, proč mladí s rodičovstvím otálejí, je všeobecně rozšířený trend a argumenty, že dítě je drahé, nejsou byty a stát se nestará. Pravdou je, že tato a podobná moudra mají pro růst populace svá negativa. Samozřejmě, dítě v rodině opravdu zcela mění dosavadní soužití muže a ženy. To je zcela přirozené a, takříkajíc, „o tom to je“.
Dnes se však za významného přičinění různých rádoby znalců rodinného života, manželských poraden a kdejakých mudrců stává z mateřství bohužel velice problémová část života. Politici jedoucí na vlně populismu neustále vymýšlejí, jak finančně „napumpovat“ rodinu, a tím eliminovat veškerá „negativa“ rodičovství, čímž zcela opomíjejí a ničí rodinu samotnou. Z dětí se stávají pouhopouhé bankomaty a rodina postrádá svůj původní smysl. A skutek utek. Nebudu zde rozebírat smysl a historický význam rodiny, o tom už byly popsány stohy papíru, ale tudy cesta opravdu nevede.
A tady bych si dovolil, a budu jistě přibit na kříž kdejakou o rodinu se starající neziskovou organizací, vyjádřit jednu uštěpačnou myšlenku. Za nízkou porodností stojí, mimo jiné, ale přesto na významném místě, alkohol. Historická zkušenost i data z oblasti adiktologie a demografie naznačují, že souvislost mezi střízlivostí a úbytkem dětí je silnější, než by se mohlo na první pohled zdát. Alkohol byl totiž historicky nejúčinnějším katalyzátorem spontaneity. Z medicínského i psychologického hlediska funguje spolehlivě – tlumí činnost té části mozku, která má na starosti racionální uvažování, plánování a strach z budoucnosti. Otázky typu „máme dost peněz na hypotéku?“ nebo „co bude s mojí kariérou?“ pod vlivem drinku mizí. Podle mezinárodních studií je u lidí, kteří před sexem pili, až třikrát vyšší pravděpodobnost, že zapomenou na antikoncepci. Alkohol zkrátka po staletí stál za obrovským množstvím neplánovaných, ale nakonec radostných „nehod“.
Současný životní styl mladých lidí je však postaven na zcela jiných hodnotách. Do módy nastoupil trend Mindful Drinking(vědomé pití), fitness a úzkostlivá touha mít své chování i život pod kontrolou. Když jdou dnes mladí lidé na večírek, stále častěji volí nealkoholické giny, mocktaily nebo nealko piva. Chtějí se bavit, ale domů odcházejí s čistou hlavou. A právě v tom spočívá demografický háček: střízlivý člověk rovná se zodpovědný člověk. Mladé páry, které mají alkohol pod kontrolou, nenechávají věci náhodě. Pokles spotřeby alkoholu je skvělou zprávou pro zdraví populace, ale pro porodnost znamená ztrátu spontaneity. Ukazuje se, že když lidé přestanou pít, začnou příliš přemýšlet. A v dnešní ekonomické realitě je racionální uvažování tou nejspolehlivější antikoncepcí. Z velkých epidemiologických výzkumů (např. americké studie NIH) vyplývá, že přes 50 % žen pilo alkohol v měsíci, kdy otěhotněly.
Verdikt: Pokles spotřeby alkoholu je nepochybně skvělou zprávou pro zdraví populace, játra i státní rozpočet na zdravotnictví. Vedlejším efektem této nové střízlivosti je však společnost, která se chová natolik racionálně, bezpečně a plánovaně, až v ní pomalu přestávají vznikat neplánované zázraky. Ukazuje se, že když lidé přestanou pít, začnou přemýšlet – a v dnešní ekonomické realitě je přemýšlení nad založením rodiny tou nejspolehlivější antikoncepcí.
A nyní do mě!
Josef Železný
