Historie, která nám nevoní aneb když nepřítel mého nepřítele je můj přítel
Po uzavření brestlitevského míru začala do nitra Ukrajiny rychle postupovat vojska Německého císařství a Rakouska-Uherska. Pro československý sbor, který se snažil o evakuaci na východ, představoval Bachmač jediné „úzké hrdlo“. Pokud by Němci křižovatku obsadili, cesta pro desítky legionářských transportů by zůstala definitivně uzavřena.
V této kritické situaci došlo k uzavření taktické dohody mezi velením legií a rodící se Rudou armádou. I přes hlubokou vzájemnou nedůvěru měly obě strany v danou chvíli společný zájem: zastavit německý nápor. Zatímco legionáři tvořili disciplinované jádro obrany v první linii, Rudá armáda poskytla nezbytnou těžkou techniku a palebnou sílu, kterou legie při svém ústupu postrádaly.
Klíčovým prvkem pomoci ze strany Rudé armády byly obrněné vlaky, v dobové terminologii zvané „orli“. Tyto vlaky, osazené námořními děly a bateriemi kulometů, představovaly v bojích podél železničních tratí rozhodující faktor. Díky nim mohli obránci ostřelovat německé pozice na velkou vzdálenost a rychle přesouvat těžkou palbu tam, kde byla obrana nejvíce ohrožena. Kromě obrněných souprav poskytlo sovětské velení také baterie polních kanónů ráže 76 mm (vzor 1902), které byly schopné pálit přímou střelbou na postupující německou pěchotu.
Materiální podpora ze strany Rudé armády zahrnovala také dodávky těžkých kulometů Maxim 1910 na kolových podstavcích a otevření místních skladů s municí. To legionářům umožnilo doplnit zásoby nábojů do pušek Mosin, které byly tehdy standardní výzbrojí obou stran. Právě kombinace dělostřelectva Rudé armády a neústupnosti československých střelců v zákopech umožnila držet obranný perimetr po dobu pěti dní, od 8. do 13. března 1918.
Díky této spolupráci se podařilo udržet uzel v provozu dostatečně dlouho na to, aby jím projelo všech 63 transportních vlaků s lidmi i materiálem. Jakmile poslední vagon opustil stanici, zadní voje legionářů zničily klíčové části tratě a uvolnily cestu k dalšímu přesunu po magistrále. Bitva u Bachmače tak zůstává ukázkou čistě vojenského pragmatismu, kdy společný cíl a zbraně dodané Rudou armádou umožnily legiím úspěšně dokončit jeden z nejobtížnějších operačních ústupů Velké války.
Josef Železný
Moháč 1526: Den, kdy s králem padl i „otec dolaru“
Před pěti sty lety se u maďarského Moháče zhroutil svět pozdního středověku. V krvavém střetu s osmanskou přesilou nezmizel je král Ludvík Jagellonský, ale také jedna z nejvýraznějších postav tehdejších Čech – Štěpán Schlick.
Josef Železný
Modrá krev – česká šlechta na pranýři dějin
Překvapivou pravdou je, že dnes již klasický dokument na ČT2 „Modrá krev“ se stal nejsledovanějším pořadem v daném vysílacím čase a odezva je opravdu zajímavá.
Josef Železný
Pro dobrotu do dluhu – Trump a „uječené“ neziskovky
Včera jsem šel po ulici a přede mnou se objevil ošuntělý, žebrající muž. Tedy, přímo nežebral, jen klečel s miskou před sebou a mumlavými slovy mě žádal o finanční příspěvek.
Josef Železný
Osvobodili nás Američané aneb zmatení „Děčínského říčního vlka“
Na sociálních sítích je nyní téma nedělní vystoupení na stanici ČT24 europoslankyně Nerudové. Údajně řekla, že nás osvobodili Američané.
Josef Železný
Rus je, jaký je! A jiný nebude! Vzpomínka na stavbu přehrady.
Pamatuji, že když jsem v roce 1978 „udělal“ přijímačky na VŠSE v Plzni, musel jsem se coby nový student povinně účastnit tzv. mezinárodní studentské brigády. Tehdá se stavěla stanovická přehrada u Karlových Varů.
OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....
U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit
U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...
Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry
Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také...
Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba
Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a...
OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně
Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské...
Bývalé doly na kaolín ukážou turistům. Orty kraj zpřístupní za tři roky
Možnost podívat se, jak se ve druhé polovině19. století těžil kaolín, je zase o krok blíž. Z...
Řidiče čekají komplikace, oprava cesty mezi Hradištěm a Bílovicemi pokračuje
Pokračující oprava vytížené silnice druhé třídy mezi Uherským Hradištěm a Bílovicemi od pondělí...
Nehoda tří aut uzavřela u Litomyšle frekventovanou silnici I/35
Nehoda dvou nákladních a jednoho osobního auta uzavřela dnes ráno frekventovanou silnici I/35 mezi...
Typický kytarový rukopis, kombinace staré školy a nové energie. Která kapela z 80. let vydává desku?
Některé kapely se po letech vracejí jen z nostalgie. Hudební formace s názvem Prouza ale na novém...
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...
