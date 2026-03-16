Historie, která nám nevoní aneb když nepřítel mého nepřítele je můj přítel

V březnu 1918 se ukrajinský železniční uzel Bachmač stal místem, kde se rozhodovalo o osudu československých legií v Rusku.

Po uzavření brestlitevského míru začala do nitra Ukrajiny rychle postupovat vojska Německého císařství a Rakouska-Uherska. Pro československý sbor, který se snažil o evakuaci na východ, představoval Bachmač jediné „úzké hrdlo“. Pokud by Němci křižovatku obsadili, cesta pro desítky legionářských transportů by zůstala definitivně uzavřena.

V této kritické situaci došlo k uzavření taktické dohody mezi velením legií a rodící se Rudou armádou. I přes hlubokou vzájemnou nedůvěru měly obě strany v danou chvíli společný zájem: zastavit německý nápor. Zatímco legionáři tvořili disciplinované jádro obrany v první linii, Rudá armáda poskytla nezbytnou těžkou techniku a palebnou sílu, kterou legie při svém ústupu postrádaly.

Klíčovým prvkem pomoci ze strany Rudé armády byly obrněné vlaky, v dobové terminologii zvané „orli“. Tyto vlaky, osazené námořními děly a bateriemi kulometů, představovaly v bojích podél železničních tratí rozhodující faktor. Díky nim mohli obránci ostřelovat německé pozice na velkou vzdálenost a rychle přesouvat těžkou palbu tam, kde byla obrana nejvíce ohrožena. Kromě obrněných souprav poskytlo sovětské velení také baterie polních kanónů ráže 76 mm (vzor 1902), které byly schopné pálit přímou střelbou na postupující německou pěchotu.

Materiální podpora ze strany Rudé armády zahrnovala také dodávky těžkých kulometů Maxim 1910 na kolových podstavcích a otevření místních skladů s municí. To legionářům umožnilo doplnit zásoby nábojů do pušek Mosin, které byly tehdy standardní výzbrojí obou stran. Právě kombinace dělostřelectva Rudé armády a neústupnosti československých střelců v zákopech umožnila držet obranný perimetr po dobu pěti dní, od 8. do 13. března 1918.

Díky této spolupráci se podařilo udržet uzel v provozu dostatečně dlouho na to, aby jím projelo všech 63 transportních vlaků s lidmi i materiálem. Jakmile poslední vagon opustil stanici, zadní voje legionářů zničily klíčové části tratě a uvolnily cestu k dalšímu přesunu po magistrále. Bitva u Bachmače tak zůstává ukázkou čistě vojenského pragmatismu, kdy společný cíl a zbraně dodané Rudou armádou umožnily legiím úspěšně dokončit jeden z nejobtížnějších operačních ústupů Velké války.

Autor: Josef Železný | pondělí 16.3.2026 8:15 | karma článku: 5,57 | přečteno: 59x

Josef Železný

  • Počet článků 46
  • Celková karma 13,66
  • Průměrná čtenost 1059x
Mezi lety 2014 až 2018 jsem působil jako starosta a místostarosta města Ostrova (Karlovarský kraj), předtím jsem byl rovněž člen rady tohoto města. Většinu své profesní dráhy jsem však strávil v soukromém sektoru jako podnikatel a jednatel obchodní společnosti. Mezi oblast mého zájmu patří především dějiny, podnikání a politika. Jsem ženatý a mám syna, který vystudoval doktorát z mezinárodních vztahů na Západočeské univerzitě v Plzni a nyní působí jako ředitel výzkumného centra o Asii a vyučující na CEVRO Univerzitě v Praze.

