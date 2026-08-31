Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Globálko naruby – Sopka Tambora aneb stalo se před 210 roky

Píše se rok 1816, který vstoupil do dějin jako „rok bez léta“. Mimořádně chladné a deštivé počasí zasáhlo Evropu i části Severní Ameriky.

Americký novinář Hezekiah Niles, vydavatel baltimorského Niles’ Weekly Register, se neobvyklému počasí věnoval již v roce 1816 v článku Climate of the United States. Dobové noviny a kroniky tehdy zaznamenávaly mrazy, sněžení a vytrvalé deště v době, kdy měla dozrávat úroda.

Hlavní příčinou byla gigantická erupce indonéské sopky Tambora v dubnu 1815, jedna z nejsilnějších v zaznamenané historii. Do stratosféry se dostalo velké množství oxidu siřičitého, z něhož vznikly sulfátové aerosoly odrážející část slunečního záření. Následovalo výrazné ochlazení, které navíc zesílilo již probíhající chladnější klimatické období.

Dopady jsou dobře doloženy také v českých zemích. Historické prameny zachycují mimořádně chladné léto roku 1816, špatnou úrodu a následný prudký růst cen obilí. Krize vyvrcholila v roce 1817, kdy nedostatek a drahota potravin tvrdě zasáhly zejména chudší vrstvy obyvatelstva.

Současníci přitom netušili, že příčina může ležet na druhém konci světa. České dobové prameny Tamboru s neobvyklým počasím nespojovaly. Hledala se jiná vysvětlení – od slunečních skvrn a dlouhodobého ochlazování až po zemětřesení a sopečné erupce obecně.

Rok 1816 tak ukázal, jak může jediná obrovská přírodní katastrofa na druhém konci světa během několika měsíců ovlivnit klima, úrodu, ceny potravin i život milionů lidí v Evropě.

Autor: Josef Železný | pondělí 31.8.2026 8:15 | karma článku: 0 | přečteno: 36x

Další články autora

Josef Železný

Symbol odporu na Klínovci: Tragická kapitola srpna 1968

V srpnu 1968 se vysílač na Klínovci stal jedním z nejdůležitějších symbolů odporu proti sovětské okupaci.

28.8.2026 v 10:30 | Karma: 9,35 | Přečteno: 128x | Diskuse | Politika

Josef Železný

Defenestrace - Napotřetí už legálně?

Nedávno jsme si připomněli významnou událost našich dějin, kdy se 23. května 1618 skupina ozbrojených šlechticů (v našem případě protestantská stavovská opozice) vydala na Pražský hrad.

8.7.2026 v 8:00 | Karma: 8,33 | Přečteno: 174x | Diskuse | Politika

Josef Železný

Rozpaky nad „ruskými“ legionáři“ aneb:„Panská láska po zajících skáče!“

Podzim roku 1918 se do kronik československých dějin zapsal zlatým písmem. Ale zatímco v Praze bouřily davy nadšením z vyhlášení samostatné republiky a víry v lepší časy, tisíce kilometrů na východ bylo vše jinak.

16.6.2026 v 8:00 | Karma: 15,86 | Přečteno: 229x | Diskuse | Politika

Josef Železný

Církev je nositelem víry, ale víra není církev. Církev jsou lidé omylní, a tedy smrtelní

Tato jednoduchá pravda, která tak přesně vystihuje věčné napětí mezi lidskou institucí a vnitřním prožitkem člověka, není novým objevem moderní sekulární společnosti. Naopak!

14.6.2026 v 23:38 | Karma: 5,17 | Přečteno: 83x | Diskuse | Politika

Josef Železný

Zapomenutý exodus: Když museli Češi ze Slovenska utíkat jen s jedním kufrem

Nedávno se ve dnech 22.–25. května konal v Brně za hlasitého pokřiku „vlastenců“ a nesouhlasu vládní koalice Sudetoněmecký den.

5.6.2026 v 8:30 | Karma: 26,59 | Přečteno: 452x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence

Z dálky působí reklama na talentovou show normálně.
25. srpna 2026

Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a...

Ondřej Vetchý jako žižkovský Rom: Film Párátko z roku 1987 zachytil čtvrť během demolice

Záběry bouraného Žižkova z filmu Párátko.
23. srpna 2026

Nad osudem starého Žižkova roníme slzy dodnes. Nejdřív ho nechali zchátrat a pak ho téměř plošně...

Loni frčel padel, hitem zítřků je pickleball. Kde si ho v Praze zahrát?

Pickleball na vlastní kurtu? Jen na pár místech v Praze – a tady je to trefa do...
24. srpna 2026,  aktualizováno  25. 8. 7:41

Děrovaný plastový míček, pevná pálka a kurt menší než tenisový. Pickleball může na první pohled...

Tramvaje v září znovu propojí Muzeum a I. P. Pavlova. Vršovice čeká nepříjemná změna

Stavba tramvajové trati na Václavském náměstí a proměna jeho okolí (stav...
24. srpna 2026  14:40

Po více než roce se cestující znovu svezou tramvají mezi Vinohradskou ulicí a I. P. Pavlova. Provoz...

Rozbité Ládví se promění. Nová tvář centra sídliště vyjde na 109 milionů korun.

Revitalizace veřejného prostranství u Kulturního domu Ládví
26. srpna 2026  5:43

Ládví čeká výrazná proměna. Praha 8 vybrala vítězný návrh architektonické soutěže, který propojí...

Z hořící ubytovny prchali lidé po žebřících, dva zranění jsou v kritickém stavu

Všechny složky integrovaného záchranného systému zasahovaly v Šumperku u požáru...
30. srpna 2026  21:22,  aktualizováno  31. 8. 10:08

Dvacet lidí zachránili hasiči při nedělním požáru ubytovny v Šumperku. Při večerním zásahu využili...

Na metalovém festivalu zemřel fanoušek, pořadatel akci předčasně ukončil

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje (ilustrační snímek)
31. srpna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Tragický závěr měl letošní festival Metal Madness u řeky Otavy v Sušici na Klatovsku....

Thajská královna míří do kokpitu Gripenu. Už léta létá s králem v Boeingu

Thajská královna Suthida během veřejného vystoupení v Bangkoku v prosinci 2020....
31. srpna 2026

Kdysi pracovala jako letuška, dnes je královnou, generálkou a pilotkou královského Boeingu. Suthida...

Školní rok začíná. Jaké kyberpodvody cílí právě na školáky?

31. srpna 2026

Josef Železný

  • Počet článků 58
  • Celková karma 13,06
  • Průměrná čtenost 904x
Mezi lety 2014 až 2018 jsem působil jako starosta a místostarosta města Ostrova (Karlovarský kraj), předtím jsem byl rovněž člen rady tohoto města. Většinu své profesní dráhy jsem však strávil v soukromém sektoru jako podnikatel a jednatel obchodní společnosti. Mezi oblast mého zájmu patří především dějiny, podnikání a politika. Jsem ženatý a mám syna, který vystudoval doktorát z mezinárodních vztahů na Západočeské univerzitě v Plzni a nyní působí jako ředitel výzkumného centra o Asii a vyučující na CEVRO Univerzitě v Praze.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.