Moháč 1526: Den, kdy s králem padl i „otec dolaru“
Muž, jehož jméno dalo vzniknout dolaru, našel v bažinaté rovině osud, který moderní věda rozluštila až nedávno.
Když se v srpnu 1526 začaly stahovat mraky nad střední Evropou, situace byla kritická. Ostatní evropští vládci, zahledění do vlastních mocenských her a náboženských sporů, s reálnou pomocí Jagelloncům nijak nespěchali. Mladý král Ludvík tak u Moháče stanul proti drtivé přesile sultána Sulejmana I. žalostně osamocen.
Jedním z mála, kdo nezaváhal a na vlastní pěst vyrazil králi na pomoc, byl právě Štěpán Schlick. Tento jáchymovský magnát disponoval jměním, které by v dnešních poměrech odpovídalo bohatství Elona Muska. Díky kontrole nad stříbrnými doly v Jáchymově a ražbě tolarů financoval ze své kapsy elitní oddíl těžké jízdy. Do bitvy nepřinesl jen svou věrnost, ale i finanční sílu, kterou mu mohl závidět kdekdo z královských dvorů.
Osud Štěpána Schlicka zůstává jednou z největších záhad české historie. Na rozdíl od jiných velmožů nebylo jeho tělo nikdy s jistotou identifikováno ani dopraveno k rodovému pohřbu. Zatímco staré kroniky barvitě líčily jeho hrdinnou smrt v první linii s mečem v ruce, realita byla pravděpodobně mnohem prozaičtější a krutější.
Dlouho se spekulovalo, zda Schlick nepadl do zajetí, nebo zda nebyl zabit až při ústupu. Poslední historické výzkumy a archeologické analýzy terénu se však přiklánějí k verzi, která dává jeho konec do přímé souvislosti s osudem krále Ludvíka.
• Osudná past: Ústupová cesta z rozbitého bojiště vedla přes rozvodněné rameno Dunaje a bažinaté potoky, zejména potok Csele.
• Zátěž luxusu: Schlick měl na sobě nejdražší plátovou zbroj své doby – symbol jeho moci a bohatství. Právě ta se mu však v rozbahněném terénu stala osudnou.
• Tichý konec: Badatelé se domnívají, že Schlick se svým koněm uvízl v hluboké bažině. Pod vahou oceli se v bahně doslova utopil, aniž by si toho v nastalém chaosu kdokoli všiml. Jeho tělo pak močál navždy pohřbil.
Zmizení Štěpána Schlicka v moháčských bažinách znamenalo pro jeho rod i pro celé Čechy obrovskou ránu. Rodina přišla o svého vizionářského vůdce a střední Evropa o muže, který mohl svými financemi měnit dějiny. Přesto jeho odkaz žije dál – každým americkým dolarem, který dnes držíme v ruce, vzdáváme nevědomky hold jáchymovskému stříbru muže, který „vsadil vše na jednu kartu“ a prohrál v moháčském bahně.
Josef Železný
Modrá krev – česká šlechta na pranýři dějin
Překvapivou pravdou je, že dnes již klasický dokument na ČT2 „Modrá krev“ se stal nejsledovanějším pořadem v daném vysílacím čase a odezva je opravdu zajímavá.
Josef Železný
Pro dobrotu do dluhu – Trump a „uječené“ neziskovky
Včera jsem šel po ulici a přede mnou se objevil ošuntělý, žebrající muž. Tedy, přímo nežebral, jen klečel s miskou před sebou a mumlavými slovy mě žádal o finanční příspěvek.
Josef Železný
Osvobodili nás Američané aneb zmatení „Děčínského říčního vlka“
Na sociálních sítích je nyní téma nedělní vystoupení na stanici ČT24 europoslankyně Nerudové. Údajně řekla, že nás osvobodili Američané.
Josef Železný
Rus je, jaký je! A jiný nebude! Vzpomínka na stavbu přehrady.
Pamatuji, že když jsem v roce 1978 „udělal“ přijímačky na VŠSE v Plzni, musel jsem se coby nový student povinně účastnit tzv. mezinárodní studentské brigády. Tehdá se stavěla stanovická přehrada u Karlových Varů.
Josef Železný
Stalo se před 110 lety... zázračné Vánoce na západní frontě
Tichá noc! Koleda, které se také říká „Píseň smíření či příměří“. Proč? Je s ní totiž spojen jeden až pohádkový příběh, který se skutečně stal za té kruté Velké války.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté
Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu
Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu...
Češi na ZOH 2026: Program posledního dne olympiády a závěrečný ceremoniál
Největší sportovní svátek roku jde do finále. Olympijské hry v Miláně a Cortině přinesly desítky...
Kauza parkovacího domu, obžalovaní včetně exprimátora odmítli dohodu o vině
Okresní soud v Pardubicích začal v pondělí projednávat případ šesti lidí obžalovaných v souvislosti...
Pro benzin si jezdili do lékáren, v Krnově už tankují na pumpách sto let
Zpočátku si vlastníci aut a motocyklů v Krnově museli vystačit s nákupem pohonných hmot v lékárnách...
U Velasů. Lidská paměť je krátká. Jméno hospody si už mnozí nepamatují, ale obsluhu nahoře bez ano
Servírky bez trička a obnažené, v krátké sukýnce. To byl tahák mnohých českých hospod v...
Malé baterie Češi třídí. Problém jsou elektrokola a jednorázové e-cigarety
Je to tichá a nenápadná revoluce, která ve sporech o PET lahve a nápojové plechovky zanikla. Za...
Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví
Plenky a plenkové kalhotky od značky Moltex Pure & Nature jsou navrženy s ohledem na zdraví a pohodlí. Žádné kompromisy mezi kvalitní péčí, savostí...
- Počet článků 45
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1076x